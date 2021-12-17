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Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского


Увлекательные малоизвестные страницы из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского.

Увлекательные малоизвестные страницы из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского.

 

И в завершение темы о великих русских маринистах невозможно не вспомнить о величайшем гении 19 столетия Иване Айвазовском. О его пути, по которому ему пришлось пройти к вершинам мировой славы и всеобщего признания, о маленьких профессиональных хитростях, о благотворительных деяниях на благо родного города и о многом другом, что заставляет мир "снимать шляпу" перед этим удивительным человеком.

Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

«Портрет И. Айвазовского». Автор: Тыранов Алексей Васильевич.

 

Морской пейзаж Айвазовского - это огромная сила водной стихии, гениально переданная на сухом холсте. Рассматривая пейзажи мариниста, иногда замирает сердце от доносящихся звуков рокочущего моря и сверкающего от молний неба, а иногда оно млеет от нежного шептания волн, накатывающих на берег. Воистину дар живописца, полученный от Бога.

Волшебник с кисточкой


Вокруг Айвазовского всегда ходило множество слухов и домыслов, которые распространяли его завистники. Поговаривали, что для создания своих гениальных полотен живописец использует необычные краски, а на их экспозициях в галереях устанавливает за холстом лампу, дабы создать иллюзию свечения воды и неба.

Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

И. К. Айвазовский. Девятый вал. 1850. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Однако эти слухи не имели под собой никаких оснований. А Айвазовскому нередко приходилось работать на публике, чтобы развеять все ее сомнения. При этом приводя окружающих в полное изумление, своей скоростью и четкостью в работе. Все помнят славноизвестную историю, когда маститый художник на глазах изумленных студентов написал за пару часов картину, довольно внушительных размеров.

Удивлять людей Ивану приходилось еще с самого детства, когда вначале самостоятельно освоил игру на скрипке, а затем когда в нем раскрылся удивительный дар к рисованию.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Буря над Евпаторией. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Талантливому самородку из бедной армянской семьи покровительствовали многие меценаты. Но особую роль в его судьбе сыграл градоначальник города Феодосии Александр Иванович Казначеев. Это с его легкой руки Айвазовский оказался в Петербургской Академии художеств на обучении за казенный счет. Там Иван сразу же был замечен и стал любимым учеником.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

«Вид Константинополя и Босфора». (1856). Автор. И.К.Айвазовский.

 

О том, как ученик обошел своего учителя


Признание публики не заставило долго ждать. И молва об уникальном таланте феодосийского парня-самородка докатилась до самого императора Николая I. Он то и порекомендовал его в ученики французскому живописцу-маринисту Филиппу Таннеру. Филипп, будучи человеком честолюбивым и завистливым, сразу же увидел в Айвазовском конкурента и всеми средствами пытался задвинуть молодого художника.
Галатская башня в лунную ночь. (1845). Автор. И.К.Айвазовский.

Галатская башня в лунную ночь. (1845). Автор. И.К.Айвазовский.

 

Одна только мысль, что ученик однажды превзойдет своего учителя, приводила его в ужас. И поэтому Таннер категорически запретил писать Ивану свои работы и отправлять на какие-либо выставки. Молодому таланту некоторое время пришлось усердно смешивать краски и быть посыльным у своего завистливого французского учителя.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

“Неаполитанский залив”. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Но вскоре Филиппа Таннера ожидал неприятный сюрприз. В 1836 году на экспозиции в Академии художеств Айвазовский выставил пять своих неподражаемых полотен, что вызвало бурю восторгов публики и критиков, а также грандиозный скандал, который устроил француз. Жалоба дошла до самого императора, и тот был вынужден запретить на пол года Айвазовскому писать картины.

Восходящая звезда русской живописи


Эта скандальная история и сыграла роль черного пиара для начинающего художника. Слава запрещенного живописца так разогрела интерес не только обычной публики и критиков, но и влиятельных людей России.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой. 1848. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Работы Айвазовского стали высоко оценивать в Академия художеств - золотые медали следовали одна за другой. А потом и вовсе было решено выпустить тантливого художника из стен академии на два года ранее и отправить в Крым с заданием написать несколько пейзажей. С чем Иван Константинович конечно же блестяще справился. Затем последовала пенсионерская поездка по странам Европы за счет Академии.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

“Штиль”. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Живя и работая за границей, Айвазовский и там снискал себе огромную популярность и славу. Так к примеру, за полотно «Хаос. Сотворение мира», основанное на библейском сюжете, Папа Римский Григорий XVI наградил художника золотой медалью. И находясь под впечатлением, захотел приобрести его. Иван Константинович денег не взял, а картину все же подарил высокопоставленному сановнику.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

«Хаос. Сотворение мира»

 

И сразу же всем захотелось заполучить работу того же художника, чье полотно стало украшением стен Ватикана. Николай Гоголь напишет по этому поводу Айвазовскому в переписке: “Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане”. И действительно полотна художника расходились как горячие пирожки, невзирая на замечания некоторых критиков. А критиковали в основном за штампы в композиции и колорите.

