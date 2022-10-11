Служат десятилетиями: 6 повседневных вещей из прошлого, которые кажутся бессмертными

1. Советская мясорубка

Кухонная утварь, которая переживёт буквально всё. /Фото: design-homes.ru

2. Чугунная сковородка

Действительно бессмертная вещь. /Фото: smak.ua

3. Чугунные гантели

Самый долговечный спортивный инвентарь. /Фото: kloomba.com

4. Холодильник «ЗиЛ»

Холодильник, который у многих служит до сих пор. /Фото: polymus.ru

5. Кнопочная «Нокиа»

Нокиа 3310 - самый бессмертный телефон. /Фото: noticiasaominuto.com

6. Детский металлический конструктор

Конструктор, который не ломается. /Фото: shafa.ua