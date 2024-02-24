Белокурые и голубоглазые кавказцы: миф или реальность?

Когда заходит разговор о жителях Кавказа, в голове сразу же формируется образ смуглого человека, с темными волосами и густыми черными бровями. Именно так, по мнению большинства, выглядят осетины, ингуши, грузины и армяне. Но нередко в семьях у представителей этой группы народностей рождаются светлые дети. Нет, до блондинов скандинавского типа им далеко, но светло-русые волосы, серые, голубые или зеленые глаза встречаются не так уж редко.









Смешанные браки: природная лотерея

Наследие предков

Светловолосые черкесы

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Сваны

Чеченцы

Кочевники: миграция ради спасения