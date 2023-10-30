История последних самураев

После того, как в сентябре 1945 года Японская империя признала свое поражение, небольшие группы солдат, ушедшие в джунгли Индокитая и Индонезии, все еще продолжали оказывать сопротивление.







Эти военнослужащие получили от американских военных прозвище «Stragglers», что можно перевести как «отставшие» или «оставшиеся». Многие из них не узнали вовремя о капитуляции своей страны, а узнав, отказывались в это верить. Виной тому было воспитание в духе традиций самураев, для которых окончание войны – это победа или смерть.



Помимо этого, при подготовке солдат императорской армии их предупреждали, что «гайдзины» хитры и коварны. Они могут прибегнуть к массовой дезинформации об окончании войны. Поэтому, даже получая доступ к информации о современном положении дел в мире, эти «самураи» думали, что правительство Японии, о котором говорится по радио или пишется в газетах – это марионетка США, а император и его приближенные находится в изгнании. Все события в мире воспринимались ими под искаженным углом.







Японский агитационный плакат



Эта фанатичная преданность империи, которой уже не существовало, стала причиной гибели некоторых «отставших» в столкновениях с местной полицией. В этой статье будет рассказана истории трех солдат, для которых Вторая мировая война закончилась лишь в 1970-х годах. Возможно, каждый из вас сможет сформулировать свою точку зрения и решить, как относиться к подобным людям: как к героям, бесконечно преданным своей стране и традициям, или как к фанатикам, чей разум был тщательно промыт агитационной машиной милитаристской Японии.



Капрал Сёити Ёкои. Сёити родился 31 марта 1915 года в небольшой деревне на территории префектуры Айти. До того, как в 1941 году его призвали в ряды японской императорской армии, он работал портным.



Первоначально его определили в 29-ю пехотную дивизию, которая дислоцировалась в Маньчжурии. В 1943 году, уже в составе 38-го пехотного полка, его перебрасывают на Марианские острова, а в феврале того же года Сёити и его сослуживцев переводят на остров Гуам, который они должны были защищать от вторжения американских солдат.







В ходе ожесточенных боевых действий американцам все же удалось захватить остров. Однако капрал, как и еще десять его сослуживцев, не стали сдаваться. Они остались верны своей присяге, в которой говорилось, что солдаты империи не имеют права попадать в плен. Об этом говорил император, об этом каждый день твердили офицеры. Гуамские самураи ушли вглубь острова, в самую труднодоступную его часть, где нашли подходящую пещеру и решили дожидаться возвращения японской армии, ни минуты не сомневаясь в том, что так и будет.



Шли годы, а подмога так и не приходила. Вскоре от одиннадцати солдат осталось лишь трое. После сильнейшего урагана, обрушившегося на остров, у «отставших» начались проблемы с провизией. Было решено бросить жребий: тот, кто выиграет, останется в обустроенной пещере, двое других должны будут уйти и искать себе новое укрытие. Капралу повезло, а двое его сослуживцев через несколько дней скончались от отравления плодами ядовитого растения. Неизвестно, съели они их по случайности, или это был акт ритуального самоубийства. Как бы то ни было, капрал остался совершенно один. Он захоронил своих товарищей в пещере, а сам вырыл себе новое убежище.



За восемь лет Ёкои научился охотиться и ловить рыбу при помощи самых примитивных орудий. На промысел он выбирался ночью, для того чтобы не быть замеченным местным населением, которое он подозревал в сотрудничестве с врагом. Его солдатская форма истлела, и капрал, вспомнив свою прошлую жизнь ученика портного, сделал себе новую одежду из того, что нашел в джунглях.







Капрал Сёити Ёкои держит в руках мешок с останками товарищей



Однако, как бы он ни прятался, в 1972 году его заметили двое ловцов креветок. Они подумали, что этот странный старик – сбежавший крестьянин, поэтому связали его и отвели в деревню. Капрал Сёити считал себя опозоренным, он не мог поверить, что два каких-то рыбака поймали его, верного солдата императорской армии. Ёкои слышал от своих офицеров множество историй о том, как американцы и их союзники казнят своих пленных, поэтому думал, что его ведут к палачу.



