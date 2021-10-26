Дорога над пропастью, или Как китайцы строят новые туристические тропы

Строительство туристической тропы в горах Тяньмэнь (провинция Хунань, Китай).

Самые опасные и ответственные работы – бурение и укрепление первых металлических ригелей и опорных столбов. | Фото: vivimachange.blogspot.com.

Все работы на запредельной высоте проводятся без страховочных тросов и ремней. | Фото: travelask.ru.

Все работы выполняются вручную с помощью примитивных орудий труда. | Фото: vivimachange. blogspot.com.

Сначала устанавливают опоры и прокладывают основу под строительные леса. | Фото: archidea.com.ua.

Хлипкие леса являются основной строительной площадкой на высоте около 1000 метров над глубоким ущельем. | Фото: travelask.ru.

На строительство такого рода тропинок уходит не один год. | Фото: travelask.ru.

Несмотря на огромную высоту, строители чувствуют себя спокойно и уверенно. | Фото: achievementsnews.co.uk.

Тропинка, ведущая к стеклянному мосту уже сдана в эксплуатацию. | Фото: tekku.ru.