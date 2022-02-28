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5 замков для велосипеда сломать, сорвать, перекусить и разрезать которые будет проблемой


Замок для велосипеда - штука важная.

Замок для велосипеда - штука важная.

Велосипеды приобретают все большую популярность по всему миру. К сожалению, даже в тех городах, где уже стали появляться средства для парковки данного вида транспорта, широко распространена кража велосипедов. Обезопасить своего двухколесного коня можно при помощи надежного замка. В новом обзоре были собраны наиболее надежные представители из числа недавно вышедших в свет.

1. Litelok


Такой вот образец.

Такой вот образец.

 

Инновационный замок, созданный благодаря краудфандинговой кампании на одной популярной специализированной площадке. Выполнен он в «классических» формах, с учетом всех современных тенденций. Главной особенностью стала невероятная прочность. Перекусить замок специальным инструментом почти не возможно. Попытка сломать – займет слишком много времени.

2. Quicklock Padlock


Современные технологии.

Современные технологии.

 

Современные технологии все более и более активно приникают даже в такие казалось бы не замысловатые вещи, как велосипедные замки. Ключевая особенность данного образца заключается в возможности синхронизации его с мобильными устройствами. Открыть и закрыть замок можно только со смартфона. Сигнал передается по средству Bluetooth подключения.

3. Mighty Click


Замок с сюрпризом.

Замок с сюрпризом.

 

Один из самых неординарных замков. Выглядит как небольшой ремень. Имеет несколько карманов для разнообразной мелочи. Замок небольшой и тонкий. Настоящая радость для вора! Но нет, под тканью спрятана прочнейшая металлическая цепь, закрывающаяся на навесной замок. Конструкция не самая надежная, зато невероятно простая в обращении и что еще важнее – дешевая.

4. Interlock


Высокая надежность.

Высокая надежность.

 

Кабельный замок для велосипеда. Настоящая «живая классика» среди подобных аксессуаров. Достаточно прочный и надежный. Работает так же, как и любой другой U-образный велосипедный замок. Защищать велосипед будет 8-мм стальной трос. Предел прочности замка составляет внушительные 400 кг. Тем не менее, это не лучший вариант для районов города, где воры могут сделать больше, чем просто взять и уехать на чужом велосипеде.

5. Skylock


Два уровня защиты.

Два уровня защиты.

 

Другой «классический» представитель U-образных замков, но на сей раз жесткого профиля. Этот замок стоит почти столько же, сколько стоит добротный велосипед, однако он же гарантирует сразу несколько уровней защиты: механический и электронный. Последний подразумевает синхронизацию с мобильным устройством, в то время, как с первым все и так понятно.

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5 замков для велосипеда сломать, сорвать, перекусить и разрезать которые будет проблемой

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5 замков для велосипеда сломать, сорвать, перекусить и разрезать которые будет проблемойПодписаться на мой Instagram
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