Однако, вскоре выяснилось, что война кончилась 28 лет назад, и вместо позорной смерти капрала ждет медицинское обследование и возвращение на родину. Перед тем, как лечь в больницу, Сёити попросил отвести его в пещеру, где он выкопал останки двух своих товарищей и сложил в мешок. С ним он не расставался до самого возвращения в Японию. Медики, осмотрев капрала, установили, что он совершенно здоров. Перед отправкой домой солдат встретился с консулом Японии, который ответил ему на множество вопросов. Говорят, что Сёити чуть не упал в обморок, когда узнал, что Япония и США теперь союзники, однако новость о том, что Рузвельт давно умер, исправила ситуацию и заставила улыбнуться солдата императора впервые за 28 лет.



Вернувшегося на родину забытого солдата встретили как героя – его приглашали на ток-шоу, о его подвиге писали в газетах и журналах, ему даже выплатили жалование за все то время, что он считался мертвым. О его жизни на острове был снят документальный фильм «Сёити Ёкои и его 28 лет на острове Гуам». В 1991 году сам герой был удостоен приема у императора Акихито, который назвал его подвиг «Актом беззаветного служения родине». Умер Сёити Ёкои в 1997 году в возрасте 82 лет. Его похоронили рядом с могилой матери, которая умерла, так и не дождавшись возвращения сына.







Убежище капрала теперь достопримечательность



Младший лейтенант Хироо Онода. Онода родился 19 марта 1922 года в семье педагогов из села Камэкава, что в префектуре Вакаяма. После окончания школы, в апреле 1939 года, он стал сотрудником торговой компании Тадзима и переехал в Китай. Там он овладел китайским и английским языками. В декабре 1942 года он вернулся на родину, так как его призвали в армию. Первоначально Онода в звании рядового второго класса был приписан к 61-му пехотному полку. Затем, спустя несколько дней, его перевели в 218-й полк пехоты. К середине лета Хироо уже был рядовым первого класса, а в период с сентября по ноябрь был произведен в рядовые высшего класса, а затем и в капралы. С января по август 1944 года Онода Хироо проходил обучение в армейском училище. В декабре 1944 года его отправляют на Филиппины и назначают командиром отряда диверсантов.



В январе 1945 года, будучи уже в звании младшего лейтенанта, Онодо вместе с отрядом отправляется на остров Лубанг. Прибыв к месту назначения, молодой офицер предложил местному командованию заняться подготовкой к длительной обороне, однако его предложение было отклонено. В результате солдаты армии США без особого труда разбили японцев и завладели островом.







Верный своей присяге Онода с тремя уцелевшими подчиненными скрылся в джунглях. Там они обустроили базу и начали вести партизанскую войну. После капитуляции Японии американские самолеты стали сбрасывать над джунглями листовки, в которых говорилось об окончании войны. Онода, будучи офицером разведки, расценил это как дезинформацию.



Между тем, в Японии, в силу отсутствия связи с группой младшего лейтенанта, власти объявили всех ее членов погибшими, однако им пришлось пересмотреть свое решение, когда в 1950 году один из членов партизанской группы младшего лейтенанта Хироо сдался властям Филиппин. Благодаря его показаниям была создана специальная комиссия для поиска «отставших». Из-за нестабильной политической обстановки в зоне поиска японские поисковики долгое время не могли приступить к работе. Пока шли дипломатические разбирательства, был обнаружен еще один член диверсионной группы. 7 мая 1954 года в горах отряд полиции заметил группу людей, одетых в японскую военную форму. Попытка выйти с ними на контакт закончилась перестрелкой, в результате которой был убит второй член группы Оноды.



После этого филиппинское правительство дало разрешение японским поисковым группам проводить свою деятельность на территории острова Луанг, однако они не смогли никого найти. Спустя пятнадцать лет Онода и единственный оставшийся у него починенный были вновь объявлены погибшими. Им посмертно присвоили орден Восходящего Солнца VI степени. 19 сентября 1972 года филиппинские полицейские опять вступили перестрелку с группой неизвестных японцев – так был застрелен последний член группы Хироо. Из Японии прибыла еще одна поисково-спасательная группа, но и эта попытка не дала результатов.







Оружие, которое бережно хранил Онода



Нашли упрямого самурая лишь в конце февраля 1974 года. Японский путешественник, исследуя филиппинские джунгли, случайно набрел на укрытие диверсанта. Сначала младший лейтенант Хироо попытался напасть на незваного гостя, однако, когда выяснилось, что тот японец, он решил не делать этого. Они очень долго разговаривали. Исследователь, которого звали Норио Судзуки, уговаривал Оноду сложить оружие, так как война давно кончилась, но безрезультатно. Онода заявил, что не имеет на это права, так как он солдат, и ему был отдан приказ, и пока приказ не будет отменен, он не имеет права сдаваться.



