Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Увлекательные малоизвестные страницы из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского.
И в завершение темы о великих русских маринистах невозможно не вспомнить о величайшем гении 19 столетия Иване Айвазовском. О его пути, по которому ему пришлось пройти к вершинам мировой славы и всеобщего признания, о маленьких профессиональных хитростях, о благотворительных деяниях на благо родного города и о многом другом, что заставляет мир "снимать шляпу" перед этим удивительным человеком.
«Портрет И. Айвазовского». Автор: Тыранов Алексей Васильевич.
Морской пейзаж Айвазовского - это огромная сила водной стихии, гениально переданная на сухом холсте. Рассматривая пейзажи мариниста, иногда замирает сердце от доносящихся звуков рокочущего моря и сверкающего от молний неба, а иногда оно млеет от нежного шептания волн, накатывающих на берег. Воистину дар живописца, полученный от Бога.
Волшебник с кисточкой
Вокруг Айвазовского всегда ходило множество слухов и домыслов, которые распространяли его завистники. Поговаривали, что для создания своих гениальных полотен живописец использует необычные краски, а на их экспозициях в галереях устанавливает за холстом лампу, дабы создать иллюзию свечения воды и неба.
И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850. Автор. И.К.Айвазовский.
Однако эти слухи не имели под собой никаких оснований. А Айвазовскому нередко приходилось работать на публике, чтобы развеять все ее сомнения. При этом приводя окружающих в полное изумление, своей скоростью и четкостью в работе. Все помнят славноизвестную историю, когда маститый художник на глазах изумленных студентов написал за пару часов картину, довольно внушительных размеров.
Удивлять людей Ивану приходилось еще с самого детства, когда вначале самостоятельно освоил игру на скрипке, а затем когда в нем раскрылся удивительный дар к рисованию.
Буря над Евпаторией. Автор. И.К.Айвазовский.
Талантливому самородку из бедной армянской семьи покровительствовали многие меценаты. Но особую роль в его судьбе сыграл градоначальник города Феодосии Александр Иванович Казначеев. Это с его легкой руки Айвазовский оказался в Петербургской Академии художеств на обучении за казенный счет. Там Иван сразу же был замечен и стал любимым учеником.
«Вид Константинополя и Босфора». (1856). Автор. И.К.Айвазовский.
О том, как ученик обошел своего учителя
Признание публики не заставило долго ждать. И молва об уникальном таланте феодосийского парня-самородка докатилась до самого императора Николая I. Он то и порекомендовал его в ученики французскому живописцу-маринисту Филиппу Таннеру. Филипп, будучи человеком честолюбивым и завистливым, сразу же увидел в Айвазовском конкурента и всеми средствами пытался задвинуть молодого художника.
Галатская башня в лунную ночь. (1845). Автор. И.К.Айвазовский.
Одна только мысль, что ученик однажды превзойдет своего учителя, приводила его в ужас. И поэтому Таннер категорически запретил писать Ивану свои работы и отправлять на какие-либо выставки. Молодому таланту некоторое время пришлось усердно смешивать краски и быть посыльным у своего завистливого французского учителя.
“Неаполитанский залив”. Автор. И.К.Айвазовский.
Но вскоре Филиппа Таннера ожидал неприятный сюрприз. В 1836 году на экспозиции в Академии художеств Айвазовский выставил пять своих неподражаемых полотен, что вызвало бурю восторгов публики и критиков, а также грандиозный скандал, который устроил француз. Жалоба дошла до самого императора, и тот был вынужден запретить на пол года Айвазовскому писать картины.
Восходящая звезда русской живописи
Эта скандальная история и сыграла роль черного пиара для начинающего художника. Слава запрещенного живописца так разогрела интерес не только обычной публики и критиков, но и влиятельных людей России.
Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой. 1848. Автор. И.К.Айвазовский.
Работы Айвазовского стали высоко оценивать в Академия художеств - золотые медали следовали одна за другой. А потом и вовсе было решено выпустить тантливого художника из стен академии на два года ранее и отправить в Крым с заданием написать несколько пейзажей. С чем Иван Константинович конечно же блестяще справился. Затем последовала пенсионерская поездка по странам Европы за счет Академии.
“Штиль”. Автор. И.К.Айвазовский.
Живя и работая за границей, Айвазовский и там снискал себе огромную популярность и славу. Так к примеру, за полотно «Хаос. Сотворение мира», основанное на библейском сюжете, Папа Римский Григорий XVI наградил художника золотой медалью. И находясь под впечатлением, захотел приобрести его. Иван Константинович денег не взял, а картину все же подарил высокопоставленному сановнику.
