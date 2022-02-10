Рудольф Нуреев и Эрик Брун: странности любви на фоне балетных па.
Порой любовь приобретает весьма неожиданные формы и может в корне изменить жизнь людей, в сердца которых попали стрелы Амура. Именно так случилось и с артистами балета, которых связывало не только творчество, но и страстные чувства. Гении танца, они брали от жизни, что хотели: удовольствия, деньги, славу и преклонение. Но с личным счастьем всё обстояло гораздо сложнее...
Рудольф Нуреев – великий артист балета
Рудольф Нуреев – великий артист балета ./ Фото: funik.ru
Жизнь гениального танцора Рудольфа Нуреева не всегда была безоблачной. В детстве ему пришлось познать настоящую нищету, которая, впрочем, заставила добиваться безбедного существования с чрезвычайным упорством. Но к достойной жизни путь был весьма нелегким. Хотя балетом Нуреев занимался с самого детства, профессиональную технику он начал осваивать довольно поздно.
Рудольф Нуреев: погружаясь в образ./фото: resumepedia.co
Современники утверждали, что когда Рудольф осваивал различные движения в училище Вагановой, было видно, что у парня присутствуют значительные проблемы с техникой. Причем видел это и сам Нуреев, и это выводило его из себя. Он не стеснялся проявлять свою ярость прилюдно и часто во время репетиций убегал из зала со слезами на глазах.
Он часто появлялся на сцене с обнажённым торсом. / Фото: forums.realax.ru
Но когда все уходили, он возвращался и настойчиво отрабатывал различные па в одиночестве до тех пор, пока не добивался совершенства. Так формировался танцор, о котором великая Плисецкая позже скажет: "До Нуреева танцевали по-другому". Ведь мужчины традиционно играли балете второстепенную роль, подчеркивая значимость и профессионализм представительниц прекрасного пола. Но танец Нуреева был настолько ярким, что на него просто невозможно было не обращать внимания.
Эрик Брун – гений балетного искусства
Два великолепных танцора. / Фото: subscribe.ru
Эрик Брун - прямая противоположность Нурееву. Сдержанный и хладнокровный датчанин обладал удивительной техникой, харизмой и мгновенно завоевывал расположение аудитории. В 1949 году он был принят в трупу Американского театра балета, и каждое его выступление было настоящей сенсацией. Высокий и аристократичный блондин, напоминавший внешне греческого бога, с высоким лбом, правильным, резко очерченным профилем, тонкими чертами лица, и грустными серо-голубыми глазами, он был сама утонченность. Он притягивал взоры едва ли не всех женщин… У Эрика Бруна была невеста, знаменитая красавица-балерина Мария Толчиф. Но знала бы она, что его сердце будет отдано не ей.
Заочное знакомство
Рудольф Нуреев на сцене. / Фото: ufa.vibirai.ru
Когда в 1960 году Бруно гастролировал в СССР, Нурееву не удалось попасть на его выступления. Но восхищенные отзывы знакомых в адрес датчанина настолько поразили Рудольфа, что он даже разыскал несколько любительских записей этого иностранного танцора. Нуреев искренне восхищался изяществом танца великого Эрика и сказал тогда о Бруно: «Такой холодный, что обжигает».
Встреча
От танца до любви один шаг. / Фото: subscribe.ru
По иронии судьбы двух гениев балета свела Мария Толчифф. Её связывали нежные чувства с Эриком, а после разрыва она влюбилась без памяти в Рудольфа. Именно она в 1961 году попросила Нуреева сопровождать ее к Бруно, с которым она исполняла партию в балетной постановке в Копенгагене. Во время поездки она позвонила Эрику и беззаботно сказала: «Здесь есть некто, кому очень хочется с тобой познакомиться!». Именно тогда будущие любовники услышат голос друг друга, а сама Толчифф потеряет сразу обоих своих ухажёров.
Нуреев, Бруно, Мария Толчифф и балерины труппы. / Фото: subscribe.ru
Первая из встреча состоялась в отеле "Англетер", и Бруно почувствует симпатию к красавцу-татарину, одетому с некой небрежной элегантностью. Нуреев плохо знал английский, поэтому ему трудно было поддерживать разговор при встрече, а Толчифф и Эрик, пытаясь скрыть смущение и неловкость ситуации, тоже к общению не стремились.
Вместе. / Фото: art-fash.blogspot.ru
После этой встречи они периодически встречались на репетициях, и уже тогда Рудольф всё больше привязывался к Эрику, который на сцене покорял невероятной грацией и изяществом, да и к тому же был красив, как античный бог.
