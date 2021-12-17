25 сюрреалистических фотографий, созданных по мотивам таинственных снов

Волшебные сюрреалистические фотографии.

1. Детская проницательность

Странный мир взрослых глазами детей.

2. Магия творчества

Цифровой художник – человек меняющий реальность.

3. Воздушные мечты

Невероятная сила детского воображения.

4. Яркое одиночество

Отчаянная попытка привлечь внимание окружающих.

5. Первое впечатление

6. Мой личный лабиринт

Человек, заблудившийся в себе.

7. Министр осени

Волшебство, созданное с помощью фотоманипуляций.

8. Неполная картина

Навязанное мировоззрение.

9. Мечты о море

…после тяжелого рабочего дня.

10. Взгляд из будущего

Кажется, что раньше было лучше, чем есть сейчас.

11. Поймать удачу

Точный расчет и никакого везения.

12. Взаимодействие с природой

Невероятный сюрреализм без использования графических редакторов.

13. Непреодолимое влечение

Люди, которым суждено встретиться.

14. Осколки

В поисках истинной красоты.

15. Умиротворение и свобода

Альтернативное путешествие Мэри Поппинс.

16. Собирая реальность

Последние кусочки головоломки.

17. В дремучем лесу

Ожившая картинка из волшебной сказки.

18. В ожидании весны

Птицы, красивые девушки и весенние грозы.

19. Поцелованная огнем

Эффектное сочетание рыжих волос и света заходящего солнца.

20. Увязнуть в рутине

Потерянные мечты, несбывшиеся желания и упущенные возможности.

21. В моей голове

Удивительное путешествие по глубинам человеческого воображения.

22. Музыкальный талант

Создатель музыки и повелитель нот.

23. Новая попытка

Тяжелое рождение шедевра.

24. Грациозная танцовщица

Яркая вспышка на границе сезонов.

25. Рожденный приливом

Удивительный мир фантазий цифрового фотохудожника Платона Юрича .