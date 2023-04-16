3 рецепта вкуснейшего бисквита, которые можно приготовить на скорую руку

В мире полным-полно разнообразных рецептов выпечки. И каждый раз, когда дело доходит до приготовления чего-то печёного, попросту теряешься, не зная, что выбрать на этот раз. Поэтому, чтобы облегчить поставленную перед вами задачу, мы подобрали несколько вариантов оригинальных бисквитов, которые можно приготовить на скорую руку.
1. Медовый с шоколадным кремом
Медовый бисквит. \ Фото: youtube.com.
Наверняка большинству знаком торт медовик, приятно тающий во рту. Но поверьте, медовый бисквит в сочетании с шоколадным кремом нисколько не уступает первому варианту, а возможно даже и превосходит его.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Мука - 1,5 стакана;
• Сахар - 1 стакан;
• Мёд - 4 ст.л;
• Сода - 1 ч.л;
• Сок лимонный - 0,5 ч.л;
• Какао для крема - 2 ст.л;
• Сливки или сметана - 1 пакет.
Медово-шоколадный бисквит с кремом. \ Фото: musik.pokelagu.com.
• Белки отделить от желтков;
• По отдельности взбить белки и желтки с сахаром (по 0,5 стакана);
• Мёд растопить на водяной бане;
• Соду погасить лимонным соком и добавить в растопленный мёд;
• Готовить на медленном огне, постоянно помешивая до тех пор, пока мёд не станет слегка коричневым;
• Часть белков смешать с половиной желтков;
• Перемешать;
• Добавить муку, предварительно просеяв через мелкое сито;
• Хорошенько перемешать и добавить растопленный мёд;
• Затем добавить оставшиеся белки;
• Аккуратно перемешать;
• Получившееся тесто переложить в глубокую форму для запекания, предварительно застелив бумагой для выпечки;
• После отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут;
• Какао смешать со сметаной (или сливками), добавить сахар и хорошо взбить миксером (или блендером);
• Готовый бисквит достать из духовки;
• Дать остыть до комнатной температуры;
• Полить сверху шоколадным кремом;
• Нарезать на порции и подать к столу.
2. Низкокалорийный бисквит
Диетический бисквит. \ Фото: zira.uz.
Лёгкий, нежный и воздушный, а главное низкокалорийный бисквит - то, что придётся по вкусу людям, следящим за своей фигурой.
Ингредиенты:
• Кефир - 1 стакан;
• Мука - 1 стакан;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Разрыхлитель - 2 ч.л;
• Масло подсолнечное рафинированное - 4-5 ст.л;
• Ванильный сахар - по вкусу.
Бисквит на кефире. \ Фото: alkhayriah.com.
Способ приготовления:
• Кефир смешать с подсолнечным маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Затем добавить сахар и перемешать до полного растворения;
• Муку просеять через мелкое сито;
• Добавить к кефиру;
• Разрыхлитель смешать с ванилью и добавить к муке с кефиром;
• Хорошо перемешать и замесить тесто;
• Форму для запекания застелить бумагой для выпечки;
• Аккуратно перелить в неё тесто и разровнять при необходимости поверхность ложкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-35 минут;
• Перед подачей нарезать равномерными кусочками.
3. Бисквит с вареньем
Бисквит с вареньем. \ Фото: youtube.com.
Такой бисквит понравится не только сладкоежкам, а и всем тем, кто не особо испытывает любовь к сладкому. Нежное и воздушное тесто вперемешку с ароматным вареньем придаёт классическому бисквиту новое звучание.
Ингредиенты:
• Варенье на ваше усмотрение - 1 стакан;
• Мука - 1 стакан;
• Яйца - 3 шт;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Масло подсолнечное - 1 ст.л.
Очень вкусный бисквит с добавлением варенья. \ Фото: shefcook.ru.
Способ приготовления:
• Яйца взбить до однородной массы;
• После добавить варенье;
• Хорошенько перемешать;
• Муку просеять через мелкое сито и добавить к варенью;
• Затем добавить разрыхлитель и вновь тщательно перемешать;
• Форму для запекания смазать подсолнечным маслом и вылить в неё тесто;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут;
• Перед подачей можно украсить свежими ягодами и сахарной пудрой.
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