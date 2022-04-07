Удивительные и необычные туристические достопримечательности в Чехии

Если вам нравятся замки и пиво, то обязательно стоит задуматься о поездке в отпуск в Чехию! Но знаете ли вы, что в этой небольшой европейской стране также есть огромное количество готических зданий и других странных и удивительных вещей?!
Сегодня мы расскажем вам о десяти самых удивительных и необычных туристических достопримечательностях Чехии!
10. Седлецкий склеп (Sedlec Ossuary), Кутна-Гора (Kutna Hora)
40.000 скелетов в Седлецком склепе (известном также как Седлецкая Костница), расположенном в небольшом городке Седлек в 70-ти километрах от Праги, приветствуют вас, в буквальном смысле слова, с распростёртыми объятиями!
Известный большинству как Церковь из человеческих костей, этот склеп демонстрирует одну из самых мрачных в мире форм искусства. В дополнение к великолепной люстре с гирляндой из черепов, состоящей почти из каждой кости человеческого тела, в склепе также можно увидеть две большие чаши, четыре канделябра в стиле барокко, шесть огромных пирамид, две дарохранительницы, фамильный крест и подсвечники, и всё это, как вы понимаете, выполнено из черепов и человеческих останков.
Седлецкий склеп имеет давнюю историю, которая началась в XIII веке, когда аббат Седлецкого монастыря (аббат Генрих) привёз с собой горсть земли, вернувшись из поездки на Святую Землю. Он рассеял эту «священную землю» по всему Седлецкому кладбищу, сделав его одним из самых желанных мест захоронения для верующих по всей Чехии и соседних стран.
Каждый хотел быть похороненным на этой «святой земле» и таких было 30.000 человек. Но поскольку желающие всё прибывали, а места на кладбище уже стало не хватать, было решено выкопать останки покойников, пролежавших в земле более 50 лет, чтобы освободить место для недавно умерших.
В 1870 году был нанят местный резчик по имени Франтишек Ринт (František Rint), перед которым поставили мрачную задачу художественного оформления церкви человеческими останками. Чтобы придать церкви одинаковый вид, Ринт выбелил все кости в склепе. Подпись художника всё ещё можно увидеть на стене — естественно, она сделана с помощью костей.
9. Пражские куранты (Prague Astronomical Clock), Прага
Датируемые концом XIV века, эти часы, в которых присутствует человеческий скелет, отбивают каждый час дня!
Легенда о курантах в Старом городе Праги, кажется, пришла прямо со страниц сказок братьев Гримм. Эта тёмная история началась в XV веке, когда часы, как говорят, были созданы великим часовщиком Микулашем (Mikuláš) из Каданя (Kadaň). Репутация его мастерства была настолько превосходна, что из других государств к нему приезжали желающие иметь на своей городской площади такие же изумительные астрономические часы.
Микулаш отказался показывать кому-либо чертежи своего шедевра, но эти слухи дошли до Пражских советников. Охваченным страхом, что Микулаш может построить для другого государства часы, которые станут больше, лучше и красивее этих, советникам пришла на ум «блестящая» идея: часовщика ослепили, чтобы он никогда больше не мог строить часы.
Обезумев, часовщик решил отомстить, сбросившись на своё экстраординарное произведение искусства, попав прямо между движущимися шестерёнками часового механизма, вмиг закончив свою жизнь. При этом он проклял свои часы: все, кто попытается их отремонтировать, либо сойдут с ума, либо умрут.
И хотя это всего лишь легенда, её пересказывают снова и снова как свидетельство необыкновенных свойств Пражских курантов. Часы переделывались, уничтожались и ремонтировались много раз с момента их создания в 1380 году.
Это, пожалуй, самые известные астрономические часы в мире: они имеют четыре подвижных автоматических устройства (в том числе скелет, звоном отмечающий каждый час своей смерти) и вращающиеся статуи 12 апостолов. Часы отображают вавилонское, старочешское, центральноевропейское и звёздное время. Они также показывают Лунные фазы и положение Солнца среди созвездий. Циферблат календаря, чуть ниже часов, показывает день месяца, день недели, праздничные дни, метафорические картины текущего месяца и знак Зодиака.
