Почему Мадонна в древнем каталонском монастыре черная, и зачем к ней стремятся паломники

В полусотне километров к северо-западу от Барселоны высится горная гряда, состоящая из известняковых скал причудливой формы, напоминающих фигуры застывших идолов-великанов. Среди этих нерукотворных стражей на высоте 725 метров над уровнем моря, расположился монастырь Санта-Мария-де-Монсеррат, куда ежегодно по извилистым тропам и подвесной канатной дороге поднимаются сотни тысяч туристов и паломников, чтобы воочию увидеть легендарную Чёрная Деву Монсерратскую, прикоснуться к ней с просьбой исполнить заветное желание. И что любопытно, кто там был, утверждает, что это действительно работает.
Горный массив тектонического происхождения, где расположился монастырский комплекс, носит название - Монсеррат («Разрезанные горы») и это, пожалуй, самое удивительное и уникальное место в Каталонии. Поднявшись на его вершину, взору открывается не только прекрасные виды окрестности, но и возможность окунуться в особую атмосферу.
Панорамный вид монастыря (вид с креста Святого Михаила).
Еще с мезозойской эры, когда здесь было дно древнего моря, на плато слоями накапливались известняки, различные галечные породы, которые под тектоническим давлением вспучило вверх. И сегодня высота самой верхней точки горы составляет 1230 метров над уровнем моря. Площадь гористой местности Монсеррат составляет 50 квадратных километров, на которой возвышается сотни скал причудливой формы из известняковых пород. И вот уже около 1000 лет в их окружении прячется символ духовного католического мира, национальная святыня Каталонии - монастырь Санта-Мария-де-Монсеррат. Отметим, что в 2025 году монастырь отметит свой юбилей.
Лысые горы-скалы напоминают исполинов, которые неизменно стоят на страже этих мест много веков.
Лысые горы-скалы напоминают исполинов, которые неизменно стоят на страже этих мест много веков. Они, словно огромные каменные великаны, обступили монастырь вокруг и взяли под свою защиту. И что интересно, снизу, от подножия горной гряды, монастырь абсолютно не виден, он скрыт от глаз непосвященных людей. И лишь поднявшись на горную гряду, его можно увидеть. За тысячелетнее существование святыни весь горный массив Монсеррат оказался пронизанным десятками паломнических троп. Сюда веками шли паломники христианского мира, чтобы поклониться Святой Деве Монсерратской.
История монастыря
Чтобы разгадать какие тайны хранит в себе святая земля Каталонии и узнать, что так притягивает сюда людей, жаждущих покаяния, нужно прикоснуться к её многовековой истории.
Виды каталонского монастыря Санта-Мария-де-Монсеррат.
Впервые монахи пришли сюда еще в IX веке, а вначале XI(1025 год) на месте старых отшельнических скитов началось строительство монастыря. Первый камень в основание новой католической обители, действующей и по сей день, был заложен аббатом Олибой Рипольским.
Маленький монастырь вскоре стал принимать паломников и посетителей, которые способствовали распространению историй о чудесах, совершаемых Богородицей. В 1409 году монастырь Монсеррат стал независимым аббатством. В период с 1493 по 1835 год монастырь претерпел большие реформы - он расстраивался и преумножался в своем великолепии. Над монастырем работало множество ведущих испанских архитекторов, скульпторов и художников. На него было затрачено много сил, средств и времени.
Фасад базилики – Христос и 12 апостолов.
Архитектурная стилистика зданий, расположенных на территории, переплела в себе несколько мотивов с преобладанием модернизма. Алтарь сделан из местной горной породы и украшен серебром, эмалью, трон мадонны изготовлен из серебра. К слову, в алтарной часовне заметна рука знаменитого Антонио Гауди, который также трудился над этим проектом.
Путь Христов. 14 событийных скульптур крестного восхождения Иисуса на Голгофу. Монастырь Монсеррат.
Легенды о Чёрной Деве Монсерратской.
Самым главным артефактом монастыря на протяжении тысячелетней его истории является Монсерратская мадонна с младенцем на руках, изготовленная из дерева. Статуя Богородицы, столь почитаемая монахами и паломниками, сейчас находится в алтаре монастырского собора. Её размеры при весе 17 кг составляют 92 сантиметра. Её одежды покрыты сусальным золотом, а лицо и руки - черного цвета.
Чёрная Дева Монсерратская.
