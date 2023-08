Как журналистка ради расследования оказалась в психушке и раскрыла тёмные секреты приютов

Ещё одна правдивая история из сериала «Американская история ужасов»

Лана Уинтерс в исполнении Сары Полсон.

Именно Нелли Блай вдохновила персонаж Ланы Уинтерс.

Нелли Блай, около 1890 года.

Детство и юность смелой красавицы

Семья Элизабет.

Исполнение мечты

Нелли Блай на задании в Мексике.

«Десять дней в сумасшедшем доме»

Ад земной

Женская психиатрическая лечебница, остров Блэквелл, около 1893 года.

Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай (2019).

Иллюстрация из книги Нелли Блай.

Леди Сенсация

Нелли Блай с дорожной сумкой в ​​1890 году.

Нелли Блай умерла в 1922 году от пневмонии.

Элизабет с ранних лет была бойкой особой. Она грезила о писательской карьере. Девушка смогла преодолеть все стереотипы патриархального общества и добиться всего о чём мечтала. Весь мир узнал её под псевдонимом Нелли Блай. Сегодня о ней пишут книги и снимают фильмы, ведь она побила рекорд выдуманного Верном Филеаса Фогга и обогнула земной шар за 72 дня. Более того, Блай разоблачила бесчеловечную систему психиатрических приютов, проникнув в один из них. Далее в обзоре - самые тёмные секреты психиатрии, раскрытые одной из самых смелых женщин XIX века, которую именуют Леди Сенсацией.Те, кто видел этот сериал, наверняка помнят Лану Уинтерс — дотошную журналистку, которую сыграла Сара Полсон. Она отправилась в приют Брайарклифф-Мэнор, чтобы раскрыть его самые тёмные секреты. Мало кто знает, что эта история совсем не является плодом буйного воображения сценаристов. Сюжет основан на совершенно реальной личности и событиях. Прототипом отважной акулы пера послужила журналистка-первопроходец по имени Нелли Блай.Эта дама была не только пионером среди женщин, освоивших профессию журналиста, но и первопроходцем в сфере журналистских расследований. Многие помнят её за рекордное кругосветное путешествие, которое она совершила за 72 дня. Меньшее количество людей помнит, что девушка, обманув именитых психиатров, попала в приют для умалишённых, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в подобных учреждениях.Нелли Блай — это писательский псевдоним. Настоящее имя, данное девочке при рождении - Элизабет Джейн Кокран. Она появилась на свет 5 мая 1864 года, в Кокранс-Миллс, штат Пенсильвания, США. Девочка стала тринадцатым ребёнком в семье своего отца Майкла и его второй жены, Мэри Джейн Кокран. Семья жила небогато, отец был простым рабочим. Когда Элизабет исполнилось 6 лет, он умер и мать осталась одна с таким количеством детей на руках.В детстве девочка получила забавное прозвище «Розовая», потому что она почти всегда была одета в этот цвет. Подрастая, она стремилась избавиться от ставшего ненавистным прозвища, желая выглядеть более утончённо. Со временем она отказалась от него и даже сменила фамилию на Кокрейн. В 1879 году Элизабет поступила в Педагогическую школу Индианы, ныне известную как Пенсильванский университет Индианы. Правда, проучившись всего один семестр, пришлось всё бросить — семья была не в состоянии оплатить ей получение образования.В то время никто, кроме самой Элизабет, об этом не сожалел, ведь роль женщины в патриархальном обществе была всем известна. В 1885 году газета Pittsburgh Dispatch опубликовала колонку под названием «Для чего нужны девушки». В ней говорилось, что первостепенными задачами женщины являются: рождение детей и ведение домашнего хозяйства. Кокрейн прочитала это и была невероятно раздосадована такой оценкой. Она написала ответ в газету под псевдонимом «Одинокая девочка-сирота». Это было началом её карьеры журналиста.Редактор Pittsburgh Dispatch, Джордж Мэдден, был сильно впечатлён написанным. Он дал в газете объявление о том, чтобы автор с ним связалась и предложил работу. Так Элизабет стала писать для этого издания статьи под указанным псевдонимом.В своём первом материале под названием «Девичья головоломка» «Одинокая девочка-сирота» рассуждала о том, что не все женщины готовы или хотят выйти замуж. Некоторые хотят делать карьеру и заслуживают гораздо лучших рабочих мест, чем им обычно предлагают. Потом девушка написала статью о том, как женщину уничтожает развод. Она выступала за реформу закона о разводе. Под этим текстом впервые появляется псевдоним, под которым о ней со временем узнает весь мир — Нелли Блай. Это имя ей выбрал редактор, так как тогда все женщины, писавшие книги или печатавшиеся в газетах, очень часто использовали псевдонимы. Нелли Блай — это персонаж из песни Стивена Фостера. Имя прижилось.