Хотя легенда про Микулаша является сомнительной, Прага всё же имеет свою тёмную историю: на брусчатке на городской площади под часами можно увидеть 27 крестов в память о 27-ми обезглавленных чешских дворянах.
8. «Магическая пещера» (Magic Cave), Прага
Эта старая мельница была переделана эксцентричным художником в пещеру, демонстрирующую мир его фантазии.
Пражский художник Реон Аргондиан (Reon Argondian) (урождённый Ян Зарадник (Jan Zahradnik)) не захотел выставлять свои произведения искусства в галереях. Вместо этого он превратил свой дом в «Магическую пещеру», сооружение старой мельницы, в которой теперь находится Королевство Аргондия.
Свою психоделическую империю искусства Реон построил посреди леса на Петрине (Petrin), небольшом холме в Праге. Художник и скульптор покрыл все стены строения ручной лепкой, сделав интерьер своего дома похожим на потустороннюю пещерную систему, которую он называет Аргондией.
7. «Танцующий дом» (Tančící Dům), Прага
Некоторые называют это здание «танцующим домом», другие говорят, что оно называется «Джинджер и Фред» («Fred and Ginger”), но каждый, кто его видит, называет его удивительно странным.
Когда это семиэтажное здание впервые поднялось над центром Праги, один из строивших его архитекторов, всемирно известный Фрэнк Гери (Frank Gehry), окрестил его «Джинджер и Фред», вспоминая элегантность и остроумие знаменитого кинодуэта.
Некоторые местные жители, не слишком очарованные таким радикальным дизайном, окрестили его «Пьяным домом», напоминающим пьяного, идущего вдоль реки Влтавы субботним вечером. Со временем к зданию пристроили несколько метафорических мостов, и теперь оно называется просто — «Танцующий дом Праги».
О признании этой архитектурной достопримечательности Праги можно судить по золотым монетам, выпущенным Национальным банком Чехии в 2005 году.
6. Пропасть Мацоха (Macocha Abyss), Вилемовице (Vilémovice)
Мало того, что это место считается самой глубокой карстовой воронкой в Центральной Европе, о нём ходят жуткие местные легенды.
Название этого места переводится как «Пропасть мачехи». Провалы, подземные реки, огромные подземные своды — это лишь некоторые особенности карстового ландшафта.
Карстовый рельеф, одна из самых драматических местностей в мире, формируется с участием кислой воды, протекающей через мягкие породы, такие как известняк или гипс. Разъедающая камень вода образует в нём небольшие трещины, которые с течением долгого времени углубляются, превращаясь в тоннели. А тоннели, в свою очередь, становятся пещерами, и в итоге вся основная порода превращается в «швейцарский сыр».
Нигде больше в Центральной Европе эта геологическая деформация не демонстрируется лучше, чем в пещере Мацоха, которую иногда называют «пропастью Мацоха».
Пещера глубиной 138 метров является домом для редких цветов. Впечатляющая и очевидная красота пещеры расходится с мрачной легендой, рассказывающей о ней.
Согласно местной легенде, овдовевшая мачеха жила со своим пасынком. Со временем она снова вышла замуж и родила сына. Не желая конкуренции между мальчиками, она позвала своего пасынка сходить с ней в лес по ягоды. Заманив его к краю пещеры, сказав, что там растут самые большие и вкусные ягоды, она столкнула его в пропасть.
Мальчику удалось выжить, а его крики услышали местные лесорубы. Как только эта новость дошла до деревни, её жители, вооружившись вилами и факелами, тут же сбросили старую мачеху в расщелину.
В альтернативном варианте она сама бросилась вниз. Так или иначе, с тех пор это место называется «Пропастью мачехи».
5. Самолёт-бар Letka Tu-104, Оломоуц (Olomouc)
Когда-то этот переделанный в бар самолёт был популярным местом в Оломоуце, однако сейчас оно пришло в упадок. Но есть планы возродить его, поэтому надежда умирает последней.
Само воздушное судное представляет собой ни разу не летавший советский Туполев 104, модель самолёта, которая использовалась всего несколько лет, прежде чем была признана опасной.
Однако одной из уникальных особенностей модели была превосходная отделка, которая включала медь, кружева и красное дерево, предназначенное для имитации комфортабельных вагонов прошлых лет.
