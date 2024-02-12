Какие эзотерические тайны открыли ученым 2500-летние китайские «бамбуковые тексты»

Труды древних китайских мыслителей

В Древнем Китае писали на бамбуковых пластинах.

Воссозданные деревянные дощечки с китайскими иероглифами 2000-летней давности. / Фото: nippon.com

Бамбуковый свиток с иероглифическим текстом «Син цзы мин чу» («Природа человека исходит из Судьбы») — одной из рукописей годяньских бамбуковых дощечек из захоронения в царстве Чу. / Фото: anashina.com

Тексты помогли учёным постичь мудрость древнего Китая. / Фото: uanews.net

О чём же конкретно написано в древних текстах на бамбуковых пластинах

Конфуций. / Фото: happywoman.bg

В недавнем открытии исследователи из китайского Университета Цинхуа разгадали тайны, скрытые в древних бамбуковых дощечках. / Фото: focus.ua