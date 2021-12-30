Как выбрать кровать и матрас для правильного сна!

Так как третью часть жизни, мы проводим в процессе сна, то совсем немаловажно, на чем мы спим. Для того чтобы выбрать кровать правильно, стоит точно знать, кто будет на ней спать, какой нужен ее размер, из чего изготовлено основание кровати и ее каркас, какой должен быть матрас и что сделать для того, чтобы она не скрипела? Также обязательно следует принять во внимание стоимость изделия.

Купить кровать, сегодня можно практически в каждом магазине. Если на мебели будут спать взрослые люди, тогда выбирать ее нужно с учетом веса, роста и привычек.

Для людей высокорослых кровать должна быть без спинки у ног. Хотя она не слишком удобна в том плане, что в ночное время одеяло может сползать на пол.

Для очень полных людей предпочтительно, чтобы каркас изделия был очень крепким, не фанерным.

Если подбирается кровать для двоих людей, то выбирать ее нужно с размеров обоих супругов. В случае, когда вес каждого имеет большое отличие, тогда кровать лучше брать с двумя матрасами, т.е. каждому супругу свой матрас.

Важно учитывать то, что кровать должна быть надежной комфортной и большой. Однако стоит помнить и о том, где кровать будет стоять и не слишком ли много места она займет в помещении.

Самыми надежными считаются кровати с деревянным каркасом, затем с основой из МДФ и последнюю ступеньку занимают изделия из ДСП.

Правильно подобранный матрас поможет сохранить вам позвоночник и обеспечить здоровый сон. Они бываю обычные, безпружинные и пружинные.

Избавиться от скрипа кровати можно при помощи парафина. Для этого нужно пройти перед сборкой все ее стыки с помощью данной смеси.