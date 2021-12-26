Колодец Иакова: таинственное место, где гибнут дайверы

Прекрасный и загадочный природный колодец в Техасе.
Часто бывает так, что весьма опасные по своей природе вещи еще и очень привлекательные. И сейчас речь идет вовсе не о чем-то странном, мерзком и откровенно «экстремальном» с точки зрения большинства обывателей. Речь идет о вещи действительно очень красивой, загадочной и интригующей - о колодце Иакова.
Вода в колодце невероятно чистая.
Колодец Иакова – одна из самых знаменитых достопримечательностей американского штата Техас. Ежегодно это место привлекает тысячи туристов и сотни дайверов. Как уже можно было догадаться, колодец Иакова – это водоем, а строго говоря, расщелина, в земле, заполненная водой и соединяющаяся с системой подводных пещер. Первое, что привлекает в этом месте абсолютно всех – это кристальная чистота воды.
Спуститься сюда рискнет не каждый смельчак.
Колодец имеет диаметр около 4 метров и глубину чуть более 10 метров. При этом вода в нем настолько чистая, что в безветренный день может показаться, будто никакой воды в колодце нет и вовсе. Купаться здесь может любой желающий. Прыгать в колодец очень весело и в целом неопасно. Но только самые смелые, хорошо подготовленные ныряльщики и (чего греха таить) самые безрассудные из них, отваживаются проникнуть в пещеры колодца.
В колодце часто купаются отдыхающие.
Вход в первую пещеру лежит на глубине 9 метров. Это самое изученное место и самое доступное, тогда как максимальная глубина пещер – 17 метров. В верхней пещере очень много водорослей и рыб. Вторая пещера уходит на глубину до 25 метров. У нее очень узкий вход, выбраться через который может быть крайне проблематично. Однажды в этой пещере погиб дайвер.
Это весьма популярное место среди туристов.
Третья пещера опасна уже только тем, что вход в нее находится почти на самом дне второй пещеры. Здесь много сыпучего гравия, который таит немало опасностей для ныряльщиков. Пещера слабо изучена. В ней также погибло несколько опытных дайверов. Тела некоторых так и не нашли.
Глубины шепчут загадки и манят дайверов.
Наконец, где-то на дне третьей пещеры есть переход в четвертую. Она самая глубокая и самая опасная. В пещере много известняка. Если дайвер его взбаламутит – то выход он уже скорее всего не найдет никогда. За все время здесь побывали считанные храбрецы. Многие водолазы расстались с жизнью, пытаясь приникнуть в это место. Однако, несмотря на дурную славу, колодец Иакова продолжает привлекать туристов и ныряльщиков.
Видео отдыхающих с колодца:
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