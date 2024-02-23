Зачем класть алюминиевую фольгу в унитаз

Это сможет повторить каждый! Чистота унитаза без дополнительных средств. Просто сделайте шарик из фольги с моющими компонентами, и при каждом смыве воды унитаз будет самоочищаться! Удачная идея из простых составляющих.







Шарики чистоты

Как это работает?

Подготовьте обыкновенную фольгу. Понадобится 3 прямоугольника. Возьмите 1 туалетное мыло, натрите на тёрке. Выбирайте мыло с приятным для вас ароматом. Выдавите 1/3 любой зубной пасты. Можно взять самую дешёвую.Наконец, к смеси добавьте 2 ч. л. пищевой соды с горкой. Перемешайте пасту до однородности.Разделите смесь визуально на 3 части. Из каждой скатайте шарик. Поместите в центр фольги, закрутите.В каждом шарике сделайте отверстия с помощью зубочистки. Для унитаза возьмите пока только 1 шт. Остальные храните в плотно закрытом контейнере.Открутите и снимите крышку бачка унитаза. Бросьте 1 шарик из фольги. Верните крышку на место.При каждом смыве мыльно-содовая вода будет очищать унитаз! Он станет безупречно белоснежным.Одного шарика хватит на долгое время! Как только вы заметили, что вода перестала быть мыльной, замените шарик из фольги на новый. Это так просто и практично!