Вещи в ванной комнате, которые нужно менять гораздо чаще, чем думают хозяйки

Уборка в ванной всегда должна быть регулярной и максимально тщательной, так как влажная теплая среда является идеальным местом для размножения бактерий и появления плесени. Кроме того, нужно своевременно менять некоторые вещи, чтобы интерьер был опрятным, а гигиенические процедуры – безопасными.

Сегодня мы расскажем об этих предметах более подробно.

1. Шторка для душа

2. Банные полотенца

3. Мочалки

4. Насадки на щетки и прочие приспособления

5. Игрушки для купания ребенка

6. Коврик для ног

7. Душевая лейка

Со временем на душевой занавеске появляется плесень.В последнее время все больше людей во время ремонта в ванной комнате выбирают прозрачный экран для ванны и душа, так как он смотрится более эстетично. Однако приверженцев традиционной шторки также много, ведь она максимально практичная и простая в уходе. Если вы входите во вторую категорию, этот совет – для вас.Внимательно следите за состоянием душевой занавески. Если от ржавого налета и засохших мыльных подтеков еще можно избавиться с помощью стирки, то следы плесени являются тревожных звоночком, который ярко свидетельствует о том, что шторку пора заменить. И дело даже не в том, что занавеска будет выглядеть неэстетично с темными пятнами – гораздо большее значение имеет вред для здоровья, который она принесет.Чтобы интерьер ванной комнаты всегда был идеальным, а ежемесячная замена шторок не стала испытанием для вашего кошелька, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Повесьте на штангу две шторы – «парадная» будет располагаться снаружи и служить украшением интерьера, а практичная и непромокаемая будет находиться внутри и заправляться внутрь ванны. Именно она возьмет на себя основной удар и именно ее придется часто менять – стоят такие шторки недорого. А вот внешнюю занавеску можно выбрать из любого материала, даже текстильную – от чрезмерной влаги изделие страдать не будет.Банные полотенца нужно менять раз в два года.Как приятно после ванны или душа завернутся в мягкое, теплое, пушистое полотенце, которое не только отлично впитывает влагу, но и прекрасно согревает. Увы, такой эффект продолжается совсем недолго – чем чаще вы используете и стираете полотенце, тем быстрее оно истончается, становится жестким и приобретает запах сырости. Со временем даже стирка на высоких температурах не убивает все бактерии, которые поселились на ткани, поэтому применение полотенца становится вредным для здоровья.Менять банный текстиль стоит примерно раз в два года. Но если у вас мало полотенец и вы используете их по максимуму, лучше покупать новый текстиль каждый год. Выбирайте только качественные изделия из натуральных материалов, которые не только хорошо впитывают влагу, но и являются долговечными, простыми в уходе. Идеальный вариант – хлопок или махра. Также многие советуют микрофибру, но у нее есть один серьезный недостаток – маленький срок службы.Срок годности мочалок зависит от материала.Остатки геля для душа, частички кожи, влага – все это остается на мочалках, которые мы используем во время банных процедур. И если первое время в этом нет ничего страшного, то спустя несколько недель поверхность мочалки становится идеальной средой для размножения бактерий. В итоге, когда вы купаетесь, вы не очищаете, а, наоборот, загрязняете кожу. Чтобы такого не происходило, не забывайте своевременно менять мочалки. Если изделия выполнены из натурального материала (люфы, хлопка), обновляйте их каждый месяц, если из синтетики – раз в два-три месяца, в зависимости от состояния.Насадку на щетку нужно менять раз в 3 месяца.Как вы думаете, какой средний срок службы у насадки на электрическую щетку? Нет, не полгода и не год, а всего лишь три месяца. Именно с такой периодичностью их нужно менять, чтобы не навредить зубам и не ухудшить процесс их чистки. Дело в том, что за это время щетинки сильно изнашиваются, а у их корней скапливается то, что вы точно не захотите рассматривать под микроскопом. И уж точно – взять в рот.Также стоит обращать внимание на срок годности девайсов для умывания, пилинга, массажа и пр. Обычно об этом подробно говорится в инструкции, поэтому не выбрасывайте ее сразу после покупки гаджета, а внимательно прочитайте и запомните важные нюансы. В частности – с какой регулярностью обновлять аксессуары на инструментах или полностью менять девайсы. Почему это так важно? Если вы будете ежедневно пользоваться просроченной щеткой для умывания, высыпания не заставят себя долго ждать. А щетка для сухого массажа, которая уже смялась или распушилась, никак не справится с вашим целлюлитом – более того, она вообще не будет приносить результата.В резиновых игрушках быстро появляется плесень.Увы, все вещи, которые соприкасаются с водой (особенно на регулярной основе), становятся потенциальным источником плесени. Попробуйте как-нибудь разрезать ту самую резиновую уточку, с которой ваш ребенок играет уже полгода, и посмотреть, что находится у нее внутри. Спойлер – грибок. Поэтому игрушки с маленькими отверстиями, из которых нельзя убрать воду, стоит либо вообще исключить из детского арсенала, либо менять дважды в месяц (если малыш регулярно с ними купается). Остальных любимчиков можно менять реже. Но обязательно проверяйте щели и стыки на наличие плесени. Как только обнаружили ее, сразу отправляйте игрушки в мусорное ведро.Коврик принимает на себя основной удар после приема ванны или душа.Если вы не вытираете ноги специальным полотенцем, а сразу после выхода из душа ступаете на коврик, именно ему приходится принимать на себя основной удар. Кроме того, на коврик становятся, когда чистят зубы, умываются и проводят любые другие процедуры в ванной (и не всегда становятся босыми ногами).Также здесь со временем накапливается шерсть домашних питомцев, кошачий наполнитель, который стоит рядом с ванной, волосы, выпадающие при расчесывании. По этим причинам коврик очень быстро загрязняется, так что не забывайте почаще его стирать – в идеале, раз в месяц. Что касается нового экземпляра, то покупки раз в год будет достаточно.На заметку: А еще учитывайте наличие теплого пола. Если его нет в ванной комнате, коврик высыхает гораздо дольше. Соответственно, риск размножения бактерий и появления плесени увеличивается в несколько раз.Душевую лейку нужно часто мыть.Мы ходим в душ, чтобы очистить тело от пыли, грязи и микробов, но душевая лейка сама по себе может быть источником вредоносных бактерий и грибков. По этой причине важно своевременно ее мыть. Вне зависимости от того, какую именно насадку вы используете – металлическую или пластиковую – раз в неделю во время генеральной уборки нужно обрабатывать ее специальными чистящими средствами. А если у вас в квартире жесткая вода, заведите привычку менять душевую лейку каждые полгода.Кстати, вот отличный лайфхак, который поможет быстро и эффективно отмыть насадку от известкового налета и прочих загрязнений, а заодно и продезинфицировать ее. Если конструкция литая, возьмите плотный пакет, налейте в него уксусную кислоту, погрузите внутрь лейку и крепко зафиксируйте. Через два часа достаньте ее и промойте теплой водой. Если изделие разбирается на составные части, поместите их в контейнер или миску с уксусным раствором на 20-30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы очистить насадку.