4. «Большая Америка» (Velka Amerika), Высокий Уезд (Vysoký Újezd)
От разрабатываемого каменного карьера до живописного ущелья, скрывающего в себе затонувшее озеро — менее чем за 100 лет. Это природа, предстающая перед нами в своём великолепии!
Расположенный недалеко от деревни Морина, карьер «Большая Америка» — это бывший центр промышленности, оставивший после себя потрясающую природную достопримечательность, выглядящую так, будто находится где-то на Средиземноморье.
Добыча известняка в регионе началась в начале XX века, и новые рудники стали появляться относительно близко друг к другу. Одним из самых больших стал карьер «Большая Америка».
В регионе также был карьер «Малая Америка», который, наряду с другими рудниками, был связан с «Большой Америкой» системой длинных тоннелей. По мере проведения горнодобывающих работ впадина в земле становилась всё больше и больше, пока не образовалась дыра более 793 метров длиной и глубиной почти 18,3 метра.
После того как добыча полезных ископаемых на этом участке завершилась, вода залила ущелье, образовав красивое синее озеро на его дне. Это новое озеро стало настоящей достопримечательностью карьера!
Сегодня это место, иногда называемое чешским Гранд-Каньоном, является популярной достопримечательностью как для туристов, так и для фотографов.
3. Жижковская телевизионная башня (Žižkovský vysílač), Прага
Эта потрясающая 216-метровая башня — немного больше, чем телевизионная башня: однажды она появилась в одном из эпизодов фильма «Blade II».
Жижковская телевизионная башня является одним из самых впечатляющих мест в Праге, а также самым высоким сооружением в Чехии. Со смотровой площадки башни, расположенной на высоте более 91 метра, открывается прекрасная панорама города.
В настоящее время башня, построенная в 1985-1992 гг., преобразилась: в ней появился ресторан, а также роскошный отель с апартаментами, из которых открывается потрясающий вид. На когда-то пустовавшей платформе сейчас находится мини-поле для гольфа. А по ночам башня освещается разными цветами, но чаще всего цветами национального флага — белым, красным и синим.
2. Стена-слезник (Dripstone Wall), Прага
Никто на самом деле не знает, как выглядела эта стена во время строительства, но сегодня она считается примером гротескного искусства.
Построенный по приказу Альбрехта фон Валленштейна (Albrecht von Wallenstein) между 1623 и 1630 годом, дворец Валленштейна являлся многовековым роскошным семейным гнездом для многих поколений Валленштейнов.
После окончания Второй мировой войны земля отошла в пользу правительства, которые переориентировали основные здания дворцового комплекса таким образом, чтобы они служили местом работы чешского сената.
Дворец Валленштейна, утопленный в сложных геометрических садах, остаётся одним из самых излюбленных мест для публики с 2002 года. Вылепленные в стиле раннего барокко, они были разделены на несколько различных частей, наиболее уединённая и увлекательная из которых известна под названием «Грот» (The Grotto).
Нынешних посетителей «Грота» особенно поражает стена-слезник, сделанная так, что с некоторого расстояния кажется, будто она выложена из черепов. При более близком рассмотрении оказывается, что она сделана из необычного, жуткого скопления сталактитоподобных пород.
1. Смотровая площадка «Sky Walk», Долни Морава (Dolní Morava)
Это не просто захватывающий вид с вершины горного массива Кралицки-Снежник (Králický Sněžník Mountains), но и горка высотой в 18 этажей!
В декабре 2015 года чешская архитектурная компания Fránek Architects представила своё детище «Sky Walk», возведённое на вершине горы Кралицки-Снежник.
Архитекторам удалось гармонично вписать в окружающий ландшафт сооружение 55-метровой высоты, которое по своей форме напоминает американские горки. Отсюда открывается прекрасная панорама всего горного массива, живописнейшей долины реки Морава, горные массивы Крконоше и Есеники.
По маршруту пешеходной дорожки смотровой площадки установлены информационные табло, которые знакомят с историей местности и находящимися поблизости достопримечательностями. А если спускаться вниз уже нет желания, то можно съехать по 101-метровой металлической трубе на специальных «санях».
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