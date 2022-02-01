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8 советских продуктов, которые исчезли из магазинов, но о них до сих пор вспоминают с ностальгией


Cоветские продукты, по которым многие до сих пор ностальгируют.

Cоветские продукты, по которым многие до сих пор ностальгируют.

Те, кому довелось жить в Советском Союзе, часто вспоминают о вкусных продуктах, которые хоть и с трудом, но все же можно было достать в гастрономах. В списке обычно лидирует пломбир в вафельном стаканчике и вареная колбаса «Докторская». Правда, есть и такие продукты, которых сегодня уже не найти в супермаркетах. О них – в нашем обзоре.

1. Каша сорго


Вкусная и полезная каша сорго.

Вкусная и полезная каша сорго.

 

Сегодня сорго – популярный злак, особенно по душе он тем, кто следит за питанием и старается сбросить вес. Правда, найти эту крупу не так-то просто в магазинах. В СССР с этой задачей справиться было гораздо легче: в некоторых регионах такая каша постоянно присутствовала в рационе, особенно полезна она для детей.

2. Толокно


Толокно.

Толокно.

 

Овсяное толокно в советские годы тоже было продуктом привычным и популярным, на прилавках можно было найти и фасованные упаковки, и взять на вес. Рецепты блюд из толокна можно найти в кулинарных книгах, да и о его пользе написано немало. Регулярное его употребление в пищу повышает иммунитет и помогает бороться с тревожностью и бессонницей.

3. Плавленый сыр в тюбике


Плавленый сыр в тюбике.

Плавленый сыр в тюбике.

 

Плавленым сыром сегодня, конечно же, никого не удивишь.
Но вот найти продукт в оригинальной упаковке – тюбике – не получится. В советские годы такой сыр в тюбике тоже был редкостью, поставлялся только в некоторые города (да и там не во все гастрономы), но все же увидеть его можно на многих рекламных плакатах. Идею оригинальной упаковки сейчас взяли на вооружение в Беларуси, так что плавленый сыр в тюбике можно увидеть на прилавках некоторых супермаркетов.

4. Кисель в брикете


Кисель в брикете. Фруктовый концентрат.

Кисель в брикете. Фруктовый концентрат.

 

Советские хозя йки варили кисель не только из свежих ягод, ничуть не хуже по вкусу был кисель в брикетах. Фруктовый концентрат был настолько вкусным, что и дети, и взрослые порой могли попробовать на зубок в сухом виде. Сейчас некоторые фирмы выпускают такой кисель, но, судя по всему, «химии» в нем теперь гораздо больше, чем пользы.

5. Березовый сок


Березовый сок в трехлитровой банке.

Березовый сок в трехлитровой банке.

 

Найти хороший березовый сок сегодня задача не из простых. В супермаркетах под видом этого напитка часто продают воду с лимонкой, к которой добавили совсем немного натурального березового сока. В советские годы все было иначе: трехлитровые банки сока можно было найти в любом магазине, вкус у него был отменный, да и производство поставлено на поток.

6. Прессованный чай


Прессованный черный чай.

Прессованный черный чай.

 

Крепость и вкус прессованного грузинского черного чая многие до сих пор вспоминают с придыханием. Хорош был и фруктовый чай, который, по сути, представлял собой кусочки высушенных фруктов, его можно было заваривать или даже есть сухим, как натуральные сладости.

7. Криль


Консервы мясо криля.

Консервы мясо криля.

 

Консервированный криль – вкуснейшая закуска, которую часто подавали к столу на праздники. В СССР вылов мелких ракообразных начался в 1960-е гг., по сути, это было советское «ноу-хау». Сегодня отыскать такие консервы в странах СНГ не так-то просто.

8. Советская жвачка


Советские жевательные резинки с разными вкусами.

Советские жевательные резинки с разными вкусами.

 

Сегодня никого не удивишь подушечками Orbit или Dirol, а вот в советские годы жевательная резинка была в диковинку. Вкусы у советских жвачек были разные: и фруктовые, и кофейные, и мятные. Продукция была рассчитана на детей и взрослых, и очень полюбилась всем сразу после появления на прилавках.

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8 советских продуктов, которые исчезли из магазинов, но о них до сих пор вспоминают с ностальгией

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8 советских продуктов, которые исчезли из магазинов, но о них до сих пор вспоминают с ностальгиейПодписаться на мой Instagram
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