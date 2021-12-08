Тест на трипофобию, или Фотографии, способные вызывать чувство тревоги

Фотографии, которые вызывают чувство тревоги.

1. Какая чудовищная маска!

Просто кожа под ней дышит!

2. Ничего необычного, просто кусочек говяжьего желудка...

Мерзкий продукт.

3. «Что это за отверстия, что внутри...»

Ад для страдающих трипофобией.

4. И это они называют искусством!?

5. Я больше никогда не буду есть клубнику!

6. «Я передумал ехать в ту сторону!»

«Мне срочно нужно к психологу!»

7. Безобидный блинчик на сковородке

Зловещие отверстия в тесте

8. Еще немного мерзкого теста

Воздушные ямы в тесте.

9. «Фу, это съедобное?»

Что-то необычное и малопривлекательное.

10. Кто бы мог подумать, что авокадо может вызвать настолько противоречивые чувства

Вроде красиво, но что-то не так!

11. «Все, кот, ты переезжаешь! »

«Мы с тобой не подружимся!»

12. «Выбрось это и руки помыть не забудь!»

13. «Не ну, клубнику я уже не люблю, а теперь еще и шоколад!?»

След клубники на шоколаде.

14. Кто автор этого «шедевра»!?

Хуже быть не может!

15. «Нет, нет, нет, я тут жить не буду!»

Шедевр современной архитектуры.

16. «Это просто шарики, просто шарики!»

Кто бы мог подумать, что шарики могут пугать!?

17. «Какое прелестное растение, унесите его и больше никогда не показывайте мне!»