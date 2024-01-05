Без глянца: Знаменитые личности XX века в объективе фотографа, который сумел победить зависимость

Майкл Тигэ - талантливый фотограф, который родился и начинал свою, в то время, как ему не исполнилось и 17, в Нью-Йорке. А началось всё с фотографий к интервью Энди Уорхола. Позже он сотрудничал с такими известными изданиями как GQ , Harpers Bazaar , Vogue. И когда, казалось, с карьерой фотографа всё сложилось, Майкл Тигэ пропал. А всё из-за пристрастия к наркотикам. Потом была долгая реабилитация и снова наркотики, и снова реабилитация. Казалось, что он восстанавливал свою жизнь по крупицам. И только в 1980-х он сумел вернуться в нормальной жизни и работе. «Героин было забрал у меня всё, и это быть очень непросто вернуться в профессию», - признавался Тигэ в одном из своих интервью.
1. Джулия Робертс
Самая высокооплачиваемая американская актриса в мире.
2. Шон Пенн
Портретный снимок одного из самых титулованных актёров современности.
3. Майкл Стайп
Один из пионеров альтернативной рок-музыки.
4. В перерыве между съемками
Американская актриса и продюсер Джулия Робертс.
5. Джон Белуши и Чеви Чейз
Американские комедийные актёры в объективе Майкла Тайге.
6. Рутгер Хауэр
Талантливый, харизматичный и брутальный нидерландский актер.
7. Милла Йовович
Голливудская актриса, модельер и самая высокооплачиваемая модель в мире.
8. Уолтер Маттау
Голливудский актёр-комик, который удостоился «Оскара» за лучшую роль второго плана.
9. Аллен Гинзберг
Американский поэт второй половины XX века.
10. Ральф Лорен
Знаменитый американский модельер, дизайнер и предприниматель.
11. Ривер Феникс
Яркая звезда Голливуда.
12. Гари Олдман
Портретная фотография культового актера театра и кино.
13. Мухаммед Али
Самый известный спортсмен в истории мирового бокса.
14. Мишель Пфайффер
Знаменитая американская актриса, которая была трижды номинирована на премию «Оскар».
15. Тим Рот
Культовый киноактер британского происхождения.
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