Не только для духовки: 13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага

13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Человек устроен так, что всегда старается упростить себе жизни. Ну, за исключением некоторых личностей, особо склонных к драматическому искусству, но сейчас не о них. Большинство предметов в наших домах служат как раз этой цели: делать существование проще.
Да-да, мы любим, когда простые вещи могут справляться с не совсем простыми (т.е. не указанными в инструкции) ситуациями. Надеемся, что вы – тоже. Только взгляните, как может облегчить быт пачка недорогой вощеной бумаги. С её помощью можно:
1. Отполировать до блеска металлическую сантехнику
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Заставить краны сиять и убрать налёт от воды и мыла очень просто: достаточно хорошенько протереть их листом вощёной бумаги.
2. Обновить деревянную мебель и сделать ей дизайнерский апгрейд
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
С помощью вощёной бумаги можно перевести на деревянную поверхность практически любой рисунок. Нужно распечатать его на струйном принтере, приложить ещё теплый лист (чернилами вниз) к облагораживаемому объекту и пригладить пластиковый карточкой, будто втирая изображение.
3. Заставить паркеты или линолеум блистать чистотой
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Как и в случае с металлической сантехникой, вощёная бумага исполнит роль отличной полироли, если прикрепить её лист (вырезав по размеру) к швабре. И стирать не придётся.
4. Сделать так, чтобы тесто не приставало к скалке
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Достаточно раскатать его, предварительно положив между двумя листами вощенки.
5. Быстро разжечь костёр с искрами и ярким пламенем
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Проверено, горит куда лучше простой бумаги.
6. Починить заевшую молнию
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Поместите маленький фрагмент вощёной бумаги в зазор и потрите, чтобы «увлажнить» фурнитуру и заставить её работать, как новенькую.
7. Спасти сыр от плесени
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Полиэтилен может не пропускать воздух, но он удерживает влагу. Так что гурманы рекомендуют хранить сыр правильно – завернув в лист вощёной бумаги.
8. Сделать фильтры для кофеварки
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Пара минут на вырезание – и заметная экономия средств.
9. Уберечь разделочную доску от царапин
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Перед тем, как резать овощи или мясо, постелите сверху героиню обзора.
10. Привести в порядок садовые инструменты
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Вспоминаем пункт №1.
11. Разогреть еду в микроволновке, не испачкав её стенки
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Просто накройте тарелку листом. И, всё же, специальные крышки-колпаки для микроволновой печи куда надёжнее.
12 . Спасти художественные или малярные кисти от высыхания
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Между использованиями заверните каждую в сами знаете, что.
12. Создать эффект «замерзшего стекла» на двери
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
Прикрепите с обеих сторон прозрачной двери листы бумаги по размеру, и ваши тайны останутся тайнами. А свет продолжит беспрепятственно наполнять комнату.
13. Украсить праздничный торт красивым узором, надписью или даже фотографией
13 бытовых проблем, с которыми справится вощёная бумага
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