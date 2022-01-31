Пеларгонии — прекрасные цветы разнообразных оттенков, которые очень удобно выращивать в горшках, ящиках, подвесных кашпо. Важным условием является выбор солнечного места для размещения контейнера с пеларгониями, в этом случае цветы будут радовать своей красотой и обильным цветением.
Пеларгонии в подвесных горшках и ящиках станут прекрасным украшением балкона, а цветы в контейнерах, деревянных ящиках, ведерках и других необычных емкостях помогут преобразить сад этой весной.
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Красивые цветочные композиции с пеларгониями
Пеларгонии — прекрасные цветы разнообразных оттенков, которые очень удобно выращивать в горшках, ящиках, подвесных кашпо. Важным условием является выбор солнечного места для размещения контейнера с пеларгониями, в этом случае цветы будут радовать своей красотой и обильным цветением.
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