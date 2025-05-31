Как вести себя при встрече с медведем

В фильмах герои без раздумий вступают в противоборство с лесным хозяином, но в реальности у человека нет шансов на победу голыми руками. Между тем, в отдаленных лесах столкнуться с медведем более чем реально. И если встреча состоялась, лучше заранее знать как себя вести, чтобы придти домой целым.





Добыча или угроза

Зрительный контакт

Поднимайте шум

Побег

Деревья

Игра в мертвеца

Драка