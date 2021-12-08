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Тест на трипофобию, или Фотографии, способные вызывать чувство тревоги


Фотографии, которые вызывают чувство тревоги.

Фотографии, которые вызывают чувство тревоги.

Пожалуй, одним из самых сильных эмоциональных состояний является страх. У некоторых это чувство настолько обостряется, что превращается в фобию. У одних это клаустрофия (боязнь закрытых пространств), у других – инсектофобия (боязнь насекомых). А кто-нибудь слышал что-то о трипофобии? Это боязнь кластерных отверстий. Сегодня мы собрали 17 фотографий, просмотр которых способен вызвать чувство тревоги.

1. Какая чудовищная маска!


Просто кожа под ней дышит!

Просто кожа под ней дышит!

 

2. Ничего необычного, просто кусочек говяжьего желудка...


Мерзкий продукт.

Мерзкий продукт.

 

3. «Что это за отверстия, что внутри...»


Ад для страдающих трипофобией.

Ад для страдающих трипофобией.

 

4. И это они называют искусством!?


Пугающая композиция из трубочек.

Пугающая композиция из трубочек.

 

5. Я больше никогда не буду есть клубнику!


Метаморфозы с клубникой.

Метаморфозы с клубникой.

 

6. «Я передумал ехать в ту сторону!»


Тест на трипофобию, или Фотографии, способные вызывать чувство тревоги

«Мне срочно нужно к психологу!»

 

7. Безобидный блинчик на сковородке


Зловещие отверстия в тесте.

Зловещие отверстия в тесте.

 

8. Еще немного мерзкого теста


Воздушные ямы в тесте.

Воздушные ямы в тесте.

 

9. «Фу, это съедобное?»


Что-то необычное и малопривлекательное.

Что-то необычное и малопривлекательное.

 

10. Кто бы мог подумать, что авокадо может вызвать настолько противоречивые чувства


Вроде красиво, но что-то не так!

Вроде красиво, но что-то не так!

 

11. «Все, кот, ты переезжаешь!
»


Тест на трипофобию, или Фотографии, способные вызывать чувство тревоги

«Мы с тобой не подружимся!»

 

12. «Выбрось это и руки помыть не забудь!»


Страх перед маленькими отверстиями.

Страх перед маленькими отверстиями.

 

13. «Не ну, клубнику я уже не люблю, а теперь еще и шоколад!?»


След клубники на шоколаде.

След клубники на шоколаде.

 

14. Кто автор этого «шедевра»!?


Хуже быть не может!

Хуже быть не может!

 

15. «Нет, нет, нет, я тут жить не буду!»


Шедевр современной архитектуры.

Шедевр современной архитектуры.

 

16. «Это просто шарики, просто шарики!»


Кто бы мог подумать, что шарики могут пугать!?

Кто бы мог подумать, что шарики могут пугать!?

 

17. «Какое прелестное растение, унесите его и больше никогда не показывайте мне!»


Семенная коробочка лотоса.

Семенная коробочка лотоса.

 

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Тест на трипофобию, или Фотографии, способные вызывать чувство тревоги

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Тест на трипофобию, или Фотографии, способные вызывать чувство тревогиПодписаться на мой Instagram
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