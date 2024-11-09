Где обитает и кем питается самая кровожадная кошка планеты

Эта кошка – настоящий пушистый ангел погибели, абсолютный хищник, лапы которого по локоть в крови. Если бы ее жертвы обладали сознанием наподобие человеческого, то от одной только мысли об этом коварном и беспощадном хищнике у них стыла бы кровь в жилах и останавливалось сердце… Эта кошка является самым результативным хищником среди себе подобных.
Знакомьтесь, самый кровожадный представитель семейства кошачьих! /Фото: pikabu.ru.
Знакомьтесь, перед вами «ужасная» и «кровожадная» черноногая кошка или как ее называют умные дядьки-биологи на латыни «Felis nigripes». Существо исключительно симпатичное и милое. Для человека опасности не представляет, хотя бы потому, что на сегодняшний день является самым маленьким представителем семейства кошачьих. Самки черноногой кошки вырастают в длине до «исполинских» 46 см и набирают массу до «чудовищных» 2.5 кг. Самцы «Felis nigripes» как водится покрупнее, но полегче: до 50 см в длину и до 2.4 кг в чистом весе. Живет кошка на юге Африки, главным образом на территории Намибии и Ботсваны. Иногда встречается в Анголе.
А еще это самый маленький представитель кошачьих! /Фото: womendailymagazine.com.
Среди всех кошачьих черноногая кошка обладает самыми большими глазищами относительно размеров черепа. Хотя все кошки неплохо видят в темноте, именно «черноногая» является настоящим природным «прибором ночного виденья». В добавок к этому у «Felis nigripes» еще и едва ли не самый лучший слух среди себе подобных. Все это помогает кошке выживать в опасных условиях и эффективно добывать пропитание, охотясь главным образом по ночам. Отправляясь за едой, котейка преодолеть быстрым маршем до 16 км! Впечатляющие надо сказать расстояния особенно при учете размеров свирепого охотника.
Питается в основном насекомыми, хотя иногда валит и добычу заметно крупнее. /Фото: Pinterest.
Но кем же питается наша героиня? Основа рациона черноногой кошки – насекомые. В первую очередь кузнечики, саранча и термиты. Собственно, именно это обстоятельство и делает пушистика самым «кровожадным» хищником, так как за одну ночь 2.5-килограмовому ужасу на крыльях ночи приходится истреблять до 15 существ, дабы прокормиться. Впрочем, полакомиться «Felis nigripes» не против и добычей покрупнее: мелкие зайцы, детеныши антилоп, яйца птиц и рептилий. Сама же кошка в своих опасных похождениях также рискует стать добычей хищников крупнее, ловчее или хитрее.
Ведет ночной образ жизни, селится в чужих норах. /Фото: Pinterest.
Что касается других особенностей жизни, то черноногая кошка – это не только «хладнокровный убийца», но еще и «бессовестный рейдер». Логово взрослые особи организуют главным образом в норах других животных: кроликов, дикобразов и трубкозубов. Иногда кошки даже занимают бывшие термитники, предварительно последовательно истребив их обитателей. Из-за этого ученые иногда в шутку называют черноногую не иначе как «муравьиным тигром». При этом пушистик не лишен и творческих наклонностей. Захватив чужую нору, кошка сразу же принимается за перепланировку расширяя внутреннее пространство и увеличивая количество подземных ходов. А еще наша кошка ревностный защитник: занятую нору пушистик будет защищать от названных гостей со свирепостью достойной тигра!
К сожалению, сегодня чернолапая кошка находится под угрозой. /Фото: Pinterest.
К сожалению, сие экзотическое и весьма симпатичное существо на сегодняшний день вымирает, находясь в категории уязвимых видов Африки. С 1960-х годов предпринимаются попытки поддержания популяции этих хищников. В частности, в 1962 году зоологу Паулю Лейхаузену впервые удалось скрестить дикого обитателя саванны с домашней кошкой. Из-за своей свирепости и мужества черноногая кошка плотно вошла в народные поверья и фольклор юга Африки. В неволе пушистый хищник живет до 13 лет.
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