Маленькие хитрости великого художника-мариниста


Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

«Вид на крутой скалистый берег и бурное море на закате». Автор. И.К.Айвазовский.

 

Но Айвазовский стремительно развивался, так как работал он много и очень быстро. Как известно на написание одного полотна он тратил не более десяти дней. Поэтому и наследие его так огромно - шесть тысяч холстов. Такая производительность кажется невероятной. Но внимательно присмотревшись к его шедеврам, понимаем, к какой хитрости прибегал маститый живописец в своей работе.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

“Радуга”. Автор. И.К.Айвазовский.

 

При детальном просмотре нескольких картин одновременно можно заметить, что все они имеют много общего. Во-первых, каждую работу художник писал от центра полотна, где изображал предмет, игравший ключевую роль. Как правило, это был гребень волны, корабль или плот, которые прописывал до мельчайших подробностей, а вот все остальное - легко и почти схематично, используя импрессионистическую манеру.
Башни на скале у Босфора. Автор. И.К.Айвазовский.

Башни на скале у Босфора. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Доведя картину до полуготовности, мастер добавлял четкие и яркие штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал скрупулезно и реалистично. И благодаря этому приему зритель воспринимает картины Айвазовского так, как наш "глаз видит действительность, в общем, но отмечая мелкие интересные нам детали".
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

“Прощание Пушкина с морем”. Автор. И.К.Айвазовский.

 

И что интересно, работая в такой манере, практически невозможно создать портрет и, по-видимому, потому Айвазовский практически не писал людей. Даже на знаменитом потрете «Прощание Пушкина с морем» поэта написал всем известный Илья Репин.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

“Пушкин на берегу моря”. Автор. И.К.Айвазовский.

 

Впрочем, потом Айвазовский не раз писал потрет Пушкина самостоятельно, и как правило на берегу моря. Есть у художника автопортрет, написанный в 1874 году. Но это всего лишь исключительные случаи.
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Автопортрет И. Айвазовского (1874), Уффици. Автор. И.К.Айвазовский.

 
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Синопский бой. Автор. И.К.Айвазовский.

 
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Наваринский бой. Автор. И.К.Айвазовский.

 
Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

Смотр Черноморского флота в 1849 году (первым идет флагман «12 Апостолов»). Автор. И.К.Айвазовский.

 

Удивительные зимние пейзажи глазами Ивана Айвазовского


У многих из нас гений русской марины ассоциируется лишь с морским пейзажем. Однако не многим известно, что писал он и удивительно волшебные зимние пейзажи. Картины на эту тематику представляют большую редкость, так как их совсем мало.
Исаакиевский собор в морозный день.(1891). Автор. И.К.Айвазовский.

Исаакиевский собор в морозный день.(1891). Автор. И.К.Айвазовский.

 

Созерцая зимние пейзажи Айвазовского, сложно не согласиться с тем, что к холсту приложил руку настоящий мастер, знающий до мельчайших подробностей все нюансы природных явлений.
Мельница.<br>(1874). Автор. И.К.Айвазовский.

Мельница.
(1874). Автор. И.К.Айвазовский.

 
Зимний пейзаж. (1874). Автор. И.К.Айвазовский.

Зимний пейзаж. (1874). Автор. И.К.Айвазовский.

 

И будучи уже достаточно богатым и знаменитым, на пике славы и признания, мастер продолжал работать самоотверженно и с большим упорством и вдохновением. Он всегда был уверен в том, "что лучшая его картина — та, над которой он работает прямо сейчас".
Зимний обоз в пути.<br>(1857). Автор. И.К.Айвазовский.

Зимний обоз в пути.
(1857). Автор. И.К.Айвазовский.

 

А еще на закате своей жизни Айвазовский занимался благотворительностью в своем родном городе - Феодосии. Железнодорожная ветка протянутая в город, через половину Крыма; водопровод - с такой ценной для города питьевой водой; художественная галерея - все это дело рук Ивана Константиновича. И жители Феодосии с трепетом и любовью до сих пор чтят и ценят, все созданное великим гением, их знаменитым земляком.
Зимний пейзаж. (1876). Автор. И.К.Айвазовский.

Зимний пейзаж. (1876). Автор. И.К.Айвазовский.

 

В наше время работы Айвазовского высоко ценятся и по всему миру. Они с большим успехом продаются на арт-торгах. Так в 2012 году на аукционе Sotheby’s полотно «Вид Константинополя и Босфора» было продано за 3,2 млн фунтов стерлингов.

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Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана Айвазовского

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Малоизвестные факты из жизни гениального мариниста Ивана АйвазовскогоПодписаться на мой Instagram
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