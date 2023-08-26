Еврейские корни матери Ленина: Почему скрывали от советских граждан генеалогическое древо вождя

Мать «Великого Ленина» для советских людей была не менее святым человеком, чем он сам. Ведь именно она родила и воспитала вождя пролетариата, указавшего народам «путь в светлое будущее». Всё, что касалось родителей Ленина, было априори идеалом, не подлежащим критике. При этом еврейское происхождение матери предводителя революции большевистские власти почему-то считали фактом, бросающим тень на его «светлый лик». Попробуем разобраться, почему от простых советских людей долгие годы скрывали еврейские корни вождя – корни, которые подарили миру великих ученых, музыкантов, мыслителей и художников.
Информацию Анны засекретили
О еврействе матери Ленина впервые стало известно, когда через восемь лет после его смерти старшая сестра вождя Анна, изучив генеалогическое древо своей семьи, обнаружила этот факт.
Работу по составлению родословной брата она проводила не только из собственного интереса, а, в первую очередь, по заданию Секретариата ЦК ВКП. Доклад о еврейских корнях их матери Анна зачитала Сталину. Сестра Ильича по наивности посчитала, что сей факт в биографии брата замалчивать не стоит, а, напротив, о нем нужно объявить открыто, показав, что в жилах Ленина текла кровь разных народов. Напомним, что среди предков Ильича были не только русские, но и калмыки, и немцы, и шведы, и так далее. Такая открытость, по мнению Анны, символизировала бы интернациональность революции.
Ленин и Сталин.
А еще, по мнению Анны, акцент на еврействе Ленина помог бы побороть антисемитизм, который в начале прошлого века расцвел в стране бурным цветом. Установленный ею факт о дедушке-еврее, как писала она, «может сослужить большую службу в борьбе с антисемитизмом, а повредить, по-моему, ничему не может».
Сестра Ленина Анна и их дед Александр Бланк.
Однако Сталин выслушал её информацию и советы, поблагодарил за проделанную работу, после чего велел своим приближенным тщательно засекретить данные о еврейских корнях Ленина. Народ должен был считать, что вождь мирового пролетариата – русский.
Знал ли Ленин о дедушке-еврее
Есть мнение, что и сам Ленин при жизни скрывал принадлежность своих предков к детям еврейского народа. Однако большинство историков все-таки сходятся на том, что вождь, скорее всего, просто не знал об этом факте, равно как и его братья и сестры.
Мария, мать Ленина (слева). Вождь в юности (справа).
В семье Ульяновых никогда не обсуждали биографию отца их матери: родители о нем детям особо не рассказывали, однако упоминая при этом, что его жена, их бабушка, была рижской немкой. С родными деда внуки, да и сами супруги Ульяновы также не общались. У самой же Анны ещё в юности возникали предположения о том, что дедушка мог быть евреем – на это ее натолкнула его необычная фамилия, Бланк, а также место его рождения – Житомир (там, как в Одессе, традиционно поживало очень много евреев). Когда Анна стала изучать архивы, составляя семейное древо, это подзабытое ранее мимолетное предположение подтвердилось.
Мария Ульянова, моделирование восковой фигуры (слева), памятник юному Володе с матерью (справа)
Как Мойше стал Дмитрием
Согласно архивам современным историкам известно, что дедушка Марии (и, соответственно, прадед Владимира Ленина) был евреем, принявшим православие. Звали его Мойше, но при крещении он получил имя Димитрий (Дмитрий), что впоследствии и было указано как отчество его сына – Дмитриевич. В молодости Мойше женился на некоей Марьям Фроимович. Также известно, что в Волынской губернии он занимался торговлей и весьма успешно, однако потом его обвинили в краже сена, затем в мошенничестве при продаже алкоголя и поджоге. Отношения с местной иудейской общиной у него не сложились и в итоге он решил отречься от своего еврейства. Дмитрий перебрался в Житомир.
Семья Марии и Ильи Ульяновых.
Итак, отцом матери Ленина был обращенный в христианство иудей Александр Дмитриевич Бланк – врач-физиотерапевт и надворный советник. Человек, о существовании которого дочь впоследствии предпочла забыть.
Мария выросла в деревне, расположенной в Казанской губернии. Девушка долго не выходила замуж, и только в 26, гостив у родственницы в Пензе, познакомилась со своим будущим супругом – учителем Ильей Ульяновым. После свадьбы они переехали жить в Симбирск, где и родились их шестеро детей и где глава семейства дослужился до должности директора уездных училищ.
И Брежнев тоже...
После смерти Сталина еврейское происхождение Марии Ульяновой продолжали замалчивать. Так, сотрудники архивов Ленинградской области и Житомира, отвечавшие за хранение документов о дедушке Марии Ульяновой, подтверждающих ее еврейство, в 1965 году были уволены. К счастью, незадолго до этого копии с этих житомирских архивных документов успела снять писательница Мариэтта Шагинян. Собранные ею данные позже, уже после ее смерти, были опубликовано в Америке.
На еврейские корни вождя обратила внимание и писательница.
Кстати, о Мариэтте Шагинян: в 1960-х, при правлении Брежнева, она обращалась к генсеку с просьбой разрешить ей дать информацию о вышеупомянутом родственнике-еврее в книге о Ленине, которую она на тот момент писала. Однако генеральный секретарь отказал ей в просьбе – более того, якобы именно после рассмотрения просьбы Шагинян были уволены сотрудники архива и изъяты документы об отце Марии Ульяновой.
Причина молчания: версии
Почему умалчивалось еврейское происхождение Ленина? Помимо антисемитизма, возможно была еще другая причина, которая заключалась в нежелании ворошить прошлое его матери вообще. Ведь так начнешь в нем копаться – и откопаешь нечто реально нелицеприятное.
К примеру, ходили слухи, что домашний врач семьи Ульяновых Иван Покровский, который даже какое-то время жил у них в доме, был любовником Марии, и будущий вождь мирового пролетариата, мол, родился именно от него. Во-первых, эту историю рассказывали местные жители, знавшие Ульяновых. Во-вторых, в Центральном музее В.И. Ленина, расположенном в Москве, в дипломе будущего предводителя революции об окончании Императорского Санкт-Петербургского университета написано: «Владимир Иванов Ульянов», при этом «Иванов» зачеркнуто и исправлено на «Ильин».
Во всех официальных документах Владимир был записан как сын Ильи Ульянова (на фото слева).
Сторонники версии о связи Марии и врача считают, что студент Ульянов изначально получил диплом с отчеством своего биологического отца – доктора Ивана Покровского, а потом, уже после его смерти, большевики решили избавиться от этой «улики». Вышеописанную версию косвенно подтверждает и тот факт, что в оставшихся после смерти Ленина его записях отец особо не упоминается, а вот мать он вспоминает более двух сотен раз. Но, конечно же, всё это это лишь предположения.
Мария Ульянова играла в жизни сына важную роль.
В общем, чем меньше информации о родителях Ленина – тем меньше вопросов к их поступкам и тем меньше домыслов по поводу их и, соответственно, его биографии, которая и без того полна темных пятен и противоречий. Так, судя по всему, рассуждали большевики.
Текст: Анна Белова
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