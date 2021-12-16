Смартфоны как наркотик: тревожные признаки зависимости нашего общества

Смартфоны изменили общество. Но как ни парадоксально, этот мощный социальный инструмент также изолирует людей, которые становятся «рабами» своих устройств. На самом деле, сейчас очень сильно выросло количество ДТП, причиной которых становится то, что люди отвлекаются на свои телефоны. Также люди все больше предпочитают серфить в Сети с помощью смартфона, нежели общаться «вживую». Ученые бьют тревогу — в мире царит самая настоящая «смартфонная зомби-чума».









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