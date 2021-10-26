Дорога над пропастью, или Как китайцы строят новые туристические тропы

Такое строительство сложно назвать обычным, ведь рабочим приходится прокладывать новую туристическую тропу вдоль отвесной скалы на высоте нескольких сот метров. Балансируя на шатких подмостках, над настоящей пропастью они умудряются построить 4 километра пути без какой-либо строительной спецтехники и даже элементарной страховки.
Строительство туристической тропы в горах Тяньмэнь (провинция Хунань, Китай).
В китайском округе Пинцзян в провинции Хунань, где находится знаменитый стеклянный мост, идет строительство самой длинной туристической тропы, застывшей над глубоким ущельем у отвесных скал Тяньмэнь (Tianmen).
Самые опасные и ответственные работы – бурение и укрепление первых металлических ригелей и опорных столбов. | Фото: vivimachange.blogspot.com.
Поскольку ветхая тропинка уже не справлялась с таким количеством желающих увидеть столь восхитительную и жутко страшную достопримечательность, власти провинции решили не только обновить полуразрушенную тропу, но и проложить несколько новых маршрутов для привлечения еще большего количества путешествующих.
Все работы на запредельной высоте проводятся без страховочных тросов и ремней. | Фото: travelask.ru.
Более двадцати человек участвовали в этой смертельной стройке, ведь по-другому ее назвать никак не получается. Потому что условия труда потрясают, поскольку здесь отсутствует какая-либо опора под ногами и нет ни тросов, ни ремней безопасности. И вообще строительство разворачивается над глубоким ущельем вдоль вертикальной скалы, имеющей угол уклона 90 градусов.
Все работы выполняются вручную с помощью примитивных орудий труда. | Фото: vivimachange. blogspot.com.
Поэтому строители ежедневно рискуют своей жизнью, учитывая, что им приходится возить полные тачки цемента, песка и бочки с водой по шаткой деревянной дорожке, которая тоже проложена в нечеловеческих условиях.
Сначала устанавливают опоры и прокладывают основу под строительные леса. | Фото: archidea.com.ua.
Ведь чтобы проложить даже такую тропу, надо в скале пробурить глубокие отверстия, установить металлические ригели и сделать опорные столбы, только потом создавать деревянные леса, которые и служат своеобразной строительной площадкой.
Хлипкие леса являются основной строительной площадкой на высоте около 1000 метров над глубоким ущельем. | Фото: travelask.ru.
Первопроходные работы усложнялись не только вертикальным углом наклона, но и тем, что сама скала не имела ни выступов, ни каких-либо углублений, чтобы хоть как-то можно было закрепиться на ней. Как ни странно, но сами строители считают свою работу абсолютно обычной, а жуткие условия труда – нормой.
На строительство такого рода тропинок уходит не один год. | Фото: travelask.ru.
Инженер Ю Цзи, который занимается строительством таких экстремальных дорог и тропинок уже больше десятилетия, говорил журналистам: «Эта работа мало чем отличается от любой другой. Это не так опасно, как думают люди». И самой большой проблемой все бесстрашные сотрудники считают только удаленность места работы от своих семей, ведь они месяцами вынуждены находиться высоко в горах.
Несмотря на огромную высоту, строители чувствуют себя спокойно и уверенно. | Фото: achievementsnews.co.uk.
Только по этой причине в бригаде очень мало молодых парней, основной костяк составляют мужчины от 30 до 50 лет. А то, что они прокладывают столь сложную тропу над жуткой пропастью без какой-либо страховки, их вовсе не тревожит и они чувствуют себя абсолютно уверенно и спокойно. Один из самых сложных участков длиной 300 метров, ведущий у стеклянному мосту, уже сдан в эксплуатацию.
Тропинка, ведущая к стеклянному мосту уже сдана в эксплуатацию. | Фото: tekku.ru.
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