9 итальянских кулинарных хитростей, которые помогут готовить блюда этой страны с закрытыми глазами

Хитрость 1: Качественные продукты

Бальзамический уксус и оливковое масло. / Фото: hogmag.net

Хитрость 2: Приправы – в начале

Специи нужно добавлять в самом начале приготовления. / Фото: здоровое-питание.рф







Хитрость 3: Тщательный выбор томатов

Итальянцы любят как свежие, так и вяленые томаты

Со специями вяленые помидоры получаются более ароматными. / Фото: adfarm.ru

Хитрость 4: Доготавливать пасту в соусе

Добавляйте пасту в сковороду с соусом. / Фото: ohotamyasa.ru

Хитрость 5: Меньше чеснока

Чеснок лучше натирать на мелкой терке, а не резать

Хитрость 6: Бульон из овощных отходов

Овощные отходы нужно залить водой и закипятить. / Фото: syl.ru

Хитрость 7: Добавлять в пиццу только моцареллу

Для пиццы подходит мягкий сыр вроде моцареллы, а твердый плохо плавится

Хитрость 8: Большие кастрюли

Макароны должны вариться в большом количестве воды. / Фото: sgastronomy.ru

Хитрость 9: Правильный рис

У ризотто с рисом Арборио кремовая текстура