Продукты, которые не сочетаются между собой

Если ты тщательно подходишь к выбору продуктов питания и ешь только то, что полезно, честь тебе и хвала. Но знаешь ли ты, что порой даже этого может быть недостаточно? Соблюдение правил сочетания пищи – вот что на самом деле важно!
Организм – система замысловатая, и чтобы переварить одну группу продуктов, требуется запустить несколько сложных процессов. По этой причине некоторые комбинации могут нарушить слаженную работу твоего пищеварения, что приведет к сбоям в работе желудка, гастриту и чувству тяжести. Сегодня мы расскажем тебе про самые вредные сочетания продуктов, которых лучше избегать.
Огурцы и помидоры
Удивлена? Еще бы! А как же салат из огурцов и помидоров? Оказывается, это сочетание совсем не полезно для нашего желудка. Огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры – к кислым. Пока в желудке выделяется кислота, чтобы переварить огурцы, помидоры начинают бродить. Поэтому даже одна порция, казалось бы, полезного салатика может привести к вздутию живота и другим неприятным последствиям.
Картофель и мясо
Вот оно, очередное разочарование! Казалось бы, картофель — это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. Но все не совсем так. Для переваривания мяса и картошки требуются разные виды пищеварительных ферментов. Поэтому такое сочетание не только доставит тебе огромное чувство тяжести, но и приведет к нарушению пищеварения. Так что рекомендуем тебе отказаться от этого классического блюда или заменить картофель на овощной салат, заправленный оливковым маслом.
Молоко и каша / злаки
Чтобы не забивать тебе голову лишней информацией, скажем одно: молоко лучше пить отдельно и избегать любых сочетаний, ведь оно содержит протеин, который плохо переваривается вместе с другими протеинами или мучными продуктами. В общем, каша на молоке – не лучший выбор, особенно если ты ведешь здоровый образ жизни. Но не отчаивайся! Мы предлагаем тебе вкусную альтернативу - кефир, йогурт или простоквашу.
Фрукты и йогурт
Если мюсли, заправленные йогуртом, – это вкусно и полезно, то фрукты, перемешанные с йогуртом, – это сочетание вкусное, но довольно вредное. Да и «рекламные» растиражированные йогурты с кусочками фруктов – не лучший десерт для твоего кишечника. Дело в том, что в йогуртах содержится множество бактерий, которые вступают в реакцию с сахаром из фруктов, что приводит к образованию токсинов. Так что лучше выбирай простые йогурты без добавок, а чтобы было не так грустно, подмешай к ним немного изюма или меда.
Газировка и бургер
Ну хоть здесь все понятно. Газировка в сочетании с бургером нанесет двойной удар по твоей печени, а заодно прибавит пару лишних сантиметров в талии. А еще тяжесть в животе, изжога, вздутие… Советуем тебе вообще забыть про фастфуд или хотя бы не запивать его газировкой. Если уж грешить, то лучше запить бургер зеленым чаем или обычной водой.
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