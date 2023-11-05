Что нашли археологи в 3000-летнем таинственном колодце желаний, обнаруженном недавно в Германии

Древний мир наполняли магия, поверья и необычные для современного человека традиции. Особым благоговением у предков пользовались колодцы. Их считали порталом в другой мир, их оберегали от осквернения, к ним обращали свои заветные желания, свято веря в их исполнение. Недавно в Германии археологи обнаружили один из таких колодцев желаний, которому больше трёх тысячелетий! Учёные были поражены, что он так прекрасно сохранился. Самое интересное, что колодец до самого верха был заполнен древними артефактами и бесценными сокровищами!
Колодец желаний
Древний колодец желаний.
С древних времён считалось тягчайшим грехом осквернить колодец. Так поступали, например, во времена войн, чтобы лишить врага источника воды. Культ колодцев и связанных с этим ритуалов существовал во всех мировых культурах без исключения. Люди верили, что если попросить колодец исполнить желание, то оно обязательно сбудется. Конечно, нужно было щедро заплатить за это. Поэтому в колодец часто бросали ценные вещи, деньги, драгоценности. Традиция бросать в колодец монетку берёт своё начало во время хождения серебра. Этот металл обладает бактерицидными свойствами. Современные монеты бросать в колодец не стоит — это мусор, который окислится и испортит воду.
Археологи исследуют колодец желаний, найденный недавно в городе Гермеринге, Германия.
Недавно археологи обнаружили в германском городе Гермеринге, что в районе Фюрстенфельдбрук в Баварии, недалеко от Мюнхена, колодец бронзового века. Прекрасно сохранившийся 3000-летний колодец желаний был доверху полон декоративной керамики, украшений и других ценных предметов, которые, вероятно, использовались в ритуальных целях.
Возраст этого деревянного колодца составляет более 3000 лет, а его глубина достигает около пяти метров.
Уникальный источник
В этом районе раскопки ведутся уже на протяжении почти двух лет. За это время археологи обнаружили более семи десятков колодцев, вырытых в период от бронзового века до раннего средневековья. Большинство из них служили обычным бытовым целям — снабжали окружающие селения водой. Этот колодец в корне отличается от других. Внутри он хранил подлинные сокровища.
Средневековая керамика, найденная в колодце.
В колодце желаний исследователи обнаружили прекрасно сохранившиеся бронзовые булавки для одежды – около тридцати штук, более семи десятков предметов керамики, в том числе декоративные миски, чашки и горшки. Также были найдены ювелирные украшения, янтарные бусины, некоторые предметы обихода и две металлические спирали. Вся посуда качественная, тонко обработанная и богато украшенная. Это не были предметы повседневного обихода, а достаточно дорогие изделия. Такие обычно находят в гробницах богатых людей. Их состояние свидетельствует о том, что их осторожно опустили в воду, а не уронили или выбросили.
Среди прочего на дне колодца археологи обнаружили многочисленные бронзовые булавки для одежды.
Жертва для урожая?
Первоначальная глубина колодца составляла более пяти метров. Это говорит о том, что он был выкопан в то время, когда уровень грунтовых вод значительно упал. Учёные считают, что тогда в этом регионе жители страдали от неурожая и длительной засухи. Нельзя сегодня точно сказать, что двигало людьми более 3000 лет тому назад, когда они приносили колодцу желаний жертвы. Возможно, это были не личные желания, а жертвоприношения для хорошего урожая и окончания засухи.
Ценности, которым более 3000 лет.
Остатки посуды, найденной в колодце.
Необычным для археологов оказалось то, что колодец столь хорошо сохранился. Его деревянные стены полностью были целы и даже частично всё ещё увлажнены грунтовыми водами. Это помогло предметам оставаться в сохранности. Учёные надеются более внимательно изучить артефакты, надеясь, что они помогут лучше понять повседневную жизнь жителей этого района в бронзовом веке. Сейчас все археологические находки из этого региона хранятся в местном городском музее Гермеринга, ZEIT+RAUM.
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