8 советских продуктов, которые исчезли из магазинов, но о них до сих пор вспоминают с ностальгией

Cоветские продукты, по которым многие до сих пор ностальгируют.

1. Каша сорго

Вкусная и полезная каша сорго.

2. Толокно

Толокно.

3. Плавленый сыр в тюбике

Плавленый сыр в тюбике.

4. Кисель в брикете

Кисель в брикете. Фруктовый концентрат.

5. Березовый сок

Березовый сок в трехлитровой банке.

6. Прессованный чай

Прессованный черный чай.

7. Криль

Консервы мясо криля.

8. Советская жвачка

Советские жевательные резинки с разными вкусами.