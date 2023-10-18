5 правил, которые помогут защитить себя от киберпреступников

Пара дельных советов о безопасности в сети.

1. Не доверяйте «друзьям»

Не доверяйте людям, которых не знаете в реальности.

2. Своевременное обновление

Всегда и все обновляйте.

3. Правильные пароли

Делайте правильные пароли.

4. Доверяй, но... не доверяй

Лучше вообще не верить никому.

5. Все беды от людей

Сохраняйте бдительность.