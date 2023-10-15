С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка всегда занимала умы исследователей, для ее изучения до сих пор снаряжают экспедиции, об этой реке снимают фильмы и пишут книги, которые захватывают с первой страницы. Сегодня мы приглашаем вас в небольшое фотопутешествие по реке Амазонке.

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка— река в Южной Америке, по мнению бразильских исследователей, самая длинная река в мире, а также крупнейшая в мире по размерам бассейна, полноводности и длине речной системы.

Амазонка – природное чудо планеты

В 2011 году по результатам всемирного конкурса Амазонка признана одним из семи природных чудес мира.

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонку открыл конкистадор Франсиско де Орельяна, первым из европейцев пересекший Южную Америку в самой широкой её части. Летом 1542 года его отряд якобы увидел племя легендарных амазонок и вступил с ними в сражение. Сегодня считается, что это были либо индейские женщины, сражавшиеся бок о бок с мужчинами, либо просто длинноволосые индейцы, которых испанцы приняли за женщин. Первоначально де Орельяна хотел назвать реку своим именем, но после боя он остановился на варианте «Амазонка».

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка – природное чудо планеты

Первым из европейцев проплыл по всей длине реки от устья до истока в 1639 году португалец Педру Тейшейра. Один из его спутников, иезуит Кристобаль де Акунья, напечатал первое описание путешествия по Амазонке.

Амазонка – природное чудо планеты

Амазония удивляет богатством фауны и флоры. На огромном пространстве обитает более миллиона самых разных видов растений и животных, и эту местность без преувеличения можно назвать мировым генетическим фондом.

Амазонка – природное чудо планеты

Учёные утверждают, что на 10 км² тропического леса приходится 1,5 тыс. видов цветов, 750 видов деревьев, 125 видов млекопитающих, 400 видов птиц и бесчисленное количество беспозвоночных животных. Многие их виды даже не описаны и не идентифицированы.

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка – природное чудо планеты

В бассейне Амазонки раскинулся и самый большой в мире влажный тропический лес. Это исключительное растительное природное образование описал Александр фон Гумбольдт во время своего путешествия по Южной Америке в 1799—1804 годах, назвав его гилеей (от греческого «гилестон» — лес).

Амазонка – природное чудо планеты

Животных, приходящих на водопой, у берега караулят анаконды — эти удавы, самые большие из змей, охотятся и в воде, где могут задушить даже каймана.

Амазонка – природное чудо планеты

Броненосец.

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка – природное чудо планеты

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх