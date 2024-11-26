Круче пакетика из ЦУМа: почему в 90-х стал популярным полосатый пакет с дамой в шляпе

Легендарный полосатый пакет из 90-х/ фото: adme.media, kulturologia.ru
Поколение миллениалов и зумеров наверняка помнят, как их мамы приносили домой продукты в черно-белом пакете с изображением какой-то женщины в шляпе с широкими полями. Этот полосатый пакет был у каждой модной хозяйки того времени.
Создательница легендарного пакета
Пакет Marianna/ фото: atlasdress.ru
«Матерью» полосатого пакета с дамой в шляпе является российская художница Наталья Першукова. Она работала в московском репроцентре «Полимербыт». В 1992 году руководство ей дало задание придумать новый дизайн для обычного полиэтиленового пакета, который предназначался бы для продуктов. На первый взгляд, задание простое, но сложность заключалась в том, что на выполнение работы художнице выделили всего 1 час. По истечению времени она должна предоставить рисунок готового продукта.
Художница справилась с заданием! Однако никто и представить не мог, что эта работа принесет ей славу. Пакет станет популярным практически во всех регионах России.
Как пришла идея дизайна
Вероника Кастро/ фото: dia-logika.ru
Руководство также попросило Першукову взять за идею главную тему разговоров на работе — мексиканский телесериал «Богатые тоже плачут», который показывали по телевизору. Но поскольку у художницы не было времени на раздумье, то она решила, что на пакете должна быть главная героиня сериала Марианна. Ее сыграла мексиканская актриса и певица Вероника Кастро. Оставалось только продумать цвет и рисунок. Но и с этим проблем не возникло. Идея пришла в голову молниеносно!
Легендарные черно-белые полоски
Духи от дизайнера Марины де Бурбон/ фото: estima.ru
Художница решила использовать дизайн, который уже был придуман, но не ей, а декоратором Мариной де Бурбон. Она взяла основной рисунок упаковочной коробки духов Marina de Bourbon — первого женского парфюма от Марины де Бурбон. Затем художница добавила портрет Марианны в шляпе в овальной рамочке золотого цвета. Цвет золота был выбран неслучайно. Духи от дизайнера имели аналогичный цвет.
Запуск производства
Рисунок пакета/ фото: adme.media
Во время презентации художница заверила, что черно-белый дизайн — выгодное решение. Отсутствие многоцветия позволит экономить на заводской краске. Более того, для изготовления можно будет использовать остатки краски от покраски другой упаковочной продукции. Руководство одобрило проект. Вскоре пакет получил название Marianna, которое тоже добавили к портрету. На следующий день было запущено производство. Пакет был представлен в разных вариантах: с петельными и прорезными ручками, в виде «маечки», большого, среднего и маленького размера, в который помещалась только одна коробка конфет.
Новинка получила отклик у покупателей
Пакет появился в продаже/ фото: telegra.ph
Пакет Marianna быстро распространился по всем постсоветским магазинам и рынкам. Их расправляли и развешивали на стене как картины. Модную новинку можно было встретить у каждой женщины того времени. Этот черно-белый пакет в стиле упаковки дорого парфюма был круче пакетиков из ЦУМа. «Марианна» стала символом стильной жизни.
Российские женщины полюбили полосатый пакет не только из-за дизайна. Они были отличного качества. Пакет считался «топом», поскольку был крепкий! Экономные хозяйки бережно относились к нему, а при необходимости даже вручную стирали. Летом можно было увидеть, как на балконах сушились легендарные пакеты.
Праздничное настроение
Пакет Marianna - символ радости/фото: plast-mix.ru
В постсоветское время полосатый пакет стал символом радости и счастья у многих детей. В этом пакете с «маминой работы» в дом приносили разные вкусности, а на праздники — подарки и гостинцы. Со временем «Марианна» стала ассоциироваться с приятным чувством сытой жизни. Ни одна хозяйка не могла себе позволить выбросить порвавшийся пакет, его чинили до тех пор, пока он не становился максимально потертым.
Постсоветский плагиат
Один из вариантов пакета из 90-х/ фото: tovar19.ru
С каждым годом пакеты набирали популярность среди потребителей. И другие производители решили тоже заработать на этой славе. Они выпускали свои полосатые пакеты со слегка измененным дизайном. Теперь в магазинах можно было встретить не только «Марианну», но и «Марину», «Снежану», «Милену» и других созвучных названий. Производители считали, что если бы художница оформила авторское право, то уже за пару лет стала бы миллионером... Но, как известно, она продолжила трудиться дизайнером «Полимербыта».
Современная Marianna
Современные пакеты/ фото: wildberries.ru
В 2022 году в социальных сетях любители 90-х запустили новый тренд. Поколение миллениалов и зумеров решили вспомнить о культовом пакете. Интернет-пользователи заявили, что «Марианну» производят по сей день! Конечно, пакет уже не имеет первоначального качества, но дизайн сохранился. Найти его можно в любом маркетплейсе. Правда, стоит теперь он в 10, а то и 20 раз дороже. А для тех кто, отказался от использования пластика, выпускаю текстильные сумки-шоперы с легендарным изображением. Но на этом фантазия современных производителей не закончилась. В магазинах можно найти кружки, футболки и подушки в стиле «Марианна».
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