Развитие отношений
Любовь нечаянно нагрянет. / Фото: funik.ru
Привязанность Нуреева к Бруно была взаимной. Эрик ловил себя на мысли, что ему хочется проводить с Рудиком все больше времени, и в один из таких дней танцоры решили пообедать наедине, без Марии Толчифф. Это приводит балерину в ярость, она закатывает настоящую истерику. За отношениями любовного треугольника наблюдает вся труппа. Но Толчифф не удается погасить пламя, вспыхнувшее между двумя её партнёрами.
Рудольф и Эрик на репетиции. / Фото: diary.ru
Они были прямыми противоположностями. Нуреев - страстный, неистовый татарин, почти дикарь, а Брун - спокойный, рассудительный скандинав. Брун был сама утонченность. Сдержанный, уравновешенный. Высокий блондин с голубыми глазами. И при этом не представляли жизни друг без друга.
Нуреев у станка. / Фото: vespig.wordpress.com
Страсти просто кипели! Рудольф, когда ему казалось, что в их отношениях что-то не так, орал, топал ногами и разбрасывал вещи по квартире, а испуганный Эрик убегал из дому. Нуреев бросался за ним вслед и умолял вернуться. «Наша встреча была подобна столкновению и взрыву двух комет», - возвышенно комментировал эти кухонные разборки Эрик.
А чего мне бояться? / Фото: fenixclub.com
Однажды у Руди спросили, не боится ли он разоблачения? В ответ он рассмеялся и пообещал прокричать на весь мир, что любит Эрика: "А чего мне бояться? Они узнают, что я гей, и перестанут ходить на мои спектакли? Нет. Нижинский, Лифарь, да сам Дягилев. И Чайковский… Что женщины станут меньше меня хотеть? Было бы неплохо... Но, боюсь, их не остановит даже утверждение, что я гермафродит, скорее только подстегнет любопытство."http://funhere.ru/?p=20081
Нуреев в гримёрке. / Фото: etsphoto.ru
Еще Нуреев постоянно изменял своему любимому. Эрику такая распущенность была не по нраву. Он ревновал, страдал и периодически собирал манатки. Нуреев умолял остаться, клялся, что любит только его, божился, что больше это не повторится... Он говорил несчастному Эрику все то, что обычно в таких случаях говорят гулящие мужчины своим несчастным женам. У Нуреева были романы с легендарным солистом группы "Qween" Фредди Меркьюри, с Элтоном Джоном; и по слухам даже с незабываемым Жаном Маре.
Нуреев и мапеды. / Фото: subscribe.ru
Но был и ещё один момент, который не давал Эрику покоя, возможно, даже больше, чем постоянные измены партнёра - что его, талантливого танцора, во многом даже более талантливого, чем Нуреев, полностью затмевала безумная популярность любовника. На Западе образ Нуреева, бежавшего из СССР, был настолько раскручен, что никто другой с ним просто не мог тягаться. «Ему достаточно было пошевелить пальцем ноги, чтобы заставить сердца биться, как тамтамы», - писал один из критиков. Этот истерический интерес убеждал Бруна в том, что сам он навсегда останется незамеченным.
Прощание
Гений танца Рудольф Нуреев. / Фото: funik.ru
Устав от татарского ига, Эрик бежал на край света - в Австралию. Нуреев звонил любимому каждый день и удивлялся, почему это Эрик грубит ему по телефону. «Может быть, стоит звонить один или два раза в неделю? - советовали знакомые Рудольфа. - Возможно, Эрик хочет побыть один». Но Рудольф так не считал.
Надгробье Рудольфа Нуреева. / Фото: gadgetsis.com
Но летел он зря, их отношения так и не наладились. «Я не могу быть с ним рядом, мы губим друг друга», - жаловался Брун друзьям. Нуреев же на каждом углу заявлял, что готов остаться в Эриком на всю жизнь. На что Эрик парировал: «- взрывы, коллизии, - это не могло продолжаться долго. Если Рудольф хотел, чтобы все было иначе, что ж, мне очень жаль». Так неоригинально - «мне очень жаль»- и закончился этот бурный любовный роман.
В 1986 году, когда стало известно о тяжёлой болезни Бруна, Нуреев бросил все дела и полетел к нему. Они проговорили до поздней ночи, а утром, когда Нуреев пришёл к нему, он уже не мог разговаривать и только следил за Рудольфом глазами. А марте Брун умер, по официальной версии от рака, но злые языки утверждали, что от СПИДа. Рудольф не оправился от этого удара до конца дней. Фотография Эрика всегда стояла у него на столе. Он пережил своего любовника и кумира на 12 лет.
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