Все первые статьи Блай были, в основном, посвящены жизни и проблемам работающих женщин. Первым журналистским расследованием было проникновение на фабрику и написание целой серии статей о фабричных работницах. Владельцы фабрик пожаловались в редакцию и Нелли обязали писать о «женских» темах: моде, красоте, садоводстве. Журналистка была крайне этим недовольна и отправилась в Мексику, чтобы работать там в качестве заграничного корреспондента . Несколько месяцев она писала о мексиканцах и их обычаях. Позже книга была издана под названием «Шесть месяцев в Мексике».По возвращении из Мексики, Блай опять была переведена на написание женских страниц. В 1887 году она покинула издание и устроилась на работу в газету The New York World, которой владел небезызвестный Джозеф Пулитцер.Идея, которую она хотела воплотить, была слишком смелой, а реализация плана несла немаленькую опасность для жизни . Нелли решила проникнуть обманом в женский психиатрический приют на острове Блэквелл, чтобы расследовать поступающие оттуда сообщения о жестоком обращении. Попасть туда было очень непросто.Воплощение плана началось с изображения безумия дома. Спустя какое-то время её отправили в пансионат под названием «Временный дом для женщин». Но цель её была клиника Блэквелл. Всю ночь по прибытии Нелли не спала, чтобы придать себе измождённый вид. Утром она начала приставать к работникам заведения со словами о том, что все вокруг сошли с ума и она их боится. Так прошло несколько дней. Блай отказывалась спать и действительно стала выглядеть как безумная. Директриса вызвала полисменов, которые отвезли её на освидетельствование к психиатру. Врач признал её сумасшедшей, а судья постановил поместить в женскую психиатрическую лечебницу.Задуманное удалось. Нелли Блай смогла познать все ужасы «лечения» в психиатрических больницах. Больных здесь заставляли принимать ванны в ледяной воде. Персонал максимально грубо мыл пациенток. Причём чистота, судя по всему, никакого значения не имела, ведь воду в ванне меняли крайне редко, а полотенце не менялось вообще никогда.В своей книге Блай потом описывала, как происходит «лечение». Ей, абсолютно здоровой женщине, затыкали род тряпкой и заставляли сидеть с ровной спиной на жёсткой лавке с 6 утра до 8 вечера. Двигаться и говорить было запрещено. Еда была ужасающими помоями. Журналистка рассуждает на тему того, сколько потребуется времени, чтобы таким обращением превратить здорового человека в полностью сумасшедшего. Два месяца пребывания в этом заведении сделали бы любого развалиной, как морально, так и физически.Нелли провела в приюте 10 дней. После их истечения, издание, где она работала, потребовало её освобождения. Девушка вышла на свободу с таким чувством, будто родилась заново. Она говорила, что никогда ей не доставляли столько удовольствия абсолютно простые вещи, такие как свежий воздух, небо, солнце... Она жалела только об одном, что нельзя было с собой захватить хоть кого-то из тех несчастных женщин, которые остались в том аду. Блай была уверена, что они такие же психически здоровые, как и она сама.Произошедшее имело широкий резонанс в обществе. Книга Нелли Блай «Десять дней в сумасшедшем доме» привела к реформе системы психиатрических лечебниц. Её опыт также послужил тем, что проложил путь для женщин-журналистов и журналистских расследований, которые часто именуют «каскадёрской журналистикой».Покой только снился Нелли Блай. В 1888 году в её голову пришла ещё одна гениальная идея. Она решила попробовать воплотить в реальной жизни подвиг Филеаса Фогга из романа Жюля Верна 1872 года «Вокруг света за восемьдесят дней». 14 ноября 1889 года журналистка покинула Хобокен, штат Нью-Джерси. Кругосветное путешествие она совершила ровно за 72 дня, превзойдя достижения выдуманного героя. Это принесло Блай ещё большую известность. Она продолжала работать в The New York World, параллельно писала книги, коих из под её пера вышло в общей сложности 11.О жизни Нелли Блай ставили пьесы, снимали фильмы и писали книги. Она стала неотъемлемой частью современной поп-культуры. По сей день смелость, ум и несгибаемая воля этой женщины продолжают служить источником вдохновения для деятелей искусства. Достижения Блай трудно переоценить и в борьбе за социальное и гендерное равенство. Даже сегодня, зачастую мужчины получают гораздо большие зарплаты и им доступны более высокие должности. 