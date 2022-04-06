Геренук - животное, которое может прожить все лето без воды

Геренук - необычная антилопа, способная обходиться долгое время без воды.

Глаза геренука похожи на глаза инопланетян в фильмах про космос.

Дикий геренук стоит на задних ногах.

Геренук за обедом.

Пара геренуков в естественной среде обитания.

Самка геренука.

Самец геренука.

Самка геренука в африканской саванне.

Один из спасенных от охотников геренуков стоит рядом со своим спасителем.

Осиротевший геренук, привязавшийся к своим спасателям.

Молодой геренук.