После возвращения Судзуки на родину история этой встречи произвела фурор, была собрана третья поисковая команда, в которую пригласили бывшего командира Хироо Оноды, майора Есими Танигути. На острове Танигути вышел на связь с Онодой и зачитал ему приказ о капитуляции. Когда младший лейтенант сдавал оружие, все присутствующие увидели, что оно было в идеальном состоянии. По закону Филиппин Хироо ждала смертная казнь, так как за время своей затянувшейся войны он убил около 30 человек и еще более 100 ранил, однако МИД Японии урегулировал этот вопрос, и верный своей присяге офицер вернулся домой 12 марта 1974 года.







Интересный факт: Возвращение Хироо Оноды было встречено японцами неоднозначно. Большинство, конечно, поддерживало младшего-лейтенанта и считало его образцом офицерской чести, однако коммунисты и социал-демократы прозвали его «призраком милитаризма» и заявили, будто он знал о капитуляции Японии, но не сдался лишь потому, что был законченным милитаристом и предпочел жить в джунглях и убивать неповинных филиппинцев, нежели признать поражение своей страны.



Рядовой первого класса Тэруо Накамура. Накамура родился 8 ноября 1919 года. В армию его призвали в 1943 году. Свою службу рядовой проходил на острове Моротай, что в Индонезии. После того, как войска США в январе 1945 года окончательно разгромили силы противника на этой территории, связь между Японией и островом, где остался Накамура, была потеряна. Тэруо служил в подразделении, которое по своей подготовке приравнивалось к подразделениям коммандос, поэтому ему без особого труда удалось избежать плена и скрыться в джунглях, где он соорудил себе лачугу и завел небольшой огород, на котором выращивал картофель. Рядовой считал, что если о его существовании узнают, то сразу же сдадут войскам противника, а далее последует пленение и все те ужасы, о которых рассказывали офицеры.



Почти 30 лет рядовой отлично справлялся с ролью призрака джунглей, однако в 1974 году экипаж самолета индонезийских ВВС заметил его убежище и доложил о нем командованию. В течение двух месяцев велись переговоры с правительством и разрабатывался план по эвакуации «отставшего» солдата. Никто не знал, как отреагирует Накамура на появление группы спасателей и поверит ли известию о капитуляции своей страны.







18 декабря 1974 года несколько индонезийских солдат незаметно подобрались к лачуге рядового и взяли территорию в кольцо для пресечения попытки к бегству. Затем, под национальный гимн Японии, они начали размахивать японским флагом. После этого Тэруо сам вышел из своего жилища и сложил оружие (винтовка «Арисака» с пятью патронами). После этого он произнес: «Мне было приказано сражаться до самого конца». Его отвезли в Джакарту, где он прошел полный медицинский осмотр. Выяснилось, что кроме следов малярии, которую самурай подхватил за годы жизни в джунглях, он абсолютно здоров, и его физическое состояние даже лучше, чем у большинства его сверстников (тем временем ему исполнилось 55 лет).



Японское правительство вернуло рядового на родину в Тайвань и назначило ему военную пенсию. По словам самого Накамуры, единственное, чего он больше всего хотел – это вернуться живым к своей жене. Однако выяснилось, что за то время, пока он считался мертвым, она, считая себя вдовой, повторно вышла замуж. Возможно, поэтому после депортации домой он прожил всего три года.



Интересный факт: Тэруо Накамура не был японцем, он принадлежал к самой большой тайваньской народности ами. Когда ему сообщили, что Тайвань больше не японская и не китайская колония, он ответил: «Я слишком долго был японским солдатом, и мне все равно, что Тайвань теперь свободное государство». Кстати, его настоящее (тайваньское) имя так и не стало известным.







Рядовой Тэруо Накамура на военной базе



Согласно официальным сведениям, более сотни японских солдат, оставшихся в Индокитае после капитуляции своей страны, примкнули к отрядам малайских коммунистов и продолжили свою войну. Помимо этого, в 2005 году на территории государства Филиппины были обнаружены два солдата, которым к тому времени было уже за восемьдесят. Они прятались, опасаясь, что их обвинят в дезертирстве и казнят. Исходя из этой информации, можно смело предположить, что на сегодняшний день в джунглях Юго-Восточной Азии могут находиться останки более сотни таких «отставших», которые так и не узнали, что их война кончилась, а империи, во славу которой они сражались, уже давно нет.



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