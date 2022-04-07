Удивительные и необычные туристические достопримечательности в Чехии

Если вам нравятся замки и пиво, то обязательно стоит задуматься о поездке в отпуск в Чехию! Но знаете ли вы, что в этой небольшой европейской стране также есть огромное количество готических зданий и других странных и удивительных вещей?!



Сегодня мы расскажем вам о десяти самых удивительных и необычных туристических достопримечательностях Чехии!



10. Седлецкий склеп (Sedlec Ossuary), Кутна-Гора (Kutna Hora)

9. Пражские куранты (Prague Astronomical Clock), Прага

8. «Магическая пещера» (Magic Cave), Прага

7. «Танцующий дом» (Tančící Dům), Прага

6. Пропасть Мацоха (Macocha Abyss), Вилемовице (Vilémovice)

5. Самолёт-бар Letka Tu-104, Оломоуц (Olomouc)

4. «Большая Америка» (Velka Amerika), Высокий Уезд (Vysoký Újezd)

3. Жижковская телевизионная башня (Žižkovský vysílač), Прага

2. Стена-слезник (Dripstone Wall), Прага

1. Смотровая площадка «Sky Walk», Долни Морава (Dolní Morava)