«Хаос. Сотворение мира»
И сразу же всем захотелось заполучить работу того же художника, чье полотно стало украшением стен Ватикана. Николай Гоголь напишет по этому поводу Айвазовскому в переписке: “Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане”. И действительно полотна художника расходились как горячие пирожки, невзирая на замечания некоторых критиков. А критиковали в основном за штампы в композиции и колорите.
Маленькие хитрости великого художника-мариниста
«Вид на крутой скалистый берег и бурное море на закате». Автор. И.К.Айвазовский.
Но Айвазовский стремительно развивался, так как работал он много и очень быстро. Как известно на написание одного полотна он тратил не более десяти дней. Поэтому и наследие его так огромно - шесть тысяч холстов. Такая производительность кажется невероятной. Но внимательно присмотревшись к его шедеврам, понимаем, к какой хитрости прибегал маститый живописец в своей работе.
“Радуга”. Автор. И.К.Айвазовский.
При детальном просмотре нескольких картин одновременно можно заметить, что все они имеют много общего. Во-первых, каждую работу художник писал от центра полотна, где изображал предмет, игравший ключевую роль. Как правило, это был гребень волны, корабль или плот, которые прописывал до мельчайших подробностей, а вот все остальное - легко и почти схематично, используя импрессионистическую манеру.
Башни на скале у Босфора. Автор. И.К.Айвазовский.
Доведя картину до полуготовности, мастер добавлял четкие и яркие штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал скрупулезно и реалистично. И благодаря этому приему зритель воспринимает картины Айвазовского так, как наш "глаз видит действительность, — в общем, но отмечая мелкие интересные нам детали".
“Прощание Пушкина с морем”. Автор. И.К.Айвазовский.
И что интересно, работая в такой манере, практически невозможно создать портрет и, по-видимому, потому Айвазовский практически не писал людей. Даже на знаменитом потрете «Прощание Пушкина с морем» поэта написал всем известный Илья Репин.
“Пушкин на берегу моря”. Автор. И.К.Айвазовский.
Впрочем, потом Айвазовский не раз писал потрет Пушкина самостоятельно, и как правило на берегу моря. Есть у художника автопортрет, написанный в 1874 году. Но это всего лишь исключительные случаи.
Автопортрет И. Айвазовского (1874), Уффици. Автор. И.К.Айвазовский.
Синопский бой. Автор. И.К.Айвазовский.
Наваринский бой. Автор. И.К.Айвазовский.
Смотр Черноморского флота в 1849 году (первым идет флагман «12 Апостолов»). Автор. И.К.Айвазовский.
Удивительные зимние пейзажи глазами Ивана Айвазовского
У многих из нас гений русской марины ассоциируется лишь с морским пейзажем. Однако не многим известно, что писал он и удивительно волшебные зимние пейзажи. Картины на эту тематику представляют большую редкость, так как их совсем мало.
Исаакиевский собор в морозный день.(1891). Автор. И.К.Айвазовский.
Созерцая зимние пейзажи Айвазовского, сложно не согласиться с тем, что к холсту приложил руку настоящий мастер, знающий до мельчайших подробностей все нюансы природных явлений.
Мельница.
(1874). Автор. И.К.Айвазовский.
(1874). Автор. И.К.Айвазовский.
Зимний пейзаж. (1874). Автор. И.К.Айвазовский.
И будучи уже достаточно богатым и знаменитым, на пике славы и признания, мастер продолжал работать самоотверженно и с большим упорством и вдохновением. Он всегда был уверен в том, "что лучшая его картина — та, над которой он работает прямо сейчас".
Зимний обоз в пути.
(1857). Автор. И.К.Айвазовский.
(1857). Автор. И.К.Айвазовский.
А еще на закате своей жизни Айвазовский занимался благотворительностью в своем родном городе - Феодосии. Железнодорожная ветка протянутая в город, через половину Крыма; водопровод - с такой ценной для города питьевой водой; художественная галерея - все это дело рук Ивана Константиновича. И жители Феодосии с трепетом и любовью до сих пор чтят и ценят, все созданное великим гением, их знаменитым земляком.
Зимний пейзаж. (1876). Автор. И.К.Айвазовский.
В наше время работы Айвазовского высоко ценятся и по всему миру. Они с большим успехом продаются на арт-торгах. Так в 2012 году на аукционе Sotheby’s полотно «Вид Константинополя и Босфора» было продано за 3,2 млн фунтов стерлингов.
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