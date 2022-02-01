8 советских продуктов, которые исчезли из магазинов, но о них до сих пор вспоминают с ностальгией

Cоветские продукты, по которым многие до сих пор ностальгируют.
Те, кому довелось жить в Советском Союзе, часто вспоминают о вкусных продуктах, которые хоть и с трудом, но все же можно было достать в гастрономах. В списке обычно лидирует пломбир в вафельном стаканчике и вареная колбаса «Докторская». Правда, есть и такие продукты, которых сегодня уже не найти в супермаркетах. О них – в нашем обзоре.
1. Каша сорго
Вкусная и полезная каша сорго.
Сегодня сорго – популярный злак, особенно по душе он тем, кто следит за питанием и старается сбросить вес. Правда, найти эту крупу не так-то просто в магазинах. В СССР с этой задачей справиться было гораздо легче: в некоторых регионах такая каша постоянно присутствовала в рационе, особенно полезна она для детей.
2. Толокно
Толокно.
Овсяное толокно в советские годы тоже было продуктом привычным и популярным, на прилавках можно было найти и фасованные упаковки, и взять на вес. Рецепты блюд из толокна можно найти в кулинарных книгах, да и о его пользе написано немало. Регулярное его употребление в пищу повышает иммунитет и помогает бороться с тревожностью и бессонницей.
3. Плавленый сыр в тюбике
Плавленый сыр в тюбике.
Плавленым сыром сегодня, конечно же, никого не удивишь. Но вот найти продукт в оригинальной упаковке – тюбике – не получится. В советские годы такой сыр в тюбике тоже был редкостью, поставлялся только в некоторые города (да и там не во все гастрономы), но все же увидеть его можно на многих рекламных плакатах. Идею оригинальной упаковки сейчас взяли на вооружение в Беларуси, так что плавленый сыр в тюбике можно увидеть на прилавках некоторых супермаркетов.
4. Кисель в брикете
Кисель в брикете. Фруктовый концентрат.
Советские хозя йки варили кисель не только из свежих ягод, ничуть не хуже по вкусу был кисель в брикетах. Фруктовый концентрат был настолько вкусным, что и дети, и взрослые порой могли попробовать на зубок в сухом виде. Сейчас некоторые фирмы выпускают такой кисель, но, судя по всему, «химии» в нем теперь гораздо больше, чем пользы.
5. Березовый сок
Березовый сок в трехлитровой банке.
Найти хороший березовый сок сегодня задача не из простых. В супермаркетах под видом этого напитка часто продают воду с лимонкой, к которой добавили совсем немного натурального березового сока. В советские годы все было иначе: трехлитровые банки сока можно было найти в любом магазине, вкус у него был отменный, да и производство поставлено на поток.
6. Прессованный чай
Прессованный черный чай.
Крепость и вкус прессованного грузинского черного чая многие до сих пор вспоминают с придыханием. Хорош был и фруктовый чай, который, по сути, представлял собой кусочки высушенных фруктов, его можно было заваривать или даже есть сухим, как натуральные сладости.
7. Криль
Консервы мясо криля.
Консервированный криль – вкуснейшая закуска, которую часто подавали к столу на праздники. В СССР вылов мелких ракообразных начался в 1960-е гг., по сути, это было советское «ноу-хау». Сегодня отыскать такие консервы в странах СНГ не так-то просто.
8. Советская жвачка
Советские жевательные резинки с разными вкусами.
Сегодня никого не удивишь подушечками Orbit или Dirol, а вот в советские годы жевательная резинка была в диковинку. Вкусы у советских жвачек были разные: и фруктовые, и кофейные, и мятные. Продукция была рассчитана на детей и взрослых, и очень полюбилась всем сразу после появления на прилавках.
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