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Как очистить ковёр с помощью одной таблетки

Для этого трюка вам понадобится всего 1 таблетка! Её хватит, чтобы навести идеальный порядок дома: почистить ковёр, диван, кресла и не только. Всё будет сиять чистотой и свежестью, любые пятна исчезнут вмиг!

Как очистить ковёр с помощью одной таблетки

Залейте 1 таблетку для посудомоечной машины горячей водой. Дождитесь полного растворения. Наденьте перчатки для работы. Смочите тряпку в растворе. Оберните любую крышку влажной тряпкой.

Как очистить ковёр с помощью одной таблетки
И почистите ковёр. С помощью крышки ворс будет приподниматься и идеально прочищаться. Таблетка для посудомойки чистит просто шикарно!
Как очистить ковёр с помощью одной таблетки

Таким же способом можно освежить диван и кресла. Попробуйте: это очень просто и эффективно!

Как очистить ковёр с помощью одной таблетки

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