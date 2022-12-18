Продукты, которые не сочетаются между собой

Если ты тщательно подходишь к выбору продуктов питания и ешь только то, что полезно, честь тебе и хвала. Но знаешь ли ты, что порой даже этого может быть недостаточно? Соблюдение правил сочетания пищи – вот что на самом деле важно!







Организм – система замысловатая, и чтобы переварить одну группу продуктов, требуется запустить несколько сложных процессов. По этой причине некоторые комбинации могут нарушить слаженную работу твоего пищеварения, что приведет к сбоям в работе желудка, гастриту и чувству тяжести. Сегодня мы расскажем тебе про самые вредные сочетания продуктов, которых лучше избегать.



Огурцы и помидоры

Картофель и мясо

Молоко и каша / злаки

Фрукты и йогурт

Газировка и бургер