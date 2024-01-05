Без глянца: Знаменитые личности XX века в объективе фотографа, который сумел победить зависимость

1. Джулия Робертс

Самая высокооплачиваемая американская актриса в мире.

2. Шон Пенн

Портретный снимок одного из самых титулованных актёров современности.

3. Майкл Стайп

Один из пионеров альтернативной рок-музыки.

4. В перерыве между съемками

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс.

5. Джон Белуши и Чеви Чейз

Американские комедийные актёры в объективе Майкла Тайге.

6. Рутгер Хауэр

Талантливый, харизматичный и брутальный нидерландский актер.

7. Милла Йовович

Голливудская актриса, модельер и самая высокооплачиваемая модель в мире.

8. Уолтер Маттау

Голливудский актёр-комик, который удостоился «Оскара» за лучшую роль второго плана.

9. Аллен Гинзберг

Американский поэт второй половины XX века.

10. Ральф Лорен

Знаменитый американский модельер, дизайнер и предприниматель.

11. Ривер Феникс

Яркая звезда Голливуда.

12. Гари Олдман

Портретная фотография культового актера театра и кино.

13. Мухаммед Али

Самый известный спортсмен в истории мирового бокса.

14. Мишель Пфайффер

Знаменитая американская актриса, которая была трижды номинирована на премию « Оскар ».

15. Тим Рот

Культовый киноактер британского происхождения .

Майкл Тигэ - талантливый фотограф, который родился и начинал свою, в то время, как ему не исполнилось и 17, в Нью-Йорке. А началось всё с фотографий к интервью Энди Уорхола. Позже он сотрудничал с такими известными изданиями как GQ , Harpers Bazaar , Vogue. И когда, казалось, с карьерой фотографа всё сложилось, Майкл Тигэ пропал. А всё из-за пристрастия к наркотикам. Потом была долгая реабилитация и снова наркотики, и снова реабилитация. Казалось, что он восстанавливал свою жизнь по крупицам. И только в 1980-х он сумел вернуться в нормальной жизни и работе. «Героин было забрал у меня всё, и это быть очень непросто вернуться в профессию», - признавался Тигэ в одном из своих интервью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: