Голый Христос, труп на руках, странные ракурсы для маленькой дочки. Чем шокировали знаменитые художники.

Зинаида Серебрякова

Один из портретов дочери, сделанных Серебряковой.

Портрет дочери Тамары Лемпицкой.

Альбрехт Дюрер

Иконический автопортрет во времена Дюрера смотрелся вызывающе.

Верхняя часть автопортрета Дюрера в позе страдающего Христа. Нижняя часть настолько же обнажена и настолько же подробна.

Караваджо

Взволнованные обилием мальчиков на картинах Караваджо люди утверждают, что на картине под видом успуга от укуса запечатлено выражение лица юноши во время секса с мужчиной.

Художник вынудил натурщиков держать много часов в руках несвежий труп, угрожая их иначе зарезать.

Сальвадор Дали

Дали без шуток обожал свои усы.

Демонстрировать своё тело Дали не стеснялся никогда.

Мария Башкирцева

То, что рисовала Башкирцева, было исключительно пристойно. То, что она писала - наоборот.