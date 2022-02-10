Рудольф Нуреев и Эрик Брун: странности любви на фоне балетных па.

Рудольф Нуреев – великий артист балета

Рудольф Нуреев – великий артист балета ./ Фото: funik.ru

Рудольф Нуреев: погружаясь в образ./фото: resumepedia.co

Он часто появлялся на сцене с обнажённым торсом. / Фото: forums.realax.ru

Эрик Брун – гений балетного искусства

Два великолепных танцора. / Фото: subscribe.ru

Заочное знакомство

Рудольф Нуреев на сцене. / Фото: ufa.vibirai.ru

Встреча

От танца до любви один шаг. / Фото: subscribe.ru

Нуреев, Бруно, Мария Толчифф и балерины труппы. / Фото: subscribe.ru

Вместе. / Фото: art-fash.blogspot.ru

Развитие отношений

Любовь нечаянно нагрянет. / Фото: funik.ru

Рудольф и Эрик на репетиции. / Фото: diary.ru

Нуреев у станка. / Фото: vespig.wordpress.com

А чего мне бояться? / Фото: fenixclub.com

Нуреев в гримёрке. / Фото: etsphoto.ru

Нуреев и мапеды. / Фото: subscribe.ru

Прощание

Гений танца Рудольф Нуреев. / Фото: funik.ru

Надгробье Рудольфа Нуреева. / Фото: gadgetsis.com