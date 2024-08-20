Идеи хранения на кухне

Организовать хранение, особенно на маленькой кухне – задача не из легких, ведь хочется, чтобы получилось не только функционально, но и красиво. Думаете, это невозможно? Novate.ru докажет обратное. Делимся идеями для вдохновения, которые помогут преобразить кухню и сделать хранение максимально удобным.

Идея 1: Крючки на полке

Идея 2: Текстиль в подвесной корзине

Идея 3: Доски в ящике

Идея 4: Вешалка на торце гарнитура

Идея 5: Многофункциональная полка на холодильнике

Идея 6: Лопатки в кувшине

Идея 7: Крупы в баночках

Идея 8: Специи в органайзере

Такие крючки экономят местоНе получается организовать горизонтальное хранение кухонной утвари разных размеров? Лопатки, половники, кисточки, формочки и прочие инструменты занимают много места в ящике или не помещаются на полке? Предлагаем отказаться от привычных решений и перейти к вертикальным вариантам хранения. Например, можно прикрепить к подвесной полке несколько крючков и развесить на них приспособления, которым не нашлось места в ящике.Также здесь удобно размещать девайсы, которыми вы пользуетесь на постоянной основе, например, деревянные лопатки. А еще это отличный вариант, если не хочется занимать место на столешнице.В такой подвесной корзине можно хранить полотенца.Когда речь заходит о хранении текстиля, всегда возникает много вопросов. В шкафчиках – неудобно, в коробках – некрасиво, а в ящиках обычно нет места – там уже вовсю главенствуют столовые приборы и посуда. Мы предлагаем воспользоваться помощью плетеных корзин. Они всегда смотрятся уместно на кухне, добавляют ей тепла и уюта.Чтобы корзины не занимали место на столешнице или на полке шкафа, выбирайте подвесные модели, которые можно разместить, например, на рейлинге. Размер выбирайте в зависимости от того, какое количество полотенец, салфеток и прочего текстиля вы планируете там хранить. Кстати, небольшая корзина подойдет и для тряпочек, которые вы используете на данный момент. Плетеный материал и хорошая вентиляция не позволят им отсыреть, при этом, они будут выглядеть аккуратно – намного лучше, чем просто класть их на бортик раковины.Ставьте доски не на столешницу, а в ящикВ большинстве случаев хозяйки складывают разделочные доски в ящик или хаотично расставляют их на столешнице. Но оба варианта не слишком удачные: в первом случае их неудобно доставать, во втором – они создают визуальный шум. Намного лучше хранить доски на специальной подставке, которая обычно идет в комплекте или же, если вы покупали их отдельно, – в деревянном ящике. Отдавайте предпочтение изделию с ручками – так его удобно будет переносить или переставлять. В ящик также можно сложить мини-подносы, подставки под горячее, сервировочные доски, менажницы и пр. Кстати, это еще и прекрасная идея декора кухни.Задействуйте боковую стенку гарнитура.Если на кухне не хватает места, самое время рассматривать нетипичные места для хранения девайсов. Обратите внимание на боковую часть кухонного гарнитура – она может оказаться весьма полезной. Например, здесь можно разместить вешалку с крючками для различной утвари, разделочных досок, полотенец и прочих нужных вещей. Чтобы было удобно подвешивать девайсы, можно использовать бечевку или колечки – смотря, что лучше впишется в ваш интерьер. Композиция получится цельной и гармоничной, если вешалка будет в тон столешнице и установлена встык с ней.Цвет и размер полки может быть любымМожно задействовать боковую стену не только кухонного гарнитура, но и холодильника – она отлично подходит для размещения разных мелочей. Например, сюда можно повесить полку рейлинг для полотенец, держатель для бумажного полотенца и даже магнитную доску для ножей. А еще здесь отлично будет смотреться полка со специями. Если основная зона с плитой неподалеку, вам будет максимально удобно пользоваться приправами, но при этом они не будут расставлены по всей столешнице.Выбирайте конструкции со специальным липким слоем или те, которые крепятся к холодильнику на магниты. Кстати, можно купить многофункциональную универсальную полку для разных мелких вещей.Кувшин подбирайте под интерьер кухниЕсли вместе с кухонными девайсами вроде лопаток, половников, щипцов не шла специальная подставка или стакан, их можно разместить в обычном кувшине. Подберите изделие, которое идеально впишется в ваш интерьер – красиво смотрятся керамические варианты, но также можно подобрать кувшин, например, из гипса или стекла. Это отличное решение не только для хранения, но и для декора – с подобным кувшином на столешнице кухня будет выглядеть гораздо уютнее и эстетичнее.Выбирайте стеклянные или пластиковые емкостиСогласитесь: хранить сыпучие в заводских упаковках очень неудобно. Во-первых, они постоянно рассыпаются, во-вторых, внутри могут завестись жучки, а в-третьих – есть риск, что крупы просто отсыреют со временем из-за чрезмерной влаги. Поэтому очень важно грамотно подходить к вопросам хранения. У нас есть несколько удачных вариантов:• стеклянные банки с крышками – в них крупы и другие сыпучие продукты будут надежно защищены от влаги, плесени и прочих негативных факторов. А если вы аккуратно расставите емкости на открытой полке, получится украсить кухню. Кстати, вместо стеклянных банок можно использовать пластиковые или керамические;• контейнеры – это еще один удобный способ хранения. Советуем покупать одинаковые по форме и размеру емкости, чтобы их можно было собирать, как конструктор, расставляя друг на друге. При выборе обращайте внимание на материал – он должен быть качественным, идеально подходить для хранения продуктов. Лучше всего остановиться на стекле или полипропилене;• емкости с дозатором – выберите крупы, которые вы чаще всего используете в готовке, и пересыпьте их в специальные баночки с дозатором. Благодаря таким емкостям, вам не придется постоянно открывать и закрывать крышку, а также вы сможете сократить количество мусора на столешнице к минимуму, ведь продукты не будут высыпаться.Подбирайте удобные органайзеры и баночкиСпеции можно хранить на только на стенке холодильника, но и в удобных органайзерах. Это актуально для хозяек, которые в своем арсенале имеют десяток различных приправ, а не только соль и перец. Пряности важно хранить в герметичных емкостях, чтобы они не отсырели и не утратили свой особый вкус и запах, поэтому советуем использовать специальные баночки. А чтобы они не загромождали столешницу и не занимали место на полке шкафчика составьте их в ящичек – вуаля, эстетичное и аккуратное хранения во всей красе.