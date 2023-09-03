Почему Мадонна в древнем каталонском монастыре черная, и зачем к ней стремятся паломники

Панорамный вид монастыря (вид с креста Святого Михаила).

Лысые горы-скалы напоминают исполинов, которые неизменно стоят на страже этих мест много веков.

История монастыря

Виды каталонского монастыря Санта-Мария-де-Монсеррат.

Фасад базилики – Христос и 12 апостолов.

Путь Христов. 14 событийных скульптур крестного восхождения Иисуса на Голгофу. Монастырь Монсеррат.

Легенды о Чёрной Деве Монсерратской.

Чёрная Дева Монсерратская.

Почему статуя мадонны черная

Чёрная Дева Монсерратская.

Внутреннее убранство базилики Монсеррат.

Монастырь Монсеррат сегодня

Монастырь Монсеррат в зимнее время.

Канатная и зубчатая железная дорога, ведущая к монастырю Монсеррат.

Ангельский хор мальчиков. Они поют только 15 минут во время службы, но как божественно поют...

Внутреннее убранство базилики Монсеррат.