Где обитает и кем питается самая кровожадная кошка планеты

Знакомьтесь, самый кровожадный представитель семейства кошачьих! /Фото: pikabu.ru.

А еще это самый маленький представитель кошачьих! /Фото: womendailymagazine.com.

Питается в основном насекомыми, хотя иногда валит и добычу заметно крупнее. /Фото: Pinterest.

Ведет ночной образ жизни, селится в чужих норах. /Фото: Pinterest.

К сожалению, сегодня чернолапая кошка находится под угрозой. /Фото: Pinterest.