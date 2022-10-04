Экокласс.рф подарит школьникам настольные игры за лучшие рисунки

Платформа Экокласс.рф Движения ЭКА приглашает российских школьников поучаствовать в конкурсе «Рисуем с Экоклассом». Все участники получат дипломы, а 9 победителей – увлекательные экологические настольные игры.

Участвовать могут школьники 7-18 лет. В конкурсе 3 номинации, которые позволят детям отойти от шаблонных сюжетов и проявить фантазию: «Если бы животные были людьми», «Лес захватил город» и «Моя планета в будущем». Заявки принимаются до 12 декабря включительно.

Подать работу можно в одной или сразу в нескольких номинациях. Для этого нужно:

попросить преподавателя в школе, где учится ребенок, завести личный кабинет на платформе Экокласс.рф

учителю необходимо зарегистрировать в личном кабинете школьника — после этого он получит логин и пароль, который нужен ученику для входа в личный кабинет на сайте конкурса

школьнику нужно до 12 декабря зайти в личный кабинет на сайте https://рисуемсэкоклассом.рф/ , загрузить туда фото или скан рисунка

Результаты будут опубликованы на сайте конкурса 19 декабря. Всем участникам отправят памятные дипломы, а девятерым победителям – увлекательные настольные игры, которые красочно расскажут о бережном отношении к природе и понравятся как детям, так и родителям.

«Очень важно предлагать детям нестандартные темы для творчества, не ограничивать их типичными темами вроде «Мое любимое животное» или «Природа России». Мы предложили ребятам номинации, которые позволят им проявить воображение, без стеснения создать самые фантастические сюжеты, а заодно подумать о том, как тесно связана жизнь человека с природой. В то же время для учителей это удачная возможность разнообразить школьную программу творческими заданиями: рисование может стать самой запоминающейся частью урока или классного часа», – считает координатор проекта Экокласс.рф Мария Циммерман.