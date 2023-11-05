Что нашли археологи в 3000-летнем таинственном колодце желаний, обнаруженном недавно в Германии

Колодец желаний

Древний колодец желаний.

Археологи исследуют колодец желаний, найденный недавно в городе Гермеринге, Германия.

Возраст этого деревянного колодца составляет более 3000 лет, а его глубина достигает около пяти метров.

Уникальный источник

Средневековая керамика, найденная в колодце.

Среди прочего на дне колодца археологи обнаружили многочисленные бронзовые булавки для одежды.

Жертва для урожая?

Ценности, которым более 3000 лет.

Остатки посуды, найденной в колодце.