Запрещенная китайская проституция

Несмотря на то, что в Китае проституция находится под запретом, платная любовь здесь процветает. Жриц любви можно встретить буквально везде, и свои услуги они предлагают как местным, так и иностранцам. Согласно различным подсчетам, в стране подобным образом зарабатывают от 4 до 20 миллионов молодых женщин. Китайские куртизанки делятся на семь категорий и по-разному обслуживают клиента. Услуги китайской проститутки обойдутся минимум в 100 юаней (около 800 рублей) и максимум примерно в 2000 юаней (16 500 рублей).











Проституток в Китае делят на следующие категории:



«Вторые жены» (二奶 эрнай) — содержанки, любовницы. Длительная связь подразумевает эмоциональную окрашенность отношений, однако их основу составляют деньги и материальные ценности.



«Девушки по вызову» (包婆 баопо) с клиентурой из высших слоев общества, обладающей деньгами и властью. В отличие от эрнай, их услуги не предполагают постоянство и какую-либо длительность отношений.



«Три приемные» (三厅 сан тин), или просто эскорт-девочки (陪女 пэй нюй) — девушки, предоставляющие эскорт-услуги. Они работают в караоке-барах, ресторанах и клубах, получая комиссионные в зависимости от предоставляемых услуг. Спектр их услуг варьируется от приятного времяпрепровождения с клиентом на рабочем месте (пение, беседа, распитие спиртных напитков) до выезда с клиентом на дом и занятия сексом.

Парикмахерские — Barber Shops (BBS) — 发廊 (fàláng)

Сауны — Saunas － 桑拿 （sāngná)

Массаж в гостинице — 按摩 (ànmó)

Караоке-бары — KTV

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