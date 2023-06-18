Питание петунии для пышного цветения

Петуния по праву считается одним из самых красивых цветков в саду. Но чтобы она цвела долго и продолжительно, ей необходимо правильное и частое питание (подкормки). Только тогда она сможет порадовать вас пышным цветением!







Когда петуния уже подрастёт и начнёт цвести, ей необходимо давать разные подкормки, чередуя их один за другим с интервалом 7-10 дней, до окончания цветения. В первый раз это должно быть комплексное удобрение, в котором азот, фосфор и калий находятся в равных пропорциях (например 18-18-18). Подкармливайте по инструкции на упаковке. Следующей подкормкой/обработкой должен стать фитоспорин (1 ст. л. на 10 л). После этого хорошо внести любое органическое удобрение (биогумус, конский навоз и т. д.). Это корневые подкормки, которые даются цветущим петуниям.







Подкормки по листу следует давать тем петуниям, которые ещё только развиваются и пока не цветут, либо их цветение неоднородное — например, только по краям растения. Лучше всего в этот период дать любое азотное удобрение (например, мочевина: 2 гр. на 1 л) по листу вместе с цирконом (2 капли на 1 л) или эпином по инструкции. Тогда петуния быстрее нарастит побеги и вскоре зацветёт!





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