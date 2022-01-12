Роскошная яхта последнего российского императора

В свое время яхта «Штандарт» была самой большой и самой роскошной императорской яхтой, но ее не обошла такая же трагическая судьба, как и ее владельцев.







После 30 лет на службе Российской империи императорская яхта утратила былую элегантность и во времена Второй мировой войны превратилась в советский минный заградитель, а затем стала учебным кораблем, пока в 1963 году не была бесцеремонно сдана на лом на верфи в Эстонии.



Эти зернистые черно-белые фотографии, на которых запечатлены ушедшие в прошлое моменты, когда семья Романовых проводила лето, отдыхая на борту своего плавучего дворца, это, пожалуй, всё, что осталось от самой великолепной царской яхты из когда-либо построенных.



















Площадь яхты «Штандарт» была сопоставима с размером футбольного поле и обеспечивала комфортные условия пребывания на борту. Под верхней палубой располагались гостиные, салоны, кают-компании, обшитые красным деревом, с паркетным полом, хрустальными люстрами, канделябрами, бархатными портьерами, что было предметом зависти всех королевских семей. Оснащенные всеми удобствами, каюты для членов императорской семьи были почти такими же большим, как их комнаты во дворце в Петергофе.







В начале ХХ века яхты стали предметами первой необходимости для любой королевской семьи. Они служили и в качестве места развлечений и отдыха, и в качестве места для дипломатических приемов.

Здесь для Романовых была оборудована молельная комната.Прекрасные дочери царя Николая II, особенно любили проводить свое время на борту судна, не говоря уже о возможности флиртовать с обходительными молодыми офицерами.Увы, за такую роскошь последнему российскому императору и всем его детям пришлось заплатить невообразимо дорого – своей собственной жизнью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)