По преданию статуя Черной мадонны была создана в Иерусалиме еще в период зарождения христианства Святым Лукой и завезена в Испанию Святым Петром. В 718 году фигура была спрятана в одной из пещер горного массива от кочевого племени сарацинов. И на некоторое время следы её затерялись. Однако в 890 году произошло необычное явление: пастухи в одной из пещер увидели сияние и услышали ангельское пение, таким образом и была обнаружена утерянная реликвия.
Узнав об этой знаковой находке, местный епископ приказал перевезти статую в город. Однако скульптуру не смогли даже сдвинуть с места. Когда стало ясно, что Богородица таким образом показала, что её место среди каменных великанов, было принято решение построить на Монсеррате скит для статуи Святой Марии. Именно здесь, спустя полтора века был заложен бенедиктинский монастырь.
Правды ради, нужно сказать, что первоначальная скульптура Девы Монсерратской не сохранилась и в XII веке была заменена на точную копию. В 1881 году мадонна была канонизирована папой Львом XIII и с тех пор стала покровительницей Каталонии. В 1987 году весь природный комплекс, примыкающий к монастырю, был объявлен национальным парком Каталонии.
Почему статуя мадонны черная
Дева Монсерратская уже тысячу лет является местом паломничества многих верующих. Поэтому нескончаемая очередь людей тянется к мадонне, чтобы коснутся ее рукой.
Чёрная Дева Монсерратская.
К ней едут со всех уголков планеты путешественники и паломники разных вероисповеданий, преодолевая иногда десятки тысяч километров. И это всё для того, чтобы попросить у мадонны об исцелении или исполнении сокровенных желаний. Среди женщин известно поверье, что Дева Монсерратская помогает бездетным стать матерями.
Отметим, что один из самых частых вопросов о Черной мадонне Монсерратской - почему она черная? Ответ на этот вопрос дали еще в 19 веке реставраторы. Во время спектрального анализа выяснилось, что в XII веке скульптура, изготовленная из древесины тополя, была совершенно белой, поскольку её покрыли свинцовыми белилами. Однако с течением времени в процессе окисления краска очень потемнела. К этой химической реакции присовокупилась и многовековая копоть от свечей. Вот и получилось, что образ Девы Марии за многие века почернел от времени. Реставраторы не стали ничего менять, лишь покрыли руки и лица мадонны с младенцем темным лаком.
Внутреннее убранство базилики Монсеррат.
Таким образом, из-за темного цвета лица Богородица получила второе свое название - Чёрная мадонна Монсеррата. Местные жители прозвали статую "La Moreneta" ("Смугляночка").
Монастырь Монсеррат сегодня
Монастырь Монсеррат в зимнее время.
В наши дни монастырь Санта-Мария-де-Монсеррат обладает развитой туристической инфраструктурой. К религиозному комплексу проложена подвесная канатная дорога, по которой фуникулер под углом почти 45 градусов тащит на тросе одновременно 2 вагона. Один - вверх, второй - вниз. Подъем пассажиров на гору длится 15 минут, и это дает возможность насладиться им прекрасными видами местности. С 2003 года к монастырю была запущена зубчатая железная дорога «Cremallera de Montserrat», по которой движутся разноуровневые вагоны.
Канатная и зубчатая железная дорога, ведущая к монастырю Монсеррат.
Сейчас в монастыре живет около сотни монахов. Их основная обязанность – прием паломников, которые постоянно приезжают в этот религиозный центр. В свободное время монахи производят натуральные продукты (творог, мед, вино), а также занимаются творчеством.
В монастыре находится огромная библиотека, насчитывающая 300 000 книг, 400 из которых рукописные. В одном из зданий расположен музей, в котором находятся различные религиозные реликвии, уникальная коллекция православных икон, артефакты археологических раскопок, а так же картины Пикассо, Дали, Караваджо, Джордано, Клода Моне, Эль Греко, Эдгара Дега и многих других.
Ангельский хор мальчиков. Они поют только 15 минут во время службы, но как божественно поют...
Гиды, сопровождающие туристов, говорят, что лучше всего попасть в Монсеррат во время службы, чтобы покаяться в своих согрешениях, поучаствовать в мессах, посетить статую мадонны, загадать заветное желание, а еще послушать органную музыку и хор мальчиков, которые обучаются при монастыре. Ежедневно в 13:00 в соборе звучит гимн Деве Марии в их исполнении. Те, кто бывал здесь во время богослужения, не могут скрыть свое восхищение от ангельского пения.
Внутреннее убранство базилики Монсеррат.
Однако, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И поэтому видео-ролик поможет вам вместе с автором совершить увлекательный экскурс и подробно рассмотреть достопримечательности легендарного монастыря Монсеррат - места, где сбываются мечты.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии