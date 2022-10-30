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Переделка старой мебели

Иногда нас может распирать от вдохновения и, окинув взглядом свой интерьер, мы хотим его как-то преобразить. Либо круто перекрасить вон тот шкаф, либо сделать органайзер для украшений, а то и вовсе создать из старого стула арт-объект.

«Я сделал люстру в стиле Хеллоуина. Свечи светодиодные и включаются с помощью пульта. А потом летучих мышей можно заменить на снежинки»

Переделка старой мебели

«Решил перекрасить свой шкаф»

Переделка старой мебели

«Доволен тем, какой получилась моя лестница»

Переделка старой мебели

«Я спроектировал и изготовил это кресло из стали»

Переделка старой мебели

«Я сделал на холодильнике узор, будто это розовая корова»

Переделка старой мебели

«Наконец-то закончила покраску своего комода»

Переделка старой мебели

«Я связала крючком новый органайзер для украшений»

Переделка старой мебели

«Моя сестра оформила интерьер своей кухни в фермерском стиле. Я связала для нее набор корзин»

Переделка старой мебели

«Связала новый чехол для моей старой лампы»

Переделка старой мебели

«Я немного подправил свою тумбу. Ничего вычурного, но я доволен тем, что получилось»

Переделка старой мебели

«Наконец-то я его закончил. Столешница из черного ореха наполнена разными растениями и кристаллами»

Переделка старой мебели

«Перекрасили старинный туалетный столик»

Переделка старой мебели

«Нашли этот старый комод в секонд-хенде и переделали его для нашей дочери — фанатки Гарри Поттера»

Переделка старой мебели

«Переделала стул, использовав старый ковер из шкуры»

Переделка старой мебели

«Кому-нибудь нравится мой новый черный стул-паук?

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Переделка старой мебели

«Только что отреставрировал свой первый буфет!»

Переделка старой мебели

«Я сделал столик в стиле Ван Гога»

Переделка старой мебели

«Книжная полка наконец-то готова»

Переделка старой мебели

«Я сделал лампу из сломанного старого телефона»

Переделка старой мебели

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Мебельпеределка
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