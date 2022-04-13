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Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Вырастите сладкие помидорки прямо у себя на балконе, в мешках. Это несложно, довольно бюджетно, а ещё очень интересно!

Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Мешки 25 кг разрежьте пополам, чтобы из одного получилось два мешка. Насыпьте на дно хороший слой дренажа (керамзит), следом — плодородную, рыхлую почву.

Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Высадите рассаду помидоров. Выбирать нужно помидоры, которые самоопыляются, а ещё лучше — те сорта, которые пригодны для выращивания в контейнерах и на балконе. Посадить помидоры нужно на достаточно солнечное место, чтобы растение нормально развивалось. Также требуется постоянный приток свежего воздуха, а потому не закрывайте окно на балконе.

Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Когда рассада окрепнет и подрастёт примерно в 3 раза, её лучше всего подвязать к небольшой веточке или даже палочке для суши.

Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Впоследствии помидору потребуется подвязка получше и покрепче. Когда помидор начал цвести, ему следует дать подкормку. Лучше всего воспользоваться органическими удобрениями.

Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Через 3-3,5 месяца вы будете наслаждаться урожаем сладких помидоров со своего балкона!

Как вырастить помидорки в мешках на балконе
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помидорывыращивание
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