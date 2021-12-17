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25 сюрреалистических фотографий, созданных по мотивам таинственных снов


Волшебные сюрреалистические фотографии.

Волшебные сюрреалистические фотографии.

Художник-фотограф Платон Юрич - очень талантливый фотоманипулятор. Он создаёт сюрреалистические фотографии, объединяя великолепные пейзажи и людей. В результате получаются сюжеты, которые так похожи на кадры из самых волшебных снов. Эти фотографии позволяют перенестись в сказку, дарят хорошее настроение и вдохновение.

1. Детская проницательность


Странный мир взрослых глазами детей.

Странный мир взрослых глазами детей.

 

2. Магия творчества


Цифровой художник – человек меняющий реальность.

Цифровой художник – человек меняющий реальность.

 

3. Воздушные мечты


Невероятная сила детского воображения.

Невероятная сила детского воображения.

 

4. Яркое одиночество


Отчаянная попытка привлечь внимание окружающих.

Отчаянная попытка привлечь внимание окружающих.

 

5. Первое впечатление


Согласно пословице - «По одежке встречают…»

Согласно пословице - «По одежке встречают…»

 

6. Мой личный лабиринт


Человек, заблудившийся в себе.

Человек, заблудившийся в себе.

 

7. Министр осени


Волшебство, созданное с помощью фотоманипуляций.

Волшебство, созданное с помощью фотоманипуляций.

 

8. Неполная картина


Навязанное мировоззрение.

Навязанное мировоззрение.

 

9. Мечты о море


25 сюрреалистических фотографий, созданных по мотивам таинственных снов

…после тяжелого рабочего дня.

 

10. Взгляд из будущего


Кажется, что раньше было лучше, чем есть сейчас.

Кажется, что раньше было лучше, чем есть сейчас.

 

11. Поймать удачу


Точный расчет и никакого везения.

Точный расчет и никакого везения.

 

12. Взаимодействие с природой


Невероятный сюрреализм без использования графических редакторов.

Невероятный сюрреализм без использования графических редакторов.

 

13. Непреодолимое влечение


Люди, которым суждено встретиться.

Люди, которым суждено встретиться.

 

14. Осколки


В поисках истинной красоты.

В поисках истинной красоты.

 

15. Умиротворение и свобода


Альтернативное путешествие Мэри Поппинс.

Альтернативное путешествие Мэри Поппинс.

 

16. Собирая реальность


Последние кусочки головоломки.

Последние кусочки головоломки.

 

17. В дремучем лесу


Ожившая картинка из волшебной сказки.

Ожившая картинка из волшебной сказки.

 

18. В ожидании весны


Птицы, красивые девушки и весенние грозы.

Птицы, красивые девушки и весенние грозы.

 

19. Поцелованная огнем


Эффектное сочетание рыжих волос и света заходящего солнца.

Эффектное сочетание рыжих волос и света заходящего солнца.

 

20. Увязнуть в рутине


Потерянные мечты, несбывшиеся желания и упущенные возможности.

Потерянные мечты, несбывшиеся желания и упущенные возможности.

 

21. В моей голове


Удивительное путешествие по глубинам человеческого воображения.

Удивительное путешествие по глубинам человеческого воображения.

 

22. Музыкальный талант


Создатель музыки и повелитель нот.

Создатель музыки и повелитель нот.

 

23. Новая попытка


Тяжелое рождение шедевра.

Тяжелое рождение шедевра.

 

24. Грациозная танцовщица


Яркая вспышка на границе сезонов.

Яркая вспышка на границе сезонов.

 

25. Рожденный приливом


Удивительный мир фантазий цифрового фотохудожника Платона Юрича.

Удивительный мир фантазий цифрового фотохудожника Платона Юрича.

 

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25 сюрреалистических фотографий, созданных по мотивам таинственных снов

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25 сюрреалистических фотографий, созданных по мотивам таинственных сновПодписаться на мой Instagram
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