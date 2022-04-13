Как вырастить помидорки в мешках на балконе

Вырастите сладкие помидорки прямо у себя на балконе, в мешках. Это несложно, довольно бюджетно, а ещё очень интересно!







Мешки 25 кг разрежьте пополам, чтобы из одного получилось два мешка. Насыпьте на дно хороший слой дренажа (керамзит), следом — плодородную, рыхлую почву.







Высадите рассаду помидоров. Выбирать нужно помидоры, которые самоопыляются, а ещё лучше — те сорта, которые пригодны для выращивания в контейнерах и на балконе. Посадить помидоры нужно на достаточно солнечное место, чтобы растение нормально развивалось. Также требуется постоянный приток свежего воздуха, а потому не закрывайте окно на балконе.







Когда рассада окрепнет и подрастёт примерно в 3 раза, её лучше всего подвязать к небольшой веточке или даже палочке для суши.







Впоследствии помидору потребуется подвязка получше и покрепче. Когда помидор начал цвести, ему следует дать подкормку. Лучше всего воспользоваться органическими удобрениями.







Через 3-3,5 месяца вы будете наслаждаться урожаем сладких помидоров со своего балкона!





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