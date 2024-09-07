Как приготовить самый вкусный стейк в своей жизни

Не нужно нагревать стейки до комнатной температуры

Не нужно нагревать стейки до комнатной температуры

Маринуем мясо в натуральном йогурте

Маринуем мясо в натуральном йогурте

Перчим стейки после готовки

Перчим стейки после готовки

Жарим стейк на сале

Жарим стейк на сале

Проверяем готовность по лицу

Никаких следов от гриля

Никаких следов от гриля

Переворачиваем стейк столько, сколько нужно раз

Стейк должен отдохнуть

Стейк должен отдохнуть

Всё наоборот

Маринуем мясо после обжаривания

Маринуем мясо после обжаривания