Остатки сладки: как сделать шоколадный коктейль из Nutella

Как сделать шоколадный коктейль из Nutella
Все мы любим время от времени порадовать себя сладеньким. Правда, держать дома стратегический запас конфет – предприятие весьма опасное. Особенно, если вы на диете. Если уж лакомиться сладким-калорийным, то хотя бы немного полезным. Например, питательной и вкусной Nutella. Тем более, что этот популярный во всем мире продукт можно не только намазывать на хлеб, но и…пить. Как превратить пасту во вкуснейшее шоколадное молоко, узнайте ниже.
Как сделать шоколадный коктейль из Nutella
В шоколадных пастах хорошо практически всё. Кроме того, что они имеют свойство ну очень быстро заканчиваться. А эти сладкие разводы на стенках банки почти вгоняют в депрессию: это же сколько добра пропадает! Нечего переводить продукты, особенно недешёвые. Так решили находчивые блогеры и придумали способ, как лакомиться «нутэллой» буквально до последней капли. Нужно просто сделать из неё напиток.
Чтобы сделать сладкое молоко на основе шоколадной пасты, вам понадобятся:
1. Стакан молока;
2. Пустая банка Nutella с остатками пасты на стенках и дне.
Шаг 1: стакан молока разогрейте в микроволновой печи
Как сделать шоколадный коктейль из Nutella
Шаг 2: содержимое стакана залейте в банку от шоколадной пасты
Как сделать шоколадный коктейль из Nutella
Шаг 3: закройте банку и как следует взболтайте. Ради чистоты на кухне, делайте это над раковиной
Как сделать шоколадный коктейль из Nutella
Шаг 4: перелейте молоко обратно в стакан и наслаждайтесь необычайно вкусным шоколадным коктейлем!
Как сделать шоколадный коктейль из Nutella
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