5 утренних привычек, которые помогут не набирать вес и чувствовать себя бодрым весь день

Есть ощущение, что из-за перехода в виртуальный мир современное поколение всё чаще полуночничает и ест поздно вечером. Поэтому утром есть не хочется. Но пропускать завтрак - плохая идея. Именно он подарит заряд бодрости на весь день. Данный материал расскажет о здоровых привычках питания в утренние часы.
1. Налегать на белковую пищу
Полезный белок для завтрака. / Фото: gp9.msk.ru
Если вы не хотите набирать вес или желаете его немного сбросить, белок позволит в течение длительного времени ощущать сытость. Из богатых белком продуктов диетологи выделяют называет индейку, куриную колбасу, перепелиные яйца, творог, греческий йогурт как варианты правильного завтрака.
2. Пить нужное количество воды
Утренняя обязаловка после чистки зубов натощак. / Фото: the-village.ru
Это необходимо для нормального функционирования пищеварения, поддержания здорового веса. Нормой для утра является обязательное выпивание натощак двух стаканов чистой питьевой воды. Газированная исключается - будет вздутие. Водой считается только негазированная питьевая вода или фильтрованная из крана при наличии хорошей скважины подачи.
Важно! Пить воду нужно после чистки зубов. Иначе все бактерии от налёта на полости рта, образовавшиеся во время сна, попадут в пищевод и приведут к дисбактериозу.
3. Завтракать не сразу же после пробуждения
Отсчитайте 12 часов от ужина! / Фото: hiclipart.com
Это поможет для контроля веса. Как отмечают диетологи и спортивные тренеры, в темное время суток необходимо голодать в течение 12 часов. Так лучше будет сжигаться жир. Отсчитайте эти часы от вашего ужина.
4. Есть овощи и фрукты
Фрукты важны на завтрак в качестве десерта. / Фото: drasler.ru
Такие продукты быстрее вызывают чувство сытости, содержат множество антиоксидантов и фитонутриентов. К примеру, клетчатка позволяет поддержать баланс полезных бактерий кишечника, а это помогает стабильно не набирать/терять килограммы.
5. Пить зелёный чай
Зеленый чай. / Фото: mammologia.ru
Рекомендуется пить утром зелёный чай, чтобы ускорить обмен веществ и быстрее снизить количество жира. Также можно употреблять свежий корень имбиря, который можно добавлять как в чай (с последующим съеданием), так и в смузи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии