Покорение Эвереста: удивительные ретро-снимки первого полета над самой высокой вершиной в 1933 году

Первый полет над Эверестом был совершен в 1933 году.

Лорд Клайдсдейл. 16 февраля 1933 года.

Пилот принимает пакет с надписью «Everest mail». 3 апреля 1933 года.

Первый полет над Эверестом.

Полет над Эверестом в 1933 году.

Джомолунгма - самая высокая вершина в мире.