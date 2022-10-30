Переделка старой мебели

Иногда нас может распирать от вдохновения и, окинув взглядом свой интерьер, мы хотим его как-то преобразить. Либо круто перекрасить вон тот шкаф, либо сделать органайзер для украшений, а то и вовсе создать из старого стула арт-объект.



«Я сделал люстру в стиле Хеллоуина. Свечи светодиодные и включаются с помощью пульта. А потом летучих мышей можно заменить на снежинки»







«Решил перекрасить свой шкаф»







«Доволен тем, какой получилась моя лестница»







«Я спроектировал и изготовил это кресло из стали»







«Я сделал на холодильнике узор, будто это розовая корова»







«Наконец-то закончила покраску своего комода»







«Я связала крючком новый органайзер для украшений»







«Моя сестра оформила интерьер своей кухни в фермерском стиле. Я связала для нее набор корзин»







«Связала новый чехол для моей старой лампы»







«Я немного подправил свою тумбу. Ничего вычурного, но я доволен тем, что получилось»







«Наконец-то я его закончил. Столешница из черного ореха наполнена разными растениями и кристаллами»







«Перекрасили старинный туалетный столик»







«Нашли этот старый комод в секонд-хенде и переделали его для нашей дочери — фанатки Гарри Поттера»







«Переделала стул, использовав старый ковер из шкуры»







«Кому-нибудь нравится мой новый черный стул-паук? »







«Только что отреставрировал свой первый буфет!»







«Я сделал столик в стиле Ван Гога»







«Книжная полка наконец-то готова»







«Я сделал лампу из сломанного старого телефона»



