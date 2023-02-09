10 фактов о том, почему мы испытываем дежавю

Вот несколько самых популярных предположений.
Ошибка
В вашем мозге просто произошло короткое замыкание. Что-то пошло не так, сенсорный вход случайно перегрузил и сбил память. Другими словами, ваше сознание буквально подшучивает над вами.
Напоминание
Вы вспоминаете что-то ещё. Объект, запах или звук пробудили уже сохранённое в памяти воспоминание. Это вызывает ощущение того, что вы это уже видели/уже были здесь, хотя на самом деле это не так.
Воспоминания, «разложенные по полочкам»
Вы узнаете знакомую вам модель, шаблон. Человеческий разум обладает удивительной способностью создавать и запоминать шаблоны. Вид того, как создаётся мебель, как растёт сад, и даже знакомый голос могут вызвать эффект дежавю.
Тревожный сигнал
Если у вас эпилепсия, вам следует знать, что ощущение дежавю иногда возникает перед тем, как в височной доле вашего мозга активируется очаг эпилептической активности.
Слишком много информации извне
Ваш мозг просто перегружен. Когда вы впервые видите что-то, в височной доле активируется определённая область. Когда вы видите что-то уже вам знакомое, активируется другая область височной доли. Обе эти части мозга посылают информацию в гиппокамп. Если они передают сигналы одновременно, ваш мозг может быть перегружен. Это вызывает путаницу, и новому объекту приписывается уже знакомое чувство.
Перепутана «папка»
Просто ваш мозг «положил» что-то не в ту «папку». Как если бы вы случайно сохранили картинку в папку с документами. Вы только что увидели что-то новое, поэтому это должно было быть тут же сохранено в кратковременной памяти, но мозг ошибся и сохранил эту информацию в «папке» долговременной памяти. Это и вызывает странное ощущение того, что вы уже знакомы с увиденным/происходящим.
Чрезмерная тревожность
У вас слишком высокий уровень тревожности. Проводя исследование на одном британце, который постоянно пребывал в состоянии дежавю, учёные сформулировали относительно новую теорию происхождения этого феномена. Испытуемый ощущал, что ему всё знакомо — даже телевизионные шоу и новые истории. Учёные считают, что такие ощущения могут быть вызваны чрезмерной тревожностью.
Проблемы с коммуникацией
Две половинки вашего мозга подобны типичной парочке: иногда они не слышат друг друга. Некоторые учёные объясняют это так: в то время, как ваш мозг передаёт информацию из одной части в другую, происходит задержка. Ощущение дежавю может возникнуть, когда одна половина вашего мозга дважды получает одну и ту же информацию, в первый раз — прямо от раздражителя, а затем снова — от другой половины мозга.
Ложные воспоминания
Больные шизофренией испытывают то, что называют ложными воспоминаниями — это ощущения или чувства того, что они совершили что-то, что на самом деле они никогда до этого не делали. Это состояние похоже на дежавю, и по этой причине его часто принимают за дежавю
Рассеянное внимание
В попытке создать модель дежавю, учёные разработали теорию «мобильного телефона», которая также известна как рассеянное внимание. В чём суть: ваше подсознание собирает информацию так быстро, что ваше сознание не знает об этом, потому что ваш разум отвлечён чем-то ещё. Когда, секунду спустя, вы полностью сосредоточите ваше внимание на том, что вас окружает, вы почувствуете себя так, словно вы всё это уже видели — потому что это на самом деле так.
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