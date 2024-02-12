Какие эзотерические тайны открыли ученым 2500-летние китайские «бамбуковые тексты»

Учёным из китайского университета Цинхуа недавно повезло сделать открытие, которое они назвали новаторским. Исследователям удалось наконец перевести древние мистические тексты, начертанные на бамбуковых пластинах, возраст которых более 2500 лет. Коллекция этих таинственных эзотерических записей была собрана исследователями из Китая ещё 15 лет назад. Какие тайны открыли учёным древние тексты, которые они назвали «давно утерянной классикой», что в дошедшей до наших дней литературе уже давно не встречается?
Труды древних китайских мыслителей
В Древнем Китае писали на бамбуковых пластинах.
Коллекция из 2500 бамбуковых пластинок в пяти комплектах была собрана исследователями из Университета Цинхуа ещё в 2008 году. Долгие годы эксперты работали над расшифровкой загадочных древних текстов. Результатами их труда стали записи, которые описывают церемониальные трапезы высокопоставленных чиновников и ритуальную музыку, которая сопровождала данное действо более 2000 лет тому назад.
Воссозданные деревянные дощечки с китайскими иероглифами 2000-летней давности. / Фото: nippon.com
Бамбуковые пластины датируются загадочным историческим периодом, носящим название период Воюющих царств (475–221 до н.э.) и эпохой правления династии Цинь (221–206 до н.э.). Тексты носят следующие официальные названия: «Описание обрядов трапезы высокопоставленного лица», «Перечисление обрядов трапезы высокопоставленного лица», «Диаграмма пяти тонов», «Музыкальный стиль и страх небес» и «Использование своего тела».
Бамбуковый свиток с иероглифическим текстом «Син цзы мин чу» («Природа человека исходит из Судьбы») — одной из рукописей годяньских бамбуковых дощечек из захоронения в царстве Чу. / Фото: anashina.com
Два текста из перечисленных были объединены в одну книгу, которая содержит 65 листов. Древние исторические тексты подробнейшим образом повествуют о том, какие в те далёкие времена царили обычаи и как проводились обряды, связанные с трапезами высокопоставленных государственных мужей. Тексты содержат набор указаний для гостей, слуг и хозяев. Ещё два набора текстов посвящены древней ритуальной системе нотных записей, которая основывается на китайских традициях.
Все записи пятого тома посвящены исследованием философских тем. Рассуждения касаются жизни и смерти, а также отношений между человеком и духовным миром. Этот глубочайший эзотерический труд тщательно рассматривает человеческую природу и её субъективность. Это потрясающее открытие даёт учёным бесценное понимание культурных и интеллектуальных достижений древнего Китая.
Тексты помогли учёным постичь мудрость древнего Китая. / Фото: uanews.net
О чём же конкретно написано в древних текстах на бамбуковых пластинах
Исследователи говорят, что расшифрованные древние тексты помогут познать и понять какими были религиозные обряды, музыка и философия в те древние времена. Классические книги «Описание обрядов трапезы высокопоставленного лица» и «Перечисление обрядов трапезы высокопоставленного лица» из данной бамбуковой коллекции эксперты приписывают Конфуцию. Текст служит весьма подробным руководством о том, как люди должны себя вести и как правильно следовать обычаям, традициям и производить соответствующие случаю ритуалы. Данный труд чётко подчёркивает всю важность этикета в развитии общественной морали и формирования идеальной социальной гармонии.
Конфуций. / Фото: happywoman.bg
В недавнем открытии исследователи из китайского Университета Цинхуа разгадали тайны, скрытые в древних бамбуковых дощечках. / Фото: focus.ua
В двух томах, которые описывают божественную геометрическую гармонию музыки, содержится вся теоритическая база китайской древней музыкальной науки. Учёные констатировали, что теперь все существовавшие до этого пробелы в знаниях и понимании истории китайской мызыки доциньской эпохи у них, наконец, заполнены. Совершенство сочетания науки геометрии с музыкальной теорией представляет поражённым исследователям схему, где точки пентаграммы символизируют пять традиционных для китайской музыки нот: гун, шань, цзюэ, чжи и юй. Кроме того, данный текст, носящий название «Музыкальный стиль», разделён на две части. Первая представляет собой теорию музыки, открывая тайны музыкальных тонов, а вторая пока ещё не готова открыть все свои секреты — её перевод специалисты ещё не закончили.
Значение этого открытия трудно переоценить — это глубочайшее погружение в захватывающий мир древнекитайской философии и древних знаний.
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