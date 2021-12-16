Смартфоны как наркотик: тревожные признаки зависимости нашего общества

Смартфоны изменили общество. Но как ни парадоксально, этот мощный социальный инструмент также изолирует людей, которые становятся «рабами» своих устройств. На самом деле, сейчас очень сильно выросло количество ДТП, причиной которых становится то, что люди отвлекаются на свои телефоны. Также люди все больше предпочитают серфить в Сети с помощью смартфона, нежели общаться «вживую». Ученые бьют тревогу — в мире царит самая настоящая «смартфонная зомби-чума».
Смомби
В ноябре 2015 года среди молодежи Германии появилось слово «смомби», образованное от слов «смартфон» и «зомби». Это прекрасно отражает реальную угрозу для общественной безопасности. После нескольких аварий, причиной которых стали пешеходы, «уткнувшиеся» в экран телефона, в ряде городов начали устанавливать экспериментальные светофоры, которые подсвечивают асфальт под ногами пешехода. Также на опасных переходах начинают устанавливать маячки, которые передают на смартфоны с установленным специальным приложением предупреждающий сигнал «Оглянись».
Смартфонная наркомания
Психотерапевт из Нью-Йорка Нэнси Колье недавно опубликовала работу, в которой изучала негативное воздействие чрезмерного использования смартфонов. Согласно ее выводов, в среднем человек проверяет свой телефон каждые шесть минут или 150 раз в день. Молодые люди отправляют более 100 сообщений в день, а 46 процентов считают, что без телефона «они не могут жить». Исследователи из Университета штата Мэриленд недавно обнаружили, что большинство студентов испытывают сильный дискомфорт, если у них телефон выключен в течение всего 24 часов. Каждый третий сказал, что он предпочтет отказаться от секса, а не от смартфона.
Опасные покемоны
У мобильной онлайн-игры Pokemon Go был оглушительный успех. Тем не менее, всего через неделю после запуска игры в июле 2016 года, СМИ буквально затопили отчеты насчет опасностей, с которыми начали сталкиваться игроки. Концепция Pokemon Go подразумевает, что людям приходится забираться в различные места в реальном мире, чтобы найти виртуальных покемонов. Стоит ли говорить, сколько травм, а иногда и смертельных случаев происходило при этом.
Смартфонные тротуары в Чунцине
В сентябре 2014 года в китайском городе Чунцин открылся отдельный тротуар для пользователей смартфонов. Сегодня уже на многих тротуарах есть специальные полосы, отделенные белой краской, которые предназначены для тех, кто не поднимает глаза от экранов.
Проблемы со смартфонами в Швеции
За последнее десятилетие сотни шведских пешеходов получили травмы из-за того, что отвлекались по дороге на свои смартфоны. В мае 2016 года Шведское агентство по транспорту объявило, что за год не менее 650 шведов получили производственные травмы из-за смартфонов. Результаты недавнего исследования 14000 пользователей смартфонов в шести европейских столицах показывает, что жители Стокгольма наиболее склонны подвергать себя риску на дороге. В ответ на эту все более распространяющуюся проблему, художники Якоб Сэмплер и Эмиль Тиисман Tiisman создали дорожные знаки, предупреждающие пешеходов и автомобилистов о «смартфонных зомби».
Фантомные звонки
Почти каждый испытал подобное. Человек слышит звонок или оповещение о сообщении, но когда он проверяет свой телефон, то оказывается, что там ничего нет. Эти фантомные звонки являются явным признаком смартфонной наркомании и невроза. Дэниэл Крюгер из Университета Мичигана провел опрос около 800 студентов старших курсов. Выяснилось, что те, кто более добросовестен и эмоциональной стабилен, менее подвержен риску телефонной наркомании. Также более высокий уровень зависимости обнаружился у женщин.
Сеульская одержимость смартфонами
В 2016 году власти Сеула объявили, что количество дорожно-транспортных происшествий, связанных со смартфонами, выросло втрое за последние пять лет. Поэтому в Сеуле начали устанавливать экспериментальные знаки «Будьте осторожны во время ходьбы со смартфоном в руках» в пяти самых оживленных пешеходных районах города. Но оказалось, что на эти знаки вообще не обращают внимания.
Стоит отметить, что в Южной Корее самый высокий показатель обладания смартфонами в мире – 88 процентов взрослых имеют хотя бы один аппарат. Как показало исследование, 15 процентов всех пользователей смартфонов в Южной Корее подвержены «смартфонной наркомании» и чувствуют, что телефон «является продолжением их тела».
Голладские светящиеся тротуары
В феврале 2016 года в голландском городе Бодегравен на оживленном перекрестке возле школы установили тротуарные огни на пешеходных переходах для «смартфонных зомби». Это было предназначено специально для людей, которые не отрывают глаза от смартфонов. Когда на светофоре загорается красный свет, под ногами также начинают мигать красные огни.
Гонконгское «племя опущенных голов»
Согласно исследованиям Ipsos Group, более 80 процентов жителей Гонконга в возрасте от 15 до 34 лет имеют собственный смартфон. «Одержимость экраном» стала настолько распространенной, что здесь появилось словосочетание для описания подобного явления: «племя опущенных голов». В феврале 2015 года нейрохирург Чен Ки-Мин предупредил, что постоянный наклон головы к экрану смартфона вызывает увеличение числа проблем для здоровья в связи с чрезмерным давлением на шейные позвонки.
Смертельная опасность для детей
В феврале 2017 года британское министерство транспорта сообщило, что использование смартфонов ведет к всплеску детской смертности на дорогах. Количество несчастных случаев среди детей, которые были связаны со смартфонами, выросло на 6 процентов в период с июля по сентябрь 2016 года, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
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