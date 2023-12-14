Что наши меньшие друзья знают о нас

Как вы думаете, умеют ли собаки читать мысли? Они замечают, когда вам грустно, когда вы злитесь или подозрительны. Они даже могут учуять признаки рака у людей. Как оказалось, собаки знают намного больше о наших эмоциях и здоровье, чем мы думаем.
1. Щедрый вы человек или нет.
Собаки делают выводы о вас, основываясь на ваших действиях. Ученые из Миланского университета провели эксперимент, во время которого собаки наблюдали за людьми, которые делились едой с нищим, и теми, кто просили нищего уйти.
Позже, когда эти люди подзывали к себе собак, те в подавляющем числе случаев бежали к щедрым людям.
2. Когда вам кто-то не нравится.
Когда у вас есть негативные чувства к кому-то, собака чувствует изменения в дыхании, легкое напряжение в теле и даже может учуять феромоны, которые испускает ваше тело.
3. Где вы были.
Люди подобны губкам, а собаки улавливают летучие органические соединения от всего, чего вы касались и где проходили. Если вы, например, ходили в магазин, собака почует запах с полок, где лежало мясо и рыба, будет знать, какие продукты вы купили, и даже людей, рядом с которыми вы стояли в очереди. Собаки чуют запахи в 100 миллионов раз лучше, чем человек.
4. Есть ли у вас рак.
Некоторых собак обучают определять разные типы рака, вынюхивая химические вещества, которые выделяют раковые клетки. В некоторых исследованиях, собаки на 88 процентов точно определяли рак груди и на 99 процентов точно определяли рак легких.
5. Когда вы идете домой.
Собаки усваивают ваш распорядок дня, и они приблизительно знают, в какое время ожидать вас дома каждый день. Но, даже если вы возвращаетесь домой не в обычное время, собака услышит звук машины, которая приближается к дому и будет прислушиваться к нему.
6. Если вы поссорились с супругом/ой.
Даже если вы не кричите в присутствии собаки, она замечает отрывистую интонацию вашего голоса, либо если никто из вас не разговаривает друг с другом, напряженность в позе либо то, как раздраженно вы ходите и открываете шкафчики. Некоторые даже могут приболеть, когда их хозяева ругаются.
7. Вам нужна защита.
Замечали ли вы, как ваш питомец сворачивается рядом с вами на кровати вместо своего привычного места, когда вашего супруга нет дома? Прижимается ли он ближе к ноге, когда вы идете по темному закоулку? Собаки чувствуют адреналин, который вырабатывает наше тело, когда мы напуганы, и они становятся более бдительными, когда кого-то из домашних нет дома.
8. Вы собираетесь в поездку.
Собаки не любят? когда их хозяева уезжают, и улавливают все признаки того, что надвигается поездка – когда вы достаете чемоданы из шкафов или раскладываете вещи на кровати. Некоторые питомцы начинают трястись и тяжело дышать из-за нарастания тревоги.
Чувствуете себя виноватым? Исследования показали, что прослушивание классической музыки могут успокоить собаку.
9. Любите ли вы его добрый щенячий взгляд.
Исследователи выяснили, что организм человека вырабатывает гормон окситоцин (тот же гормон, который выделяется, когда мы смотрим на ребенка) , когда он смотрит на собаку. Наверное, по этой причине собаки любят смотреть любящим взглядом на своего хозяина, когда хотят что-то получить – это срабатывает.
10. Каковы ваши намерения.
Собаки могут уловить практически неуловимые сигналы языка нашего тела – когда вы стреляете глазами или то, как вы беретесь за поводок. В одном исследовании собаки легко могли определить место, где была спрятана еда только по взгляду человека.
11. Когда вы не чувствуете себя хорошо.
Собак можно научить вынюхивать многие симптомы, начиная с падения уровня сахара в крови до мигрени. Некоторых собак учат предупреждать других о приближающемся приступе эпилепсии у пациентов. В одной Гавайской больнице собаки чувствовали инфекции мочевыводящих путей у парализованных пациентов, которые не могли сообщить о своих симптомах.
12. Когда болеет ваш ребенок.
Собаки знают, что дети являются самыми уязвимыми членами семьи. Так как они обладают сильным инстинктом защищать членов семьи, они могут охранять ребенка с особой тщательностью. Многие могут агрессивно лаять, когда кто-то приближается к коляске, и нужно быть особенно внимательным, когда кто-то играет с ребенком, когда собака находится рядом.
13. Когда вы не в настроении.
Собаки – настоящие мастера в чтении жестов, мимики и эмоционального состояния. Одно исследование обнаружило, что собака может узнать, грустите ли вы, только по выражению вашего лица, даже если смотрят на фотографию или только на половину лица. Также они с большей вероятностью подойдут к тому, кто плачет, чем к тому, кто поет или разговаривает, что является признаком сопереживания.
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