Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Увлекательные малоизвестные страницы из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского.

«Портрет И. Айвазовского». Автор: Тыранов Алексей Васильевич.

Волшебник с кисточкой

И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850. Автор. И.К.Айвазовский.

Буря над Евпаторией. Автор. И.К.Айвазовский.

«Вид Константинополя и Босфора». (1856). Автор. И.К.Айвазовский.

О том, как ученик обошел своего учителя

Галатская башня в лунную ночь. (1845). Автор. И.К.Айвазовский.

“Неаполитанский залив”. Автор. И.К.Айвазовский.

Восходящая звезда русской живописи

Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой. 1848. Автор. И.К.Айвазовский.

“Штиль”. Автор. И.К.Айвазовский.

«Хаос. Сотворение мира»

Маленькие хитрости великого художника-мариниста

«Вид на крутой скалистый берег и бурное море на закате». Автор. И.К.Айвазовский.

“Радуга”. Автор. И.К.Айвазовский.

Башни на скале у Босфора. Автор. И.К.Айвазовский.

“Прощание Пушкина с морем”. Автор. И.К.Айвазовский.

“Пушкин на берегу моря”. Автор. И.К.Айвазовский.

Автопортрет И. Айвазовского (1874), Уффици. Автор. И.К.Айвазовский.

Синопский бой. Автор. И.К.Айвазовский.

Наваринский бой. Автор. И.К.Айвазовский.

Смотр Черноморского флота в 1849 году (первым идет флагман «12 Апостолов»). Автор. И.К.Айвазовский.

Удивительные зимние пейзажи глазами Ивана Айвазовского

Исаакиевский собор в морозный день.(1891). Автор. И.К.Айвазовский.

Мельница.

(1874). Автор. И.К.Айвазовский.

Зимний пейзаж. (1874). Автор. И.К.Айвазовский.

Зимний обоз в пути.

(1857). Автор. И.К.Айвазовский.

Зимний пейзаж. (1876). Автор. И.К.Айвазовский.