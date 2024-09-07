Как приготовить самый вкусный стейк в своей жизни
Правильно приготовленный стейк – это кусок невероятно сочного мяса, который просто тает во рту. Чтобы он не превратился в резиновую подошву, нужно знать 10 секретов, полностью меняющих представление о готовке.
Не нужно нагревать стейки до комнатной температуры
Не нужно нагревать стейки до комнатной температуры
Не нужно доставать мясо из холодильника и оставлять его на полчаса-час, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.кусок мяса и сразу же готовим.
Маринуем мясо в натуральном йогурте
Маринуем мясо в натуральном йогурте
Да, мясо нужно мариновать в натуральном йогурте, который сделает стейки нежными и ароматными.
Перчим стейки после готовки
Перчим стейки после готовки
При обжаривании на сковороде перец просто сгорит, поэтому перчить мясо нужно тогда, когда его сняли с плиты или гриля. Достаточно его лишь просто посолить, при желании можно слегка посыпать кукурузным крахмалом, который поможет сформировать красивую золотистую корочку.
Жарим стейк на сале
Жарим стейк на сале
Сливочное масло часто успевает сгореть, пока стейк жарится. Поэтому рекомендуется готовить мясо на жире животного происхождения или на топлёном масле. Вот только благодаря салу у стейка будет более выраженный мясной аромат.
Проверяем готовность по лицу
Гордон Рамзи предлагает воспользоваться самым простым способом определения степени прожарки стейка. Это собственное лицо. Стейк с кровью напоминает по ощущениям наши щёки, стейк средней прожарки соответствует подбородку, а хорошо прожаренный можно сравнить со лбом.
Никаких следов от гриля
Никаких следов от гриля
Как же всем нравятся следы от гриля на мясе. А зря, ведь они ни что иное как подгоревшее мясо. Правильно приготовленный стейк – это полностью карамелизированный кусок.
Переворачиваем стейк столько, сколько нужно раз
Ещё один миф о том, что стейк переворачивают только один раз. Шеф-повара рекомендуют делать это не менее шести раз, жаря в общем по 3-4 минуты с каждой стороны.
Стейк должен отдохнуть
Стейк должен отдохнуть
Это самая сложная задача при готовке стейка. Мясо должно отдохнуть 10 минут, чтобы все соки распределились по куску. Чтобы оно осталось тёплым, нужно накрыть его фольгой.
Всё наоборот
Принято сперва обжаривать стейк на сковороде, а потом доводить его до готовности в духовке. Предлагаем сделать всё наоборот. Запекаем стейк в духовке при низкой темперактуре, а потом обжариваем на сковороде и получаем кусок ароматного и сочного мяса с красивой корочкой.
Маринуем мясо после обжаривания
Маринуем мясо после обжаривания
Мариновать мясо до обжаривания можно, но это зачастую усложняет процесс получения корочки на стейке, к тому же сахар, травы и чеснок, содержащиеся в маринаде могут пригореть. Лучше всего мариновать мясо после приготовления, когда оно отдыхает.
Маринад для стейка по-новому
0,5 ст. соевого соуса
¼ ст. вустерского соуса
Зелёный лук тонко порезать
2 ст.л. сахара
4 зубка чеснока
1 ст.л. дижонской горчицы
2 ч.л. бальзамического уксуса
Соль, перец
¼ ст. раст. масла
Петрушка
Смешиваем соевый и вустерский соус, зелёный лук, сахар, измельчённый чеснок, горчицу, уксус и 1,5 ч.л. перца. Готовый стейк выкладываем в форму и заливаем маринадом, накрываем фольгой и даём постоять хотя бы 5 минут. Посыпаем зелёным луком и петрушкой.
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