Красивые цветочные композиции с пеларгониями

Пеларгонии — прекрасные цветы разнообразных оттенков, которые очень удобно выращивать в горшках, ящиках, подвесных кашпо. Важным условием является выбор солнечного места для размещения контейнера с пеларгониями, в этом случае цветы будут радовать своей красотой и обильным цветением.

Пеларгонии в подвесных горшках и ящиках станут прекрасным украшением балкона, а цветы в контейнерах, деревянных ящиках, ведерках и других необычных емкостях помогут преобразить сад этой весной.

























































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