5 правил, которые помогут защитить себя от киберпреступников

Пара дельных советов о безопасности в сети.
Сегодня в обществе обострились проблемы кибернетической защиты. Уровень преступлений, связанных с кражей личных данных, растет год от года во всех странах мира. Иногда кажется, что защититься от хакеров невозможно. Но на самом деле это далеко не так. Вот пять весьма простых, но полезных советов, которые помогут добавить пару баллов к своему уровню защищенности в Сети.
1. Не доверяйте «друзьям»
Не доверяйте людям, которых не знаете в реальности.
Сегодня хакеры не чураются создавать целые фейковые страницы, выдавая себя за тех, кем не являются. В некоторых случаях злоумышленники готовы тратить многие недели на изучение своей жертвы и целые месяцы на реализацию коварного замысла. Узнать всю необходимую информацию о потенциальном «клиенте» для них не составляет особого труда. Именно поэтому не стоит лишний раз доверять в Сети людям, которых вы не знаете лично в реальной жизни.
2. Своевременное обновление
Всегда и все обновляйте.
Регулярное и своевременное обновление всего программного обеспечения на компьютере – это почти треть защиты ПК от хакерских атак. Лучше всего ставить везде галочку в пункте «автоматическое обновление». Хуже от этого точно не будет. Впрочем, для этого следует пользоваться исключительно лицензионными программами. Но вы ведь так и делаете, верно? Если еще нет, то самое время начать, коль нет желания майнить за просто так криптовалюту для кого-то.
3. Правильные пароли
Делайте правильные пароли.
Большинство людей, несмотря на все предупреждения, использует одинаковые пароли для разных сервисов. Это абсолютно неправильный подход. Каждый пароль должен быть строго уникальным, а также не должен быть когнитивным. Лучше всего создавать пароли при помощи генератора из набора случайных символов. Помните о том, что перестановка частей пароля местами или замена пары-тройки символов не поможет защититься от хакеров.
4. Доверяй, но... не доверяй
Лучше вообще не верить никому.
Когда речь идет о кибернетической безопасности, лучше всего руководствоваться тем же принципом, что и все большие компании, а именно принципом «нулевого доверия». Это означает, что когда речь идет о защите своих данных нельзя доверять никому и ничему по умолчанию. Реализовать в повседневной жизни такой принцип может быть очень сложно, однако постараться точно следует.
5. Все беды от людей
Сохраняйте бдительность.
Всегда помните о том, что главная угроза для кибернетической безопасности вовсе не вирусы и не спам-рассылка на почту, а люди вокруг нас. Очень часто для вторжения в личное цифровое пространство не нужно ничего взламывать и заражать вирусами, порой злоумышленникам достаточно оказаться у вас за спиной и просто подсмотреть пароль и логин. Это еще один повод всегда и в любой ситуации соблюдать повышенную бдительность.
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