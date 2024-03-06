Как выглядят фильмы без спецэффектов

Компьютерные эффекты в кино частично стали использоваться в 1977 году на съемках «Звездных войн» и «Близких контактов третьего вида». В наше время сложно найти фильм, в котором бы не применялась компьютерная обработка. Именно благодаря спецэффектам фильмы становятся такими зрелищными. Мы предлагаем вам подборку кадров до и после компьютерной обработки.















«Красавица и чудовище».











«Кредо убийцы».











«Пассажиры».











«Призрак в доспехах».











«Эверест».











«Боги Египта».











«Голос монстра».











«Доктор Стрэндж».











«Притяжение».











«Время первых».











«Книга джунглей».



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