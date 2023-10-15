Амазонка – природное чудо планеты

Амазонка всегда занимала умы исследователей, для ее изучения до сих пор снаряжают экспедиции, об этой реке снимают фильмы и пишут книги, которые захватывают с первой страницы. Сегодня мы приглашаем вас в небольшое фотопутешествие по реке Амазонке.







Амазонка— река в Южной Америке, по мнению бразильских исследователей, самая длинная река в мире, а также крупнейшая в мире по размерам бассейна, полноводности и длине речной системы.







В 2011 году по результатам всемирного конкурса Амазонка признана одним из семи природных чудес мира.







Амазонку открыл конкистадор Франсиско де Орельяна, первым из европейцев пересекший Южную Америку в самой широкой её части. Летом 1542 года его отряд якобы увидел племя легендарных амазонок и вступил с ними в сражение. Сегодня считается, что это были либо индейские женщины, сражавшиеся бок о бок с мужчинами, либо просто длинноволосые индейцы, которых испанцы приняли за женщин. Первоначально де Орельяна хотел назвать реку своим именем, но после боя он остановился на варианте «Амазонка».











Первым из европейцев проплыл по всей длине реки от устья до истока в 1639 году португалец Педру Тейшейра. Один из его спутников, иезуит Кристобаль де Акунья, напечатал первое описание путешествия по Амазонке.







Амазония удивляет богатством фауны и флоры. На огромном пространстве обитает более миллиона самых разных видов растений и животных, и эту местность без преувеличения можно назвать мировым генетическим фондом.







Учёные утверждают, что на 10 км² тропического леса приходится 1,5 тыс. видов цветов, 750 видов деревьев, 125 видов млекопитающих, 400 видов птиц и бесчисленное количество беспозвоночных животных. Многие их виды даже не описаны и не идентифицированы.











В бассейне Амазонки раскинулся и самый большой в мире влажный тропический лес. Это исключительное растительное природное образование описал Александр фон Гумбольдт во время своего путешествия по Южной Америке в 1799—1804 годах, назвав его гилеей (от греческого «гилестон» — лес).







Животных, приходящих на водопой, у берега караулят анаконды — эти удавы, самые большие из змей, охотятся и в воде, где могут задушить даже каймана.







Броненосец.















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