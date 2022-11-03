Доступное средство, которое поможет оттереть суперклей с поверхности или рук

Суперклей – вещь исключительно полезная в домашнем хозяйстве. Сколько всего хорошего на радость себе и домочадцам можно сделать! Правда, у данного состава есть одна неприятная особенность. Он то и дело остается на руках или других поверхностях, доставляя неудобство и ухудшая внешний вид. Удалить суперклей может быть очень непросто, ведь данный состав крайне цепкий. Решить проблему поможет один старый, проверенный годами копеечный метод.
Суперсредство от суперклея. /Фото: youtube.com.
Основная проблема суперклея заключается в том, что нельзя просто так взять, попользоваться им и при этом остаться абсолютно чистым! Совершенно поразительным образом клей имеет обычай оставаться на самых неожиданных поверхностях и что еще более важно – на руках человека, который осмелился его использовать для решения каких-то бытовых задач.
Вата смачиваем вату димексидом. /Фото: youtube.com.
Для того, чтобы справиться с пятнами суперклея, понадобится всего ничего. Описываемый способ действительно копеечный. Все, что нам нужно для работы – это ватные тампоны и пузырек димексида. Диметилсульфоксид – это лекарственный противовоспалительный препарат, который свободно продается в любой аптеке. Помимо своих анальгетических свойств, димексид обладает еще несколькими полезными. В том числе он идеально подходит для удаления суперклея.
Усиленно трем. /Фото: youtube.com.
Итак, все что нужно сделать – это хорошенько намочить ватку данным составом и начать тереть ей загрязнённое клеем место. Растворение суперклея не произойдет мгновенно. Скорее всего придется потратить пару минут на упорное трение. Однако, учитывая тот факт, что димексид стоит сущие копейки, ничего страшного в этом нет. Чаще всего для удаления клея хватит одного тампона.
Будет чисто. /Фото